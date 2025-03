🔴 Diretta, Monopoli-Casertana 0-0: primo tempo

35’ MONOPOLI: Scipioni vince un rimpallo al limite dell’area e conclude di sinistro sfiorando il palo alla sinistra di Zanellati. Padroni di casa a un passo dal vantaggio.

29’ SOSTITUZIONE MONOPOLI: non ce la fa Bulevardi, rimasto infortunato dopo lo scontro di gioco con Gatti, che ha portato all’ammonizione. Il numero 10 biancoverde lascia il campo a Scipioni.

24’ MONOPOLI: ammonito 🟨 Bulevardi per gioco falloso.

20’ MONOPOLI: pennellata di Viteritti in area, Grandolfo colpisce di testa, ma non inquadra la porta per una questione di centimetri.

5’ CASERTANA: ammonito 🟨 per un fallaccio ai danni di Greco. I calciatori del Monopoli protestano chiedendo il rosso.

1’ Partiti.

➕ PRIMO TEMPO ➕

MONOPOLI-CASERTANA 0-0 (ore 15.00)

MONOPOLI 352: Vitale; Miranda, Miceli, Viteritti; Valenti, Falzerano, De Risio, Bulevardi (29’ Scipioni), Greco; Grandolfo, Bruschi. Panchina: Albertazzi, Pace, Bizzotto, Pellegrini, Battocchio, Virgilio, Calvano, Contessa, Sylla, Yeboah, Cellamare. All. Colombo.

CASERTANA 4231: Zanellati; Heinz, Kontek, Gatti, Fabbri; Collodel, Proia; Egharevba, Bunino, Kallon; Vano. Panchina: Vilardi, Llano, Carretta, Damian, Ciano, Deli, Frison, Bianchi, Paglino, Giugno, Falasca, Capasso. All. Iori.

AMMONITI: Heinz (C); Bulevardi (M).

ARBITRO: Marco Di Loreto (Terni). Assistenti: Davide Di Dio (Caltanissetta) e Doriana Isidora Lo Calio (Seregno). Quarto ufficiale: Simone Gavini (Aprilia).

