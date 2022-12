Disagi Farmacie: Federfarma Puglia valuta stato agitazione

Condividi su...

Disagi delle farmacie che causano uno scorretto funzionamento del servizio. Necessità e richiesta delle farmacie di essere coinvolte nella programmazione del nuovo modello di assistenza territoriale. Mancata assegnazione delle vaccinazioni antinfluenzali ai farmacisti, problemi del sistema informatico regionale e distribuzione dei presidi per pazienti diabetici. Sono questi i temi della conferenza stampa convocata da Federfarma Puglia che preannuncia anche l’inizio di un possibile stato di agitazione della categoria in Puglia. L’appuntamento è per mercoledì 21 dicembre alle ore 10.30 nella sede di Federfarma Puglia in Corso Alcide De Gasperi 292, a Bari.

Alla conferenza interverranno:

– Francesco Fullone, presidente di Federfarma Puglia;

– Michele Dalfino Spinelli, segretario della Consulta degli Ordini dei Farmacisti di Puglia e vicepresidente dell’Ordine dei Farmacisti di Bari e Bat.