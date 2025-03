🔴 Diretta, Matera-Palmese 0-0: primo tempo

Cronaca primo tempo

26′ – Canovaccio del match che non cambia: Matera che continua a fare la partita in questa fase. Purtroppo, i biancoazzurri stanno mancando nella fase di finalizzazione.

21′ – Ci prova Baldi in piena area dagli sviluppi di calcio di punizione: palla ribattuta in corner dalla difesa rossonera.

20′ – Buonissimo inizio del Matera! I biancoazzurri hanno messo in campo l’atteggiamento giusto come visto a Martina Franca.

19′ – Di Piazza si divora il gol de vantaggio! Cross dalla destra per Napolitano che allarga per Napolitano e Di Piazza tutto solo calcia clamorosamente alto.

18′ – Ancora Matera in avanti. Ennesimo fuorigioco fischiato alla squadra biancoazzurra con Di Piazza in proiezione offensiva.

17′ – Prova la risposta la Palmese: conclusione di Virgilio ma è facile presa per Brahja.

13′ – Matera ad un passo dal vantaggio! Bel cross di Carbone per l’incornata di Burzio: palla di un nulla a lato.

10′ – Battuta di Berardocco: ma c’è il secondo angolo consecutivo per i biancoazzurri.

9′ – Rispondono i biancoazzurri: primo corner anche per loro.

8′ – Ancora Matera che continua a premere in questa fase: la Palmese riesce ad intrappolare i biancoazzurri in fuorigioco.

5′ – Di Piazza! Prima grande occasione per i biancoazzurri! Ottimo pallone per il numero 20 che scappa via e prova un bel diagonale: in due tempi Pollini dice di no.

2′ – Risponde la Palmese: primo corner di questo match.

1′ – E’ subito il Matera che prova a farsi vedere con qualche spunto.

0′ – Partiti! E’ cominciata Matera-Palmese allo stadio XXI Settembre-Franco Salerno.

Il tabellino live

Matera-Palmese 0-0

Reti:

Matera (4-2-3-1): Brahja, Carbone, Baldi, Tazza, Casiello, Berardocco, Sicurella, Burzio, Napolitano, Kernezo, Di Piazza. A disposizione: Testagrossa, Paramatti, Gaeta, Tomaselli, Oliveri, Zampa, Carpineti, Basualdo Martinez, Giordani. Allenatore: Ferri.

Palmese (4-3-3): Pollini, Tiberti, Puca, Aquino, Magliocca, Manu, Virgilio, Okojie, Peluso, Tandara, Orefice. A disposizione: Muraca, Gentil, Ceparano, Fusco, Santarpia, Manzi, Ceccarini, Mariano, Figliolia. Allenatore: Grimaldi.

Arbitro: La Luna di Collegno.

Assistenti: Pagano di Brescia e Valdivia di Milano.

Note: Pomeriggio soleggiato sulla CittĂ dei Sassi. Terreno di gioco in discrete condizioni. Corner: 3-1. Spettatori: 1200 circa

Le formazioni ufficiali

Qui Matera – Tutto confermato in casa biancoazzurra: sarĂ ancora 4-2-3-1 con Berardocco confermato in mezzo al campo insieme a Sicurella. Confermato anche il trio dietro a Di Piazza, composto da Burzio, Napolitano e Kernezo.

Qui Palmese – Mini rivoluzione in casa rossonera: Grimaldi conferma il 4-3-3 rivoluzionando il centrocampo con Manu, Virgilio e Okojie. In avanti, c’è l’ex Orefice a completare il tridente. Difesa completata da Tiberti come terzino destro.

Così in campo

Matera (4-2-3-1): Brahja, Carbone, Baldi, Tazza, Casiello, Berardocco, Sicurella, Burzio, Napolitano, Kernezo, Di Piazza. A disposizione: Testagrossa, Paramatti, Gaeta, Tomaselli, Oliveri, Zampa, Carpineti, Basualdo Martinez, Giordani. Allenatore: Ferri.

Palmese (4-3-3): Pollini, Tiberti, Puca, Aquino, Magliocca, Manu, Virgilio, Okojie, Peluso, Tandara, Orefice. A disposizione: Muraca, Gentil, Ceparano, Fusco, Santarpia, Manzi, Ceccarini, Mariano, Figliolia. Allenatore: Grimaldi.

Gentili lettori di antennasud.com, buon pomeriggio dallo stadio XXI Settembre-Franco Salerno di Matera e benvenuti alla diretta testuale di Matera-Palmese, match valido per la ventisettesima giornata del Girone H di Serie D che seguiremo minuto per minuto.

