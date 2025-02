🔴 Diretta, Matera-Ischia 1-1: fine partita

Cronaca secondo tempo

53′ – Finisce qui il match!

52′ – Gol del Matera! Arriva l’autorete di Errico! Burzio mette palla al centro: il difensore nel tentativo di anticipare il proprio portiere, lo beffa in maniera incredibile.

49′ – Corner per l’Ischia. Gli isolani, però, badano al concreto spazzando via.

48′ – Mattera salva l’Ischia! Ottimo pallone di Cavallo che mette al centro: il difensore isolano anticipa tutto mandando in corner.

45′ – Sostituzione Ischia: esce D’Anna, entra Patalano.

44′ – Si entra nell’ultimo minuto. Si aspetta la segnalazione del recupero.

41′ – Sostituzione Ischia: esce Onda, entra Desiato.

39′ – Ammonito anche Giovanni Mattera nelle fila dell’Ischia.

38′ – Ammonito Marigosu nelle fila del Matera.

37′ – Sostituzione Ischia: esce Pisczek, entra Padulano.

36′ – Ammonito Di Piazza nelle fila biancoazzurre.

35′ – Dieci minuti al termine del match: Ischia che controlla senza rischiare, Matera che colleziona corner ma non punge.

33′ – Sostituzione: esce Zampa, entra Cavallo.

31′ – Giallo per Talamo nelle fila dell’Ischia.

30′ – Siamo alla mezzora. Oltre la rete di Giovanni Mattera non ci sono state grandi emozioni in questa ripresa.

27′ – Ancora Giovanni Mattera! Cross in area per il numero 21: palla di pochissimo alta.

26′ – Sostituzione Ischia: esce Giacomarro, entra Trofa.

22′ – Matera che non è riuscito a trovare nessuna reazione dopo la svantaggio: la difesa isolana si chiude molto bene.

21′ – Sostituzione Ischia: esce Pastore, entra Chiariello.

19′ – Sostituzione Matera: esce Napolitano, entra Sicurella.

16′ – Sostituzione Matera: esce Paramatti, entra Di Piazza.

15′ – Matera che continua a spingere: altri due corner guadagnati dalla squadra di Torrisi che prova a reagire.

13′ – Sostituzione Matera: esce Giordani, entra Oliveri.

10′ – Risponde subito il Matera: arriva l’ennesimo tiro dalla bandierina per i biancoazzurri.

8′ – Gol dell’Ischia! Si sblocca il match al XXI Settembre-Franco Salerno. Calcio di punizione a giro di Vrdoljak dalla trequarti: incornata di Giovanni Mattera, lasciato tutto solo in area, a trafiggere l’incolpevole Testagrossa.

0′ – Riprende il match! Nessun cambio nell’intervallo.

Cronaca primo tempo

45′ – Finisce qui il primo tempo!

41′ – Burzio! Altra grande chance per i biancoazzurri: ottimo cross per il numero 7 che non è freddo. Parata facile per Rizzuto.

40′ – Kernezo fa tutto da solo, entra in area ma non riesce ad impensierire Rizzuto che blocca a terra.

39′ – Ammonito Pastore! Primo giallo di questo match.

37′ – Talamo! Si rivede l’Ischia: palla per il numero 7 che spara a lato.

36′ – Giordani! Da buona posizione ci prova: conclusione fuori misura e palla a lato.

30′ – Che rischio per il Matera! Incertezza tra Testagrossa e un difensore: palla a Talamo che non riesce a trovare lo spazio. Recupera l’estremo difensore biancoazzurro.

29′ – Matera ad un passo dal gol! Cross di Casiello dalla sinistra per l’incornata di Burzio: Rizzuto ci mette le mani e devia in corner.

27′ – Ancora Burzio! Altra chance per il Matera. Ottimo pallone al centro di Kernezo per Burzio che in piena area manda troppo alto.

26′ – Matera pericoloso! Buon cross per Burzio che prova l’incornata in piena area: palla che termina di poco alta sopra la traversa.

25′ – Marigosu! Prova un tiro-cross dal limite dell’area: blocca senza problemi Rizzuto.

22′ – Prova a rispondere l’Ischia: palla per Pisczek che viene chiuso in corner.

18′ – Ancora Giordani! Vince un rimpallo e in piena area ci prova: anche qui, conclusione debole e presa facile per Rizzuto.

