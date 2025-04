🔴 Diretta, Matera-Angri 3-1: fine partita

Dopo sei partite il Matera torna alla vittoria. 3-1 sull’Angri, in rimonta, firmato dalle reti di Di Piazza, Giordani e Burzio permettono al tecnico Di Gaetano di conquistare la prima vittoria sulla panchina biancoazzurra. I lucani, così accorciano a due punti il gap dal quinto posto e tornano prepotentemente in corsa per i play off a due giornate dalla fine.

Nel primo tempo, pronti-via ed è l’Angri ad andare vicino al vantaggio. Gaeta recupera palla e scappa via: cross al centro per Lombardo che ci prova ma Testagrossa si rifugia in corner. La risposta del Matera arriva al 13’. Berardocco non riesce a trovare lo spazio giusto, scarica per Casiello che prova la conclusione da fuori: palla di poco alta sopra la traversa. Angri che punge poco prima della mezzora: Lombardo pesca Giannini in area che incorna di poco a lato. Passano 5 minuti e il Matera ha la migliore chance del primo tempo. Discesa di Baldi che serve Di Piazza in area: la punta non è freddo nel battere Viscovo che si oppone. Un altro svarione difensivo, poco dopo, costa al Matera lo svantaggio. Lancio dalle retrovie che sorprende la retroguardia materana con Drole che beffa con un bel pallonetto Testagrossa in uscita. La squadra di Di Gaetano non accenna alla reazione e il primo tempo si chiude con l’Angri avanti 1-0.

Nel secondo tempo, è tutto un altro Matera. Al 5’ i biancoazzurri vanno vicino al pareggio. Fa tutto da solo Kernezo che dalla sinistra si accentra e ci prova: miracolo di Viscovo in corner. Pareggio che arriva quattro minuti dopo. Giocata di Burzio, il numero 7 entra in area e serve Di Piazza che stampa in rete. L’Angri non reagisce e al 15’ il Matera la ribalta completamente. Bel cross di Kernezo dalla sinistra per Di Piazza che prova a piazzarla in rete ma è Giordani a trovare il tocco decisivo del 2-1. Biancoazzurri sulle ali dell’entusiasmo e al 24’ calano addirittura il tris. Discesa di Bello che serve in area Giordani: l’attaccante viene atterrato e l’arbitro Traini concede il rigore. Dagli undici metri, Burzio infila Viscovo. Matera che alla mezzora sfiora anche il poker. Altra discesa di Kernezo, questa volta sulla destra, palla al centro per Giordani che incorna di un nulla a lato. Match che non regala più nulla, anche se l’Angri prova a riaprirla nel finale: il risultato, però, non cambia, e il Matera torna così alla vittoria dopo due mesi.

Il tabellino live

Matera-Angri 3-1

Marcatori: al 37′ pt Drole (A), al 9′ st Di Piazza (M), al 15′ st Giordani (M), al 24′ st Burzio (M) su rigore.

Matera (4-2-3-1): Testagrossa, Bello, Oliveri, Baldi (dal 38′ st Paramatti), Casiello, Berardocco (dal 42’st Gaeta), Sicurella (dal 1’st Basualdo Martinez), Burzio, Giordani, Kernezo (dal 29′ st Cavallo), Di Piazza. A disposizione: Brahja, Napolitano, Carbone, Carpineti, Tazza. Allenatore: Di Gaetano.

Angri (4-3-3): Viscovo, Kljajic, Alfano, Cassese, Casaloungue, Lombardo (dal 15′ st Apuzzo), Turchet (dal 6′ st Said), Donnarumma, Gaeta, Giannini, Drole. A disposizione: Pizzella, Ciriello, Said, Severino, Kunic, Djibrili, Piccolo, Petricciuolo, Apuzzo. Allenatore: Criscuolo.

Arbitro: Traini di San Benedetto del Tronto.

Assistenti: Giancristoforo di Lanciano e Galluzzo di San Benedetto del Tronto.

Note: Pomeriggio nuvoloso sulla CittĂ dei Sassi. Terreno di gioco in buone condizioni. Ammoniti: Sicurella, Giordani (M) e Kljajic (A). Angoli: 3-2. Recupero: 2′ pt. Spettatori: 500 circa.

Cronaca secondo tempo

49′ – Game over al XXI Settembre-Franco Salerno! Il Matera la ribalta nella ripresa: è 3-1 all’Angri.

48′ – Ci prova Cavallo! Discesa del numero 70 che entra in area e prova a piazzarla: Viscovo blocca la sfera.

45′ – Ci saranno 4 minuti di recupero.

44′ – Drole! Angri che non si arrende! Altra discesa del numero 73 che in piena area ci prova ma viene fermato in corner.

