🔴 Diretta, Matera-Nocerina: le formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali

In casa Matera, il tecnico Di Gaetano conferma il 4-2-3-1 delle ultime settimane. In difesa, al porto dell’infortunato Baldi, rientra Tazza. Undici praticamente identico a quello che la scorsa settimana ha conquistato tre punti importanti in quel di Ugento.

Mini-rivoluzione in casa Nocerina: Campilongo conferma il 4-3-3 con diverse novità . Tra i pali c’è Agostino. In difesa, cambiano i terzini con Padalino a destra e Barone a sinistra. In mezzo al campo c’è Bottalico e Cecere. In avanti, invece, spazio per Carnevale con Marquez e Felleca nel tridente.

Così in campo

Matera (4-2-3-1): Brahja, Bello, Oliveri, Tazza, Casiello, Berardocco, Basualdo, Burzio, Giordani, Kernezo, Di Piazza. Allenatore: Di Gaetano.

Nocerina (4-3-3): Agostino, Padalino, Troest, Silvestri, Barone, Gerbaudo, Bottalico, Cecere, Carnevale, Marquez, Felleca. Allenatore: Campilongo.

Gentili lettori di antennasud.com, buon pomeriggio dallo stadio XXI Settembre-Franco Salerno di Matera e benvenuti alla diretta testuale di Matera-Nocerina, match valido per la trentaquattresima giornata del Girone H di Serie D che seguiremo minuto per minuto.

