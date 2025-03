🔴 Diretta, Potenza-Picerno 1-2: primo tempo

35’ PICERNO: ammonito 🟨 Manetta per gioco falloso. Giallo pesante perché era diffidato, quindi sarà squalificato.

31’ GOL DEL PICERNO: ⚽️ MAIORINO! La ribaltano gli ospiti. Sul cross teso dalla destra di Petito, colpo vincente di Maiorino, che anticipa tutti e porta in vantaggio i suoi tornando al gol dopo oltre cinque mesi.

29’ PICERNO: ammonito 🟨 Maselli per gioco falloso.

22’ GOL DEL PICERNO: ⚽️ NICOLETTI! Pareggio della squadra di Tomei. Incursione di Esposito, penentra in area e appoggia per Nicoletti che supera Alastra con una sassata che sbatte prima sulla traversa per poi insaccarsi. Il Picerno subisce il quarto gol del suo 2025.

15’ POTENZA: insistono i padroni di casa. Sul cross dalla destra di Novella, Petrungaro stacca di testa, ma non trova la porta.

13’ Destro dal limite di Castorani, troppo debole per impensierire Merelli, che blocca a terra.

10’ GOL DEL PICERNO: ⚽️ CATURANO! Merelli è strepitoso sulla conclusione di Schimmenti (innescato da Petrungaro), ma sulla ribattuta del portiere melandrino, Caturano è più lesto di tutti a metterla dentro. Gol numero 16 per il numero 9 del Potenza.

3’ PICERNO: ospiti vicinissimi al vantaggio con Maiorino, servito in area da Pagliai. Sulla prima conclusione, Alastra si oppone come può, ma la palla rimpalla sullo stesso Maiorino ed è Sciacca a evitare il gol salvando sulla linea. Inizio sprint.

1’ Si parte.

âž• PRIMO TEMPO âž•

POTENZA-PICERNO 1-2

RETI: 10’ Caturano (PZ), 22’ Nicoletti (PI), 31’ Maiorino (PI)

POTENZA 433: Alastra; Novella, Sciacca, Verrengia, Rillo; Siatounis, Felippe, Castorani; Schimmenti, Caturano, Petrungaro. Panchina: Cucchietti, Galiano, Ferro, Riggio, Milesi, Selleri, Valisena, Mazzeo, Erradi, Bachini, Burgio, Ghisolfi, Landi, Rosafio. All. De Giorgio.

PICERNO 4231: Merelli; Pagliai, Nicoletti, Manetta, Guerra; Franco, Maselli; Energe, Petito, Esposito; Maiorino. Panchina: Summa, Seck, Bernardoto, Volpicelli, Djibril, Papini, Salvo, Palazzino, De Ciancio, Cardoni. All. De Luca (Tomei squalificato).

ARBITRO: Niccolò Turrini (Firenze). Assistenti: Andrea Zezza (Ostia Lido) e Michele Piatti (Como). Quarto ufficiale: Simone Gavini (Aprilia).

AMMONITI: Maselli, Manetta (PI)

NOTE: terna arbitrale con il lutto al braccio per omaggiare l’ex arbitro Tullio Lanese, scomparso nella giornata di sabato 1° marzo. Angoli 0-1

