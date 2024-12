🔴 Diretta, Team Altamura-Avellino 1-1: fine primo tempo

CRONACA PRIMO TEMPO

46′ – Duplice fischio al D’Angelo! Termina 1-1 il primo tempo tra Team Altamura e Avellino.

45′ – Ci sarà un solo minuto di recupero.

43′ – Ammonito Silletti. Primo giallo di questo match.

42′ – Terzo tiro dalla bandierina per i murgiani.

41′ – Secondo corner per i biancorossi. Pareggiato il conto degli angoli.

38′ – Rolando! Ci prova da fuori con una bellissima conclusione: Iannarilli si rifugia in corner.

35′ – Dieci minuti al termine del primo tempo al D’Angelo. Entrambe le squadre stanno cercando l’affondo, al momento vincono le due difese molto attente.

33′ – D’Amico-Rolando-Grande: triangolo che si perde sul più bello. La difesa biancoverde libera senza problemi.

30′ – Siamo arrivati alla mezzora al D’Angelo. Match bloccato in questa fase con l’Avellino che prova ad affondare ma la Team Altamura si sta coprendo bene. Dopo l’1-1 è cambiato il canovaccio del match.

25′ – Patierno! Fa tutto da solo ma non impensierisce Viola che blocca senza problemi.

23′ – Pareggio dell’Avellino! Ha segnato Redan! Tutto nasce da un errore difensivo dei biancoazzurri. Viola sbaglia il rinvio e regala palla al numeri 11 biancoverde che stampa in rete. Team Altamura-Avellino 1-1 al D’Angelo.

20′ – Avellino che prova a rispondere ma la Team Altamura è davvero ben messa in campo. La squadra di Di Donato non ha mai rischiato e dopo il vantaggio ha anche sfiorato il raddoppio.

16′ – Secondo corner di questo match per l’Avellino.

14′ – Corner che non crea problemi ai biancorossi.

13′ – Primo corner del match: è in favore dell’Avellino.

12′ – Ottimo inizio dei biancorossi. Rischio per Iannarilli che in piena area dribbla Simone senza non pochi patemi.

10′ – Grande! Team Altamura vicino al raddoppio. Bellissimo tiro a giro del numero 16 biancorosso: miracolo di Iannarilli che nega il raddoppio ai pugliesi.

8′ – Risponde l’Avellino. Punizione di De Cristofaro: palla troppo lunga per tutti.

6′ – Gol della Team Altamura! Ha segnato Rolando! Si sblocca il risultato al D’Angelo! Ottimo lavoro di Grande che recupera palla e serve Acampa che mette al centro per l’incornata perfetta di Rolando che batte Iannarilli. Team Altamura-Avellino 1-0.

4′ – Provano a farsi vedere i biancorossi in questo inizio di partita. Nessuna occasione da segnalare in queste prime battute di primo tempo.

2′ – Team Altamura in tenuta rossa con banda bianca, Avellino in completa tenuta verde.

0′ – Parte il match al D’Angelo! Primo pallone giocato dalla Team Altamura.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

Team Altamura (4-2-3-1): Viola, Acampa, Silletti, De Santis, Manè, Dipinto, Franco, Rolando, D’Amico, Grande, Simone. A disposizione: Pane, Poggesi, Andredi, Minesso, Peschetola, Molinaro, Gigliotti, Leonetti, Lagonigro, Bumbu. Allenatore: Di Donato.

Avellino (4-3-1-2): Iannarilli, Frascatore, Enrici, Rigione, Cancellotti, Rocca, Palmiero, De Cristofaro, Tribuzzi, Redan, Patierno. A disposizione: Marson, Russo, Armellino, Sounas, Toscano, Cionek, Benedetti, Gori, Campanile, Llano, Vano, Liotti. Allenatore: Biancolino.

Arbitro: Madonia di Palermo

Assistenti: Tomasi di Schio e Starnini di Viterbo.

Quarto Uomo: Pezzopane de L’Aquila.

