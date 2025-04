🔴 Diretta, Ugento-Matera 1-2: fine primo tempo

Cronaca primo tempo

50′ – Fine primo tempo al Comunale: è 2-1 per il Matera.

49′ – Sanchez! Ci prova direttamente su calcio di punizione: blocca senza problemi Brahja.

47′ – Fase di nervosismo: ammonito il tecnico dell’Ugento Oliva.

45′ – Siamo entrati nel recupero.

40′ – Cinque minuti alla fine di questo primo tempo al Comunale di Ugento: il Matera prova a difendere il vantaggio per andare all’intervallo sul 2-1.

37′ – Gol del Matera! I biancoazzurri tornano nuovamente in vantaggio al Comunale! Tutto nasce dall’assist di Basualdo che mette al centro per Giordani che stampa in rete: è 2-1 per il Matera al Comunale.

35′ – Gol di Di Piazza annullato! Bandierina alzata dell’assistente: si resta 1-1 al Comunale.

33′ – Matera che sta rischiando grosso in questa fase: diversi retropassaggi nella propria area con l’Ugento che non sta a guardare.

30′ – Gol dell’Ugento! Sanchez trova il pareggio! Il numero 10 non sbaglia ed infila Brahja che comunque intuisce: è 1-1 al Comunale.

29′ – Rigore per l’Ugento! Clamoroso harakiri del Matera: da rimessa laterale di Casiello, è Brahja sbaglia tutto e atterra l’accorrente Ancora: per l’arbitro è rigore.

27′ – Sostituzione Matera: esce Baldi, entra Paramatti. Il numero 2, alla fine, non ce la fa.

26′ – Problemi per Baldi che termina a terra: entrano i sanitari della squadra biancoazzurra in campo.

25′ – Ugento che sta provando a reagire dopo la rete subita a metĂ del primo tempo.

23′ – Gol del Matera! Si sblocca il risultato al Comunale! Gran gol di Bello che dai 25 metri trova una bellissima conclusione che infila Illipronti che nulla può fare: 1-0 Matera.

19′ – Corpo a corpo tra Sanchez e Casiello con il primo che richiama un colpo in faccia e vuole il rigore. L’arbitro lascia proseguire senza problemi.

18′ – Spunto del Matera! Ottimo cross al centro di Kernezo per Burzio che l’allunga di testa per Giordani che viene chiuso in corner da un difensore.

16′ – Si rivede l’Ugento! Bell’azione dei padroni di casa con Teyou che non trova spazio. Poi è Medina che prova la conclusione a giro: Brahja blocca sena problemi.

12′ – Dopo un inizio intenso da una parte e dall’altro, i ritmi si sono un attimo rasserenati in quest’ultima fase.

7′ – Casiello! Ci prova da fuori il laterale sinistro: palla che termina alta sopra la traversa.

6′ – Bello! Ecco la risposta del Matera! Dagli sviluppi del corner è il terzino numero 93 a provarci al volo: Illipronti dice di no.

5′ – Grande azione dell’Ugento! Grisley per poco non riesce a stampare in rete. Tutto nasce da una rimessa laterale: ci prova prima Ancora, poi è il numero 31 che ci prova a botta sicura: palla di un nulla a lato.

4′ – Ugento pericoloso! Azione di Teyou che entra in area e prova il diagonale: Brahja riesce a murarlo in corner.

3′ – Ugento che è partito con il piede sull’acceleratore in questo inizio di match. Due calci piazzati che non si concretizzano.

0′ – Partiti! E’ cominciata Ugento-Matera allo stadio Comunale.

Il tabellino live

Ugento-Matera 1-1

Marcatori:Â al 23′ pt Bello (M), al 30′ pt Sanchez (U) su rigore, al 37′ pt Giordani (M).

Ugento (4-3-1-2): Illipronti, Bedini, Lezzi, Navarro, Grisley, Regner, Teyou, Sanchez, Medina, Ancora. A disposizione: Di Donato, Bernardo, Amabile, Ruiz, Signorile, Inguiscio, Mariano, Romano, Scarlino. Allenatore: Oliva.

Matera (4-2-3-1): Brahja, Bello, Oliveri, Baldi (dal 27′ st Paramatti), Casiello, Berardocco, Basualdo, Burzio, Giordani, Kernezo, Di Piazza. A disposizione: Lorusso, Florio, Sicurella, Gaeta, Vizziello, Carpineti, Massari, Macchietella. Allenatore: Di Gaetano.

Arbitro: Spinelli di Cuneo.

Assistenti: Cucchiar di La Spezia e Battan di Trento.

Note: Pomeriggio soleggiato su Ugento. Terreno di gioco in erba sintetica.

Le formazioni ufficiali

Mini-rivoluzione in casa Ugento. Rispetto alla sfida contro il Fasano, il tecnico Oliva ne cambia tre. In difesa dovrebbe esserci Lecci con Regner che arretra di qualche metro per dar spazio a Sanchez sulla trequarti a supporto della coppia Ancora-Medina.

Di Gaetano, invece, conferma praticamente il Matera che dieci giorni fa ha battuto l’Angri: sarà sempre 4-2-3-1 con la novità di Basualdo a far coppia con Berardocco in mezzo al campo, panchina per Sicurella. Per il resto, conferma per l’artiglieria pesante: Burzio, Giordan e Kernezo a supporto di Di Piazza unica punta.

Così in campo

Ugento (4-3-1-2): Illipronti, Bedini, Lezzi, Navarro, Grisley, Regner, Teyou, Sanchez, Medina, Ancora. Allenatore: Oliva.

Matera (4-2-3-1): Brahja, Bello, Oliveri, Baldi, Casiello, Berardocco, Basualdo, Burzio, Giordani, Kernezo, Di Piazza. Allenatore: Di Gaetano.

Gentili lettori di antennasud.com, buon pomeriggio dallo stadio Comunale di Ugento e benvenuti alla diretta testuale di Ugento-Matera, match valido per la trentatreesima giornata del Girone H di Serie D che seguiremo minuto per minuto.