17′ – Napolitano! Bella conclusione del numero 11: palla di poco a lato.

16′ – Ottimo pallone per Giordani che in piena area non riesce a trovare la mattonella giusta: conclusione debole, presa facile per Rizzuto.

14′ – Ci prova Talamo dalla distanza: palla altissima che non crea problemi a Testagrossa.

10′ – Partita avara di emozione in questo avvio tra Matera e Ischia.

7′ – Il Matera spinge sull’acceleratore: due corner nel giro di un minuto.

6′ – Rimpallo che favorisce Pastore che in piena area ci prova: ottima risposta di Testagrossa che blocca.

4′ – Da queste prime battute si vede Napolitano accanto a Zampa in mezzo al campo nel 4-2-3-1 di Torrisi.

1′ – Primo corner del match: è in favore del Matera.

0′ – Fischio d’inizio! E’ cominciata Matera-Ischia allo stadio XXI Settembre-Franco Salerno.

Il tabellino live

Matera-Ischia 1-1

Reti: al 8′ st Gio. Mattera (I), al 52′ st autorete di Errico (M).

Matera (4-2-3-1): Testagrossa, Bello, Baldi, Paramatti (dal 16′ st Di Piazza), Casiello, Zampa (dal 33′ st Cavallo), Marigosu, Burzio, Napolitano (dal 19′ st Sicurella), Kernezo, Giordani (dal 13′ st Oliveri). A disposizione: De Giosa, Tomaselli, Carbone, Tazza, Basualdo. Allenatore: Torrisi.

Ischia (3-5-2): Rizzuto, Pastore (dal 21′ st Chiariello), Errico, Giu. Mattera, Onda (dal 41′ st Desiato), D’Anna (dal 45′ st Patalano), Vrdoljak, Giacomarro (dal 26′ st Trofa), Gio. Mattera, Talamo, Piszczek (dal 36′ st Padulano). A disposizione: Paduano, Colella, Bianchi, Castagna. Allenatore: Foglia Manzillo.

Arbitro: Cafaro di Alba-Bra

Assistenti: Sibilio di Brindisi e Minerva di Lecce

Note: Giornata soleggiata sulla CittĂ dei Sassi. Terreno di gioco in discrete condizioni. Angoli: 16-2. Ammoniti: Di Piazza, Marigosu (M) e Pastore, Talamo, Gio. Mattera (I). Recupero: 0′ pt e 7′ st. Spettatori: 1500 circa con una cinquantina dei quali provenienti da Ischia.

Le formazioni ufficiali

Qui Matera – Mezza rivoluzione nell’undici biancoazzurro: Torrisi conferma il 4-2-3-1 con diverse novitĂ . In difesa, con Baldi c’è Paramatti al centro. Conferma per Napolitano sulla trequarti. Sorpresa a centrocampo: Sicurella in panchina con Marigosu accanto a Zampa. In avanti, c’è Burzio come esterno. In avanti, scatta l’ora di Giordani dal primo minuto: Di Piazza si accomoda in panchina.

Qui Ischia – Foglia Manzillo conferma il 3-5-2 e la formazione che la settimana scorsa ha pareggiato contro l’Angri: è 3-5-2 con il tandem Talamo-Piszczek in avanti.

Così in campo

Matera (4-2-3-1): Testagrossa, Bello, Baldi, Paramatti, Casiello, Zampa, Marigosu, Burzio, Napolitano, Kernezo, Giordani. A disposizione: De Giosa, Sicurella, Tomaselli, Di Piazza, Carbone, Oliveri, Tazza, Basualdo, Cavallo. Allenatore: Torrisi.

Ischia (3-5-2): Rizzuto, Pastore, Errico, Giu. Mattera, Onda, D’Anna, Vrdoljak, Giacomarro, Gio. Mattera, Talamo, Piszczek. A disposizione: Paduano, Chiariello, Trofa, Colella, Patalano, Bianchi, Castagna, Padulano, Desiato. Allenatore: Foglia Manzillo.

Gentili lettori di antennasud.com, buon pomeriggio dallo stadio XXI Settembre-Franco Salerno e benvenuti alla diretta testuale di Matera-Ischia, match valido per la ventitreesima giornata del Girone H di Serie D che seguiremo minuto per minuto.

