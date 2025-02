Direttore ASL Lecce: “La violenza comporta anche diminuzione del personale”

Lecce – Continuano senza sosta a riempire le cronache di tutti i giorni episodi di violenza che vedono come teatri scuole e ospedali, spesso con i giovani attori protagonisti. Un escalation che preoccupa chi, come il Direttore Generale di ASL Lecce Stefano Rossi, ha a che fare con le aggressioni subite dal personale sanitario. Una violenza diffusa che non solo produce danni nell’immediato a chi la subisce, ma genera effetti negativi anche dal punto di vista dell’occupazione in ambito sanitario, con i Pronto Soccorso sottonumero.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author