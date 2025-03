🔴 Diretta, Matera-Brindisi 2-0: primo tempo

Cronaca primo tempo

45′ – Ci sarĂ un minuto di recupero.

45′ – Ammonito Citro per il Brindisi.

44′ – Ci prova Cirio: conclusione debole, tutto facile per Brahja.

42′ – Matera che continua a provarci in questa fase: buon pallone per Tazza che non intuisce, e l’azione di spegne.

39′ – Sicurella! Botta da fuori del numero 8: palla che termina alta.

37′ – Ancora Di Piazza! Bel cross di Casiello dalla sinistra: incornata del numero 20 che termina di poco a lato.

34′ – Punizione di Citro: palla al centro per Jansen che trova l’incornata ma non la porta. Nessun problema per Brahja.

32′ – Sostituzione Brindisi: esce Vazquez, entra Incerti.

30′ – Brindisi che prova a reagire: incornata di Vazquez che termina a lato.

28′ – Gol del Matera! Raddoppiano i biancoazzurri! Palla lunga per Di Piazza che spalle alla porta si beve un difensore e trova un bel diagonale che si stampa alle spalle di Mataloni. E’ 2-0 per il Matera al XXI Settembre-Franco Salerno.

26′ – Casiello! Ci prova direttamente dopo una discesa sulla sinistra il numero 3: Mataloni si oppone.

22′ – Primo corner del match anche per il Brindisi.

17′ – Risponde subito il Brindisi! Buon pallone per Rajkovic in piena area: palla che termina sul palo esterno.

16′ – Clamorosa occasione per il Matera! Gran pallone per Di Piazza che anticipa Mataloni in uscita: palla che sbatte sul palo. Sulla ribattuta arriva Marigosu a botta sicura che viene chiuso da un difensore.

14′ – Ancora Matera in avanti! Iniziativa di Kernezo che entra in area ma viene fermato in corner.

13′ – Citro! Ci prova dalla distanza dopo un’iniziativa personale: palla che termina alta.

10′ – Di Piazza! Matera ancora pericoloso! Ottimo pallone per il numero 20 che in piena area ci prova a botta sicura: palla che termina sul fondo della rete.

7′ – Casiello! Botta da fuori del numero 3: palla di pochissimo a lato.

6′ – Brindisi vicino al gol! Ci prova Hernaiz in piena area: palla di poco alta sopra la traversa.

5′ – Gol del Matera! La sblocca Di Piazza! Non sbaglia dagli undici metri il numero 20: Mataloni intuisce ma nulla può fare. Si sblocca il risultato: è 1-0 per i biancoazzurri.

4′ – Rigore per il Matera! Kernezo fa tutto da solo: entra in area e viene atterrato da un difensore. Santinelli non ha dubbi: è rigore.

2′ – Ci prova subito il Matera! Cross di Carbone: palla ribattuta dalla difesa. Poi ci prova Berardocco: di poco alta.

0′ – Partiti! E’ cominciata Matera-Brindisi al XXI Settembre-Franco Salerno.

Il tabellino live

Matera-Brindisi 2-0

Marcatori:Â al 5′ pt Di Piazza (M) su rigore, al 28′ pt Di Piazza (M).

Matera (3-4-3): Brahja, Oliveri, Baldi, Tazza, Carbone, Sicurella, Berardocco, Casiello, Marigosu, Di Piazza, Kernezo. A disposizione: De Giosa, Burzio, Napolitano, Gaeta, Tomaselli, Zampa, Carpineti, Basualdo, Giordani. Allenatore: Ferri.

Brindisi (3-5-2): Mataloni, Viti, Vazquez (dal 32′ st Incerti), Jansen, Martinenko, Cirio, Scoppa, Hernaiz, Nikolli, Citro, Rajkovic. A disposizione: Milan, Venanzio, Dellino, Canale, Ledesma, Yangba, Nunzella, Manole. Allenatore: Ragno.

Arbitro: Santinelli di Bergamo.

Assistenti: D’Orazio di Teramo e D’Orto di Busto Arsizio.

Note: Giornata nuvolosa sulla CittĂ dei Sassi. Terreno di gioco in discrete condizioni. Angoli: 1-2.

Le formazioni ufficiali

Dovrebbe essere una mezza rivoluzone tattica in casa biancoazzurra: Ferri, per la sua ultima partita in panchina, dovrebbe affidarsi al 3-4-3. La novità è rappresentata dalla presenza di Oliveri in difesa con Marigosu e Kernezo alle spalle di Di Piazza unica punta.

In casa, Brindisi, invece, non ci sono novitĂ : Ragno si affida al 3-5-2 con la coppia Citro-Rajkovic in avanti.

 Â

Così in campo

Matera (3-4-3): Brahja, Oliveri, Baldi, Tazza, Carbone, Sicurella, Berardocco, Casiello, Marigosu, Di Piazza, Kernezo. Allenatore: Ferri.

Brindisi (3-5-2): Mataloni, Viti, Vazquez, Jansen, Martinenko, Cirio, Scoppa, Hernaiz, Nikolli, Citro, Rajkovic. Allenatore: Ragno.

Gentili lettori di antennasud.com, buon pomeriggio dallo stadio XXI Settembre-Franco Salerno e benvenuti alla diretta testuale di Matera-Brindisi, match valido per la ventinovesima giornata del Girone H di Serie D che vi racconteremo minuto per minuto.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author