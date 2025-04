🔴 Diretta, Matera-Virtus Francavilla 1-0: secondo tempo

Cronaca secondo tempo

3′ – Matera pericoloso! Ci prova Tazza con una bella conclusione: deviazione di un difensore.

0′ – Comincia il secondo tempo tra Matera e Virtus Francavilla. Doppia sostituzione negli ospiti: escono Albano e Iocolano, entrano Baglivo e Pinto.

Cronaca primo tempo

47′ – Duplice fischio al XXI Settembre-Franco Salerno! Matera chiude in vantaggio grazie alla rete di Di Piazza a fine primo tempo.

46′ – Kernezo! Botta dalla distanza del numero 14: palla che termina altissima.

45′ – Siamo entrati nel recupero.

44′ – Gol del Matera! Di Piazza sblocca il match! Bel pallone per il numero 20 che in piena area trova un gran bel diagonale che si infila alla sinistra di Cevers che nulla può. Si sblocca il risultato: Matera-Virtus Francavilla 1-0.

43′ – Ultime battute di questo primo tempo.

40′ – Palo del Matera! Biancoazzurri ad un passo dal vantaggio! Cross di Kernezo per l’incornata di Di Piazza che tutto solo davanti a Cevers la stampa incredibilmente sul palo.

36′ – Ritmi del match che rispetto alla prima parte sono decisamente calati in questa fase.

32′ – Sosa! Virtus Francavilla pericolosa! Ottimo cross per il numero 99 che in piena area prova l’incornata: palla di poco alta sopra la traversa.

29′ – Ammonito Zampa! Primo giallo del match.

23′ – Occasionissima per la Virtus Francavilla! Giocata di Iocolano che serve Gjonaj che in piena area fa tutto da solo, aggira Testagrossa in uscita ma perde il primo momento del tiro, poi ci prova e viene chiuso in corner.

21′ – Ancora Matera! Sempre Kernezo fa partire un bel cross dalla sinistra: incornata di Di Piazza che termina a lato.

20′ – Gjonaj! Ci prova con una conclusione da fuori: palla deviata che termina in corner.

15′ – Prova la reazione la Virtus Francavilla: Matera che non corre pericoli e appare in controllo del match.

11′ – Pinto sfiora l’autorete! Giocata di Kernezo che mette palla al centro: intervento del difensore che rischia di beffare Cevers ma il proprio portiere è abile nella parata.

10′ – Buonissimo inizio da parte del Matera che finora ha avuto la migliore occasione del match. Virtus Francavilla che appare in fatica.

7′ – Botta di Zampa dalla distanza: blocca senza problemi Cevers.

6′ – Matera pericoloso! Berardocco appoggia per Napolitano: cross al centro per l’incornata di Oliveri che termina di poco a lato.

4′ – Si vede il Matera! Buon pallone di Di Piazza per Kernezo che in piena area ci prova: Cevers si rifugia in corner.

3′ – Risponde la Virtus Francavilla: errore in disimpegno del Matera con Gjonaj che si incunea in area ma viene fermato in corner.

1′ – Ci prova subito il Matera: cross di Casiello, facile presa per Cevers.

0′ – Partiti! E’ cominciata Matera-Virtus Francavilla allo stadio XXI Settembre-Franco Salerno.

Il tabellino live

Matera-Virtus Francavilla 1-0

Marcatori: al 44′ pt Di Piazza (M)

Matera (4-2-3-1): Testagrossa, Tazza, Oliveri, Baldi, Casiello, Berardocco, Zampa, Bello, Napolitano, Kernezo, Di Piazza. A disposizione: Lorusso, Paramatti, Burzio, Sicurella, Gaeta, Carbone, Carpineti, Basualdo Martinez, Giordani. Allenatore: Di Gaetano.

Virtus Francavilla (3-4-2-1): Cevers, Pinto, Lanzolla, Allegrini, Lambiase, Bolognese, De Luca, Albano, Gjonaj, Iocolano, Sosa. A disposizione: Bertini, Russo, Ceesay, Maletic, Pinto, Gorgoni, Diop, Baglivo, De Crescenzo. Allenatore: Coletti.

Arbitro: Navarino di Taurianova.

Assistenti: D’Amico di Lamezia Terme e Galluzzo di Locri.

Note: Giornata nuvolosa su Matera. Terreno di gioco in discrete condizioni. Ammoniti: Zampa (M). Angoli: 3-3. Recupero: 2′ pt. Spettatori: 700 circa.

Le formazioni ufficiali

In casa Matera, Di Gaetano rispetto a sette giorni fa dovrebbe essere tornato al consueto 4-2-3-1 con la coppia Zampa-Berardocco in mezzo al campo. Conferma per il pacchetto difensivo con Testagrossa che sostituisce l’infortunato Brahja. In avanti, a supportare Di Piazza unica punta c’è il trio formato da Bello, Napolitano e Kernezo.

La Virtus Francavilla, invece, si schiera con il consueto 3-4-2-1 con Sosa unica punta supportato da Iocolano e Gjonaj. Difesa guidata da Cevers al centro con Pinto, Lanzolla e Allegrini, mentre Bolognese e De Luca agiranno in mezzo al campo con Albano e Lambiase esterni alti.

Così in campo

Matera (4-2-3-1): Testagrossa, Tazza, Oliveri, Baldi, Casiello, Berardocco, Zampa, Bello, Napolitano, Kernezo, Di Piazza. Allenatore: Di Gaetano.

Virtus Francavilla (3-4-2-1): Cevers, Pinto, Lanzolla, Allegrini, Lambiase, Bolognese, De Luca, Albano, Gjonaj, Iocolano, Sosa. Allenatore: Coletti.

Gentili lettori di antennasud.com, buon pomeriggio dallo stadio XXI Settembre-Franco Salerno di Matera e benvenuti alla diretta testuale di Matera-Virtus Francavilla, match valido per la trentunesima giornata del Girone H di Serie D che seguiremo minuto per minuto.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author