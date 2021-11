LECCE-Direzione Futuro: è questo il tema dell’incontro che si sta svolgendo in queste ore presso le sale del Convitto Palmieri. Un’edizione che sta vedendo la partecipazione bipartisan di eccellenze del territorio per analizzare opportunità locali e regionali lavorative che possano poi entrare in sinergia con i fondi Pnrr.

Un argomento importante soprattutto in questo momento in quanto il tema della Formazione e le Politiche del lavoro rappresentano la realtà sociale attuale. Un convegno che sta vedendo coinvolti amministratori locali-provinciali e regionali al fine di dimostrare un attivo impegno a trovare una connessione tra formazione e politiche del lavoro sul nostro territorio. Interviste ed approfondimenti nel tg di Antenna Sud delle ore 14.00