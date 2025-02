🔴 Diretta, Matera-Real Acerrana 0-0: primo tempo

Cronaca primo tempo

6′ – Si vede il Matera! Tiro-cross di Burzio: Rendina smanaccia, nessuno riesce ad arrivare sulla sfera.

5′ – Ancora Real Acerrana! Cross di Todisco per Esposito che ci prova al volo: palla alta.

3′ – In questa prima fase è Napolitano che affianca Basualdo a centrocampo, Sicurella agisce sulla trequarti. Confermato il 4-2-3-1 in casa biancoazzurra.

2′ – Elefante! Primo squillo del match della Real Acerrana. il numero 33 scappa via e prova il diagonale ma Testagrossa non si lascia sorprendere, bloccando la sfera.

0′ – Partiti! E’ cominciata Matera-Real Acerrana al XXI Settembre-Franco Salerno.

Il tabellino live

Matera-Real Acerrana

Reti:

Arbitro: Targhetta di Castelfranco Veneto.

Assistenti: Carraretto di Treviso e Nikolic di Merano.

Note: Giornata soleggiata sulla CittĂ dei Sassi. Terreno di gioco in buone condizioni.

Le probabili formazioni

Qui Matera – Due novitĂ in casa biancoazzurra: nel 4-2-3-1 di Ferri c’è la novitĂ di Baldi al centro della difesa e Basualdo in mezzo al campo. Per il resto, è lo stesso undici della vigilia.

Qui Real Acerrana – Due novitĂ in casa campana: nel 4-3-3 di Sannizzaro c’è Rendina tra i pali, mentre Cassata va a prendere il posto di Laringe nel tridente. Confermata la presenza di Samb unica punta.

Così in campo

Matera (4-2-3-1): Testagrossa, Bello, Baldi, Tazza, Casiello, Basualdo, Sicurella, Burzio, Napolitano, Kernezo, Di Piazza. A disposizione: Brahja, Paramatti, Gaeta, Carbone, Oliveri, Appeso, Berardocco, Carpineti, Giordani. Allenatore: Ferri.

Real Acerrana (4-3-3): Rendina, Todisco, Allegra, De Giorgi, Caminiti, F. Esposito, Langella, Fabiano, Cassata, Samb, Elefante. A disposizione: Pirrò, Fontana, Pelliccia, Iadaresta, Ciarmiello, Mundula, Marasco, E. Esposito, Forante. Allenatore: Sannazzaro.

Gentili lettori di antennasud.com, buon pomeriggio dallo stadio XXI Settembre-Franco Salerno e benvenuti alla diretta scritta di Matera-Real Acerrana, match valido per la 25esima giornata del Girone H di Serie D che seguiremo minuto per minuto.

