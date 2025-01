🔴 Diretta: Matera-Nardò 0-1: secondo tempo

CRONACA SECONDO TEMPO

17′ – Ammonito Munoz nel Nardò.

16′ – Clamorosa occasione nel Nardò! Dagli sviluppi di punizione è Correnti che ci prova di testa: Brahja blocca sulla linea.

14′ – Di Piazza! Matera vicino al pareggio! Ottimo cross di Kernezo dalla destra: incornata del numero 20 biancoazzurro che manda di pochissimo alto sopra la traversa.

11′ – Animi che si stanno surriscaldando al XXI Settembre. Matera generoso che cerca di trovare lo spunto per il pareggio. Nardò che non resta a guardare e che quando riparte si dimostra molto pericoloso.

10′ – Sostituzione Nardò: esce D’Anna, entra Davì.

7′ – Correnti! Nardò vicino al raddoppio! Palla per il numero 7 che in piena area e tutto solo calcia altissimo, divorandosi la seconda rete.

6′ – Due corner nel giro di pochi minuti per il Matera. La squadra biancoazzurra non riesce ad approfittarne.

5′ – Ammonito Sicurella.

0′ – Riprende il match al XXI Settembre-Franco Salerno. Un cambio nel Matera: è uscito Burzio, è entrato Coquin.

CRONACA PRIMO TEMPO

47′ – Finisce qui il primo tempo! Il Nardò chiude avanti 1-0 grazie alla rete di D’Anna nel finale del primo tempo.

45′ – Ci saranno 2 minuti di recupero.

44′ – Gol del Nardò! La sblocca D’Anna al XXI Settembre! Clamorosa indecisione difensiva dei biancoazzurri: Basualdo appoggia a Brahja, D’Anna capisce tutto e stampa in rete.

41′ – Eccolo il cambio in casa biancoazzurra: esce Marigosu, entra Basualdo.

37′ – Ammonito anche Delvino nelle fila neretine.

35′ – Ammonito D’Anna nelle fila del Nardò.

33′ – Sembrava imminente l’ingresso in campo di Basualdo nel Matera. Il giocatore si sta scaldando da diversi minuti e si era intrattenuto a ricevere indicazioni da Torrisi. Poi ha ripreso il riscaldamento.

31′ – Ammonito Lucas nel Nardò.

30′ – Nardò pericoloso! Lancio lungo per D’Anna che viene anticipato sul più bello da Brahja in uscita.

27′ – Incertezza tra Brahja e Sicurella con D’Anna che recupera la sfera ma viene fermato sul più bello da Spinelli.

24′ – Al momento, Torrisi non ha effettuato nessuna sostituzione. Sembra essere Sicurella ad aver arretrato sulla linea dei difensori in questa fase.

21′ – Espulso Baldi! Dagli sviluppi di un calcio d’angolo contatto tra il difensore e un giocatore del Nardò. Per l’arbitro è fallo del numero 2 biancoazzurro ed estrae il rosso diretto. Matera in 10.

19′ – Matera in proiezione offensiva in questi minuti. Tre corner consecutivi nel giro di pochi secondi,

16′ – Palla per Di Piazza tutto solo. Ma è fuorigioco: azione fermata dalla bandierina alzata.

13′ – Traversa del Matera! Kernezo mette palla al centro: apparentemente sembra troppo lunga per tutti, non per Burzio che ci prova e colpisce la traversa. Il Nardò, poi, si rifugia in corner.

10′ – Sempre reti bianche al XXI Settembre. Migliore occasione avuta dal Nardò con Delvino dopo 7 minuti. Terreno di gioco molto pesante che non permette il gioco palla a terra.

7′ – Nardò ad un passo dal gol! Dagli sviluppi di punizione è Addae che mette palla al centro per Delvino che va ad un passo dal gol dell’ex: Brahja devia in corner.

5′ – Ci prova Sicurella da fuori: palla ribattuta dalla difesa neretina.

2′ – D’Anna prova a metterla subito al centro: palla deviata in corner della difesa biancoazzurra.

0′ – Comincia il match al XXI Settembre-Franco Salerno

IL TABELLINO LIVE

Matera-Nardò 0-1

Reti: al 44′ pt D’Anna (N)

Matera (4-2-3-1): Brahja, Bello, Baldi, Spinelli, Carpineti, Zampa, Sicurella, Burzio (dal 1′ st Coquin), Marigosu (dal 41′ pt Basualdo), Kernezo, Di Piazza. A disposizione: Testagrossa, Tomaselli, Diop, Appeso, Berardocco, Cavallo, Giordani. Allenatore: Torrisi.

Nardò (3-5-2): Galli, Fornasier, Delvino, Calderoni, Lucas (dal 1′ st Lollo), Addae, Correnti, De Crescenzo, Munoz, Maletic, D’Anna (dal 10′ st Davì). A disposizione: De Luca, Gatto, Pinto, Milli. Mazzotta, Trinchera, Biffero. Allenatore: De Sanzo.

Arbitro: Testoni di Ciampino.

Assistenti: Ruocco di Brescia e Darwish di Milano.

Note: Giornata piovosa sulla Città dei Sassi. Terreno di gioco pesante. Espulso: al 21′ pt Baldi (M) per rosso diretto. Ammoniti: Sicurella (M) e Lucas, D’Anna, Delvino, Munoz (N). Corner: 7-3. Recupero: 2′ pt. Spettatori: dato non comunicato.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

Qui Matera – Rispetto alle indicazioni della vigilia, ci sono tre novità in casa biancoazzurra. Torrisi conferma il 4-2-3-1 con Brahja tra i pali che prende il posto di Testagrossa. In mezzo al campo, non c’è Basualdo sostituito da Sicurella che arretra di qualche metro per permettere a Marigosu di posizionarsi sulla trequarti. Per il resto, undici totalmente confermato.

Qui Nardò – Novità anche per quanto riguarda la squadra di De Sanzo. Sarà 3-5-2 con le novità di De Crescenzo e Munoz in mezzo al campo, rispettivamente al posto di Milli e Mazzotta. In panchina, non è presente l’attaccante Piccioni, uno degli ex di turno.

Così in campo

Matera (4-2-3-1): Brahja, Bello, Baldi, Spinelli, Carpineti, Zampa, Sicurella, Burzio, Marigosu, Kernezo, Di Piazza. A disposizione: Testagrossa, Tomaselli, Diop, Appeso, Berardocco, Basualdo, Cavallo, Giordani, Coquin. Allenatore: Torrisi.

Nardò (3-5-2): Galli, Fornasier, Delvino, Calderoni, Lucas, Addae, Correnti, De Crescenzo, Munoz, Maletic, D’Anna. A disposizione: De Luca, Davì, Gatto, Pinto, Milli, Lollo. Mazzotta, Trinchera, Biffero. Allenatore: De Sanzo.

Arbitro: Testoni di Ciampino.

Assistenti: Ruocco di Brescia e Darwish di Milano.

Gentili lettori di Antennasud.com, buon pomeriggio dallo stadio XXI Settembre-Franco Salerno e benvenuti alla diretta testuale di Matera-Nardò, match valido per la 19esima giornata del Girone H di Serie D.

