🔴 Diretta, Matera-Ischia: le formazioni ufficiali del match

Le formazioni ufficiali

Qui Matera – Mezza rivoluzione nell’undici biancoazzurro: Torrisi conferma il 4-2-3-1 con diverse novitĂ . In difesa, con Baldi c’è Paramatti al centro. Conferma per Napolitano sulla trequarti. Sorpresa a centrocampo: Sicurella in panchina con Marigosu accanto a Zampa. In avanti, c’è Burzio come esterno. In avanti, scatta l’ora di Giordani dal primo minuto: Di Piazza si accomoda in panchina.

Qui Ischia – Foglia Manzillo conferma il 3-5-2 e la formazione che la settimana scorsa ha pareggiato contro l’Angri: è 3-5-2 con il tandem Talamo-Piszczek in avanti.

Così in campo

Matera (4-2-3-1): Testagrossa, Bello, Baldi, Paramatti, Casiello, Zampa, Marigosu, Burzio, Napolitano, Kernezo, Giordani. A disposizione: De Giosa, Sicurella, Tomaselli, Di Piazza, Carbone, Oliveri, Tazza, Basualdo, Cavallo. Allenatore: Torrisi.

Ischia (3-5-2): Rizzuto, Pastore, Errico, Giu. Mattera, Onda, D’Anna, Vrdoljak, Giacomarro, Gio. Mattera, Talamo, Piszczek. A disposizione: Paduano, Chiariello, Trofa, Colella, Patalano, Bianchi, Castagna, Padulano, Desiato. Allenatore: Foglia Manzillo.

Gentili lettori di antennasud.com, buon pomeriggio dallo stadio XXI Settembre-Franco Salerno e benvenuti alla diretta testuale di Matera-Ischia, match valido per la ventitreesima giornata del Girone H di Serie D che seguiremo minuto per minuto.

