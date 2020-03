Condividi

DIRETTA TV TERAMO-VIRTUS FRANCAVILLA SU ANTENNA SUD (dom. 8 mar., ore 17.30)

Il gruppo Editoriale Distante si mostra per l’ennesima volta vicino alle vicende della Virtus Francavilla, una delle massime espressioni calcistiche a livello regionale, nonché protagonista da quattro stagioni consecutive nei difficili campionati professionistici: a tal proposito, si comunica che la gara dei biancazzurri presso lo stadio “Bonolis” di Teramo, valida per la 30^giornata del raggruppamento C di Serie C e in programma domenica 8 marzo, con fischio d’inizio fissato per le ore 17.30, verrà trasmessa in diretta integrale su Antenna Sud – canale 13.

Come già accaduto per i precedenti incontri della Virtus Francavilla contro Avellino, Bisceglie (girone d’andata) e Ternana (girone di ritorno), anche per la trasferta abruzzese le nostre telecamere vi garantiranno la diretta del match in maniera assolutamente gratuita.

Lo sforzo di aver acquisito in estate il “Pacchetto 2 – Diretta, differita, stadio – studio e sintesi” dà diritto al nostro gruppo di trasmettere cinque gare in diretta dei biancazzurri su una delle sue emittenti.

Reduce da due sconfitte consecutive, l’auspicio è che la Virtus Francavilla possa riscattarsi quanto prima mettendo in cascina i tre punti: al momento, le nostre riprese si sono rivelate un “portafortuna” di non poco conto, considerando che in diretta sulle nostre reti i biancazzurri hanno sempre vinto.

L’appuntamento è per domenica 8 marzo: gruppo Distante-Virtus Francavilla, il connubio vincente!