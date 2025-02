🔴 Diretta, Matera-Ischia 0-0: primo tempo

Cronaca primo tempo

30′ – Che rischio per il Matera! Incertezza tra Testagrossa e un difensore: palla a Talamo che non riesce a trovare lo spazio. Recupera l’estremo difensore biancoazzurro.

29′ – Matera ad un passo dal gol! Cross di Casiello dalla sinistra per l’incornata di Burzio: Rizzuto ci mette le mani e devia in corner.

27′ – Ancora Burzio! Altra chance per il Matera. Ottimo pallone al centro di Kernezo per Burzio che in piena area manda troppo alto.

26′ – Matera pericoloso! Buon cross per Burzio che prova l’incornata in piena area: palla che termina di poco alta sopra la traversa.

25′ – Marigosu! Prova un tiro-cross dal limite dell’area: blocca senza problemi Rizzuto.

22′ – Prova a rispondere l’Ischia: palla per Pisczek che viene chiuso in corner.

18′ – Ancora Giordani! Vince un rimpallo e in piena area ci prova: anche qui, conclusione debole e presa facile per Rizzuto.

17′ – Napolitano! Bella conclusione del numero 11: palla di poco a lato.

16′ – Ottimo pallone per Giordani che in piena area non riesce a trovare la mattonella giusta: conclusione debole, presa facile per Rizzuto.

14′ – Ci prova Talamo dalla distanza: palla altissima che non crea problemi a Testagrossa.

10′ – Partita avara di emozione in questo avvio tra Matera e Ischia.

7′ – Il Matera spinge sull’acceleratore: due corner nel giro di un minuto.

6′ – Rimpallo che favorisce Pastore che in piena area ci prova: ottima risposta di Testagrossa che blocca.

4′ – Da queste prime battute si vede Napolitano accanto a Zampa in mezzo al campo nel 4-2-3-1 di Torrisi.

1′ – Primo corner del match: è in favore del Matera.

0′ – Fischio d’inizio! E’ cominciata Matera-Ischia allo stadio XXI Settembre-Franco Salerno.

Il tabellino live

Matera-Ischia 0-0

Reti:

Matera (4-2-3-1): Testagrossa, Bello, Baldi, Paramatti, Casiello, Zampa, Marigosu, Burzio, Napolitano, Kernezo, Giordani. A disposizione: De Giosa, Sicurella, Tomaselli, Di Piazza, Carbone, Oliveri, Tazza, Basualdo, Cavallo. Allenatore: Torrisi.

Ischia (3-5-2): Rizzuto, Pastore, Errico, Giu. Mattera, Onda, D’Anna, Vrdoljak, Giacomarro, Gio. Mattera, Talamo, Piszczek. A disposizione: Paduano, Chiariello, Trofa, Colella, Patalano, Bianchi, Castagna, Padulano, Desiato. Allenatore: Foglia Manzillo.

Arbitro: Cafaro di Alba-Bra

Assistenti: Sibilio di Brindisi e Minerva di Lecce

Note: Giornata soleggiata sulla CittĂ dei Sassi. Terreno di gioco in discrete condizioni. Angoli: 7-1.

Le formazioni ufficiali

Qui Matera – Mezza rivoluzione nell’undici biancoazzurro: Torrisi conferma il 4-2-3-1 con diverse novitĂ . In difesa, con Baldi c’è Paramatti al centro. Conferma per Napolitano sulla trequarti. Sorpresa a centrocampo: Sicurella in panchina con Marigosu accanto a Zampa. In avanti, c’è Burzio come esterno. In avanti, scatta l’ora di Giordani dal primo minuto: Di Piazza si accomoda in panchina.

Qui Ischia – Foglia Manzillo conferma il 3-5-2 e la formazione che la settimana scorsa ha pareggiato contro l’Angri: è 3-5-2 con il tandem Talamo-Piszczek in avanti.

Così in campo

Matera (4-2-3-1): Testagrossa, Bello, Baldi, Paramatti, Casiello, Zampa, Marigosu, Burzio, Napolitano, Kernezo, Giordani. A disposizione: De Giosa, Sicurella, Tomaselli, Di Piazza, Carbone, Oliveri, Tazza, Basualdo, Cavallo. Allenatore: Torrisi.

Ischia (3-5-2): Rizzuto, Pastore, Errico, Giu. Mattera, Onda, D’Anna, Vrdoljak, Giacomarro, Gio. Mattera, Talamo, Piszczek. A disposizione: Paduano, Chiariello, Trofa, Colella, Patalano, Bianchi, Castagna, Padulano, Desiato. Allenatore: Foglia Manzillo.

Gentili lettori di antennasud.com, buon pomeriggio dallo stadio XXI Settembre-Franco Salerno e benvenuti alla diretta testuale di Matera-Ischia, match valido per la ventitreesima giornata del Girone H di Serie D che seguiremo minuto per minuto.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author