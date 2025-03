🔴 Diretta, Trapani-Monopoli 0-1: FINITA

90’+3’ TRAPANI: Verna cerca la porta con un destro in area di rigore, ma non trova la porta.

90’+1’ SOSTITUZIONE MONOPOLI: Greco per Falzerano.

90’ Cinque minuti di recupero.

81’ GOL DEL MONOPOLI: ⚽️ MICELI! Sull’ angolo di Bruschi, l’ex Taranto trafigge Ujkaj con un destro al volo in area. Primo gol in campionato per Miceli, ottavo assist vincente per Bruschi.

78’ MONOPOLI: ammonito 🟨 Bizzotto per gioco scorretto.

77’ SOSTITUZIONE TRAPANI: fuori Liotti (infortunato) dentro Ciuferri.

75’ MONOPOLI: cross dalla destra di Battocchio per la testa di Grandolfo che in trova lo specchio.

74’ MONOPOLI: tiro a giro dal limite di Cristallo, Ujkaj vola a smanacciare in angolo.

71’ SOSTITUZIONE TRAPANI: Ongaro prende il posto di Stensrud.

70’ SOSTITUZIONE MONOPOLI: altro doppio cambio. Bizzotto e Contessa per Angileri e Miranda.

70’ TRAPANI: Zak Ruggiero si accentra in area, ma il suo destro non trova la porta.

64’ TRAPANI: una punizione quasi dal limite di Zappella accarezza la traversa. Sia Zappella che Zak Ruggiero hanno dato impulso alla manovra dei siciliani.

63’ TRAPANI: sinistro volante di Zak Ruggiero dal limite, non inquadra la porta.

60’ SOSTITUZIONE MONOPOLI: due avvicendamenti anche per Colombo. Dentro Battocchio e Bulevardi, fuori Scipioni e De Risio.

58’ SOSTITUZIONE TRAPANI: due cambi per Torrente. Zappella e Zak Ruggiero per Toscano e Segberg.

55’ TRAPANI: punizione di Liotti fai 35 metri circa: troppo centrale per creare problemi a Vitale.

49’ MONOPOLI: Falzerano scodella in area per Grandolfo, che non ci arriva, ma dalle retrovie sbuca Bruschi che sceglie la potenza, ma non trovando la porta. Tutto fermo, però, Grandolfo era in fuorigioco.

46’ SOSTITUZIONE TRAPANI: Torrente lascia negli spogliatoi Anatriello, al suo posto Piovanello.

46’ Si riparte.

➕ SECONDO TEMPO ➕

45’ Finisce il primo tempo. Si va al riposo senza reti: gara equilibrata, ma non noiosa. Una occasione importante per parte proprio in avvio e nello stesso minuto, il 9’. Prima Bruschi non centra la porta da buona posizione, poi una conclusione di Stensurd salvata sulla linea.

43’ MONOPOLI: sinistro dal limite di Cristallo, troppo debole e centrale per impensierire il portiere di casa.

42’ MONOPOLI: ammonito 🟨 Miceli per gioco falloso.

37’ TRAPANI: tiro-cross di Ciotti da posizione proibitiva, sopra la traversa con Vitale in controllo.

30’ MONOPOLI: Miranda, dalla sinistra, verticalizza per Grandolfo, ma l’impatto con il pallone non è dei migliori.

28’ TRAPANI: sponda di Verna per Stensurd, che nel cuore dell’area tenta il pallonetto, fuori misura.

27’ MONOPOLI: sinistro di Miceli da posizione leggermente defilata, Ujkaj è attento e blocca a terra.

27’ TRAPANI: ammonito 🟨 Celiento per gioco falloso.

16’ MONOPOLI: ammonito 🟨 De Risio per gioco falloso.

9’ TRAPANI: rispondono subito i padroni di casa. Incursione centrale di Ciotti, tiro deviato, palla a Stensrud che prova a centrare la porta, ma la difesa biancoverde si rifugia in angolo.

9’ MONOPOLI: il primo squillo del match è degli ospiti. Viteritti pesca in area Bruschi, il quale si presenta a ti per tu con Ujkaj, ma la conclusione è da dimenticare.

1’ Partiti.

➕ PRIMO TEMPO ➕

TRAPANI-MONOPOLI 0-1 (ore 15.00)

RETI: 81’ Miceli (M)

TRAPANI 352: Ujkaj; Celiento, Silvestri, Sabatino; Ciotti, Toscano 5 (58’ Zappella), Verna, Segberg 5 (58’ Zak Ruggiero), Liotti 6 (77’ Ciuferri); Stensrud 5,5 (71’ Ongaro), Anatriello 5 (46’ Piovanello). Panchina: Barosi, Salamone, Daka, Mulè, Sciortino, De Carlo, Malomo. All. Torrente.

MONOPOLI 352: Vitale; Miranda 6 (70’ Contessa), Miceli, Angileri 6 (70’ Bizzotto); Cristallo, Falzerano 6 (90’+1’ Greco), De Risio 6 (60’ Bulevardi), Scipioni 5,5 (60’ Battocchio), Viteritti; Bruschi, Grandolfo. Panchina: Albertazzi, Pellegrini, Valenti, Virgilio, Greco, Cheikh, Yeboah, Cellamare. All. Colombo.

ARBITRO: Abdoulaye Diop (Treviglio). Assistenti: Andrea Barcherini (Terni) e Ilario Montanelli (Lecco). Quarto ufficiale: Enrico Gemelli (Messina).

AMMONITI: De Risio, Miceli, Bizzotto (M); Celiento (T).

NOTE: angoli 6-2. Recuperi 0’/5’. Terreno in non perfette condizioni.

