🔴 Diretta, Matera-Manfredonia 0-0: primo tempo

38′ – Dopo una prima fase del match in cui ci sono state chance da una parte e dall’altra, in questa seconda metĂ davvero poco da segnalare.

37′ – Casiello! Dagli sviluppi di calcio di punizione ci prova il numero 3: palla che termina altissima sopra la traversa.

36′ – Ammonito Montinaro nelle fila del Manfredonia.

30′ – Siamo alla mezzora. Matera che sta provando a spingere sull’acceleratore in questa fase del match.

24′ – Sicurella! Botta da fuori del numero 8: Antonino si distende e devia la minaccia.

23′ – Siamo a metĂ del primo tempo. Matera che prova a fare la partita anche se non ha mai seriamente impegnato Antonino. Manfredonia che non resta a guardare e in contropiede prova a colpire.

22′ – Altro gol annullato al Matera! Questa volta è Di Piazza che va in rete ma la bandierina del guardalinee è alta.

21′ – Ci prova Coppola da fuori: palla che termina altissima.

15′ – Questa volta sulla destra: Bello pesca Napolitano, palla troppo alta per il numero 11. L’occasione sfuma.

14′ – Buon pallone per Casiello che scappa via sulla sinistra e mette palla al centro: Burzio e Kernezo non riescono ad arrivarci.

11′ – Ammonito Paramatti nelle fila del Matera.

9′ – Manfredonia pericoloso! Gran bella conclusione di Forte da fuori: Brahja si distende deviando. Poi è Puzirevskis a metterla al centro: il Matera se la cava.

7′ – Grande occasione per Puzirevskis ma anche qui era fuorigioco. Nell’occasione ottima risposta di Brahja.

4′ – Matera pericoloso! Insidioso tiro-cross di Kernezo: ottima respinta di Antonino che ci mette la mano deviando la sfera.

3′ – Gol annullato al Matera! Napolitano va in rete ma la bandierina dell’assistente è alta.

2′ – Ammonito subito Forte nelle fila degli ospiti.

0′ – E’ cominciata Matera-Manfredonia: è cominciato il match al XXI Settembre-Franco Salerno.

Il tabellino live

Matera-Manfredonia 0-0

Reti:

Matera (4-2-3-1): Brahja, Bello, Tazza, Paramatti, Casiello, Zampa, Sicurella, Kernezo, Napolitano, Burzio, Di Piazza. A disposizione: Testagrossa, Spinelli, Tomaselli, Marigosu, Appeso, Carpineti, Basualdo, Cavallo, Giordani. Allenatore: Torrisi.

Manfredonia (3-5-2): Antonino, Castaldi, GiampĂ , Forte, Metaj, Coppola, Montinaro, Giacobbe, De Luca, Puzirevskis, Carbonaro. A disposizione: Scarpato, Solazzo, Fischetti, Cariati, Iurilli, Fornaro, Prencipe, Caputo, Gianfreda. Allenatore: Cinque.

Arbitro: Ciaravolo di Torre del Greco

Assistenti: Pepe e Cafisi di Torre del Greco

Note: Giornata nuvolosa sulla CittĂ dei Sassi. Terreno di gioco in discrete condizioni. Ammoniti: Paramatti (MT) e Forte, Montinaro (MN).

Le formazioni ufficiali

Qui Matera – Torrisi, alla fine decide di confermare Casiello e Napolitano dal primo minuto. Il primo sulla corsia sinistra di difesa, mentre il secondo sulla trequarti. Nel 4-2-3-1 biancoazzurro si registra il recupero di Zampa in mezzo al campo con il ritorno dal primo minuto di Kernezo e Burzio sulle corsie esterne d’attacco.

Qui Manfredonia – Due cambi anche nel 3-5-2 di Cinque con Forte che dopo la squalifica torna nel tridente difensivo al posto di Gianfreda. In avanti, a supportare Carbonaro c’è Puzirevskis.

Così in campo

Gentili lettori di antennasud.com, buon pomeriggio dallo stadio XXI Settembre-Franco Salerno e benvenuti alla diretta testuale di Matera-Manfredonia, match valido per la 21esima giornata del Girone C di Serie D.

