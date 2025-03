🔴 Diretta, Trapani-Monopoli: le formazioni ufficiali

Gara valevole per la 30a Giornata del Girone C della Serie C: stadio Provinciale di Trapani

1’ âž• PRIMO TEMPO âž• TRAPANI-MONOPOLI 0-0 (ore 15.00) TRAPANI 352: Ujkaj; Celiento, Silvestri, Sabatino; Ciotti, Toscano, Verna, Segberg, Liotti; Stensrud, Anatriello. Panchina: Barosi, Salamone, Daka, Mulè, Sciortino, Zappella, Ruggieri, De Carlo, Malomo, Piovanello, Ciuferri, Ongaro. All. Torrente. MONOPOLI 352: Vitale; Miranda, Miceli, Angileri; Cristallo, Falzerano, De Risio, Scipioni, Viteritti; Bruschi, Grandolfo. Panchina: Albertazzi, Pellegrini, Bizzotto, Battocchio, Bulevardi, Valenti, Virgilio, Greco, Contessa, Cheikh, Yeboah, Cellamare. All. Colombo. ARBITRO: Abdoulaye Diop (Treviglio). Assistenti: Andrea Barcherini (Terni) e Ilario Montanelli (Lecco). Quarto ufficiale: Enrico Gemelli (Messina). NOTE: Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email About Author Dante Sebastio See author's posts Continue Reading