43′ – Di Piazza! Matera pericoloso! Burzio serve il numero 20 che ci prova: Viscovo si oppone.

42′ – Sostituzione Matera: esce Berardocco, entra Gaeta.

41′ – Angri pericoloso! Arriva la reazione dei grigiorossi: conclusione a giro di Petricciuolo, ottima presa di Testagrossa.

40′ – Cinque minuti al termine del match. Matera che gestisce il doppio vantaggio.

38′ – Sostituzione Matera: esce Baldi, entra Paramatti.

33′ – Matera che sembra aver messo in ghiaccio il match in questa fase. Angri che non sembra avere la forza di reagire.

29′ – Sostituzione Matera: esce Kernezo, entra Cavallo.

28′ – Matera ad un passo dal poker! Altra discesa di Kernezo, questa volta sulla destra, palla al centro per Giordani che incorna di un nulla a lato.

27′ – Sostituzione Angri: esce Giannini, entra Petriccuolo.

24′ – Tris del Matera! Burzio firma il 3-1 sull’Angri! Freddo e deciso il numero 7 che infila Viscovo che comunque intuisce ma non può evitare al pallone di entrare in rete.Â

23′ – Rigore per il Matera! Bello mette palla al centro per Giordani che viene agganciato da un difensore: l’arbitro non ha dubbi e indica il dischetto.

20′ – Sostituzione Angri: esce Donnarumma, entra Djibrili.

19′ – Ci prova Berardocco dai 30 metri: palla che termina altissima.

18′ – Matera ancora pericoloso! Kernezo trova l’affondo ma viene atterrato da Alfano: giallo al difensore e punizione ai biancoazzurri.

16′ – Doppia sostituzione Angri: escono Lombardo e Gaeta, entrano Apuzzo e Kunic.

15′ – Gol del Matera! Giordani trova il vantaggio! Questa volta è Kernezo che dalla sinistra mette al centro per Di Piazza che trova l’incornata ma al centro c’è Giordani che trova il tocco decisivo e beffa Viscovo. E’ 2-1 Matera al XXI Settembre-Franco Salerno.

11′ – Matera che continua ad insistere in questa fase: altro corner guadagnato dai biancoazzurri.

9′ – Gol del Matera! Di Piazza trova la rete del pareggio! Bella giocata di Burzio che entra in area e serve Di Piazza: l’attaccante trafigge Viscovo per l’1-1.

6′ – Sostituzione Matera: esce Turchet, entra Said.

5′ – Matera pericoloso! Grande chance per Kernezo! Fa tutto il numero 14 che si mette in proprio sulla corsia sinistra, si accentra e ci prova: gran colpo di reni di Viscovo che manda in corner.

4′ – Ottimo pallone per Burzio che scende sulla destra: dall’out mette palla al centro ma non c’è nessuno pronto a raccogliere in area.

0′ – Riprende il match. Primo cambio nel Matera: esce Sicurella, entra Basualdo Martinez.

Cronaca primo tempo

47′ – Finisce qui il primo tempo al XXI Settembre-Franco Salerno.

45′ – Siamo entrati nel recupero.

43′ – Matera che ha provato una timida reazione ma senza essere incisivo: anche che si chiude bene e non rinuncia a pungere i biancoazzurri che in difesa mostrano diverse incertezze.

40′ – Cinque minuti alla fine del primo tempo: Angri che conduce 1-0 grazie al vantaggio di Drole.

39′ – Drole ci stava riprovando! Ancora un’incertezza difensiva: con Drole che viene fermato in piena area nel momento decisivo.

37′ – Gol dell’Angri! Drole sblocca il match al XXI Settembre-Franco Salerno! Harakiri difensivo del Matera che si fa superare con un lancio dalle retrovie: Drole beffa la difesa materana e con un pallonetto supera Testagrossa in uscita.Â

34′ – Di Piazza pericoloso! Miglior occasione finora per il Matera! Fa tutto Baldi che trova la discesa e serve il numero 20 in piena area che non è freddo a battere Viscovo che devia.

30′ – Primo tempo che finora non sta offrendo grandi spunti: uno 0-0 sostanzialmente giusto finora.

29′ – Angri pericoloso! Scambio tra Giannini e Lombardo con quest’ultimo che serve un bel cross per il numero 9 che in piena area incorna di poco alto: nessun problema comunque per Testagrossa.

28′ – Ci prova ancora l’Angri! Conclusione di Lombardo da fuori: palla che termina altissima.

27′ – Ammonito anche Giordani nelle fila biancoazzurre.

25′ – Punizione di Turchet: palla troppo lunga per tutti. Testagrossa la rimette in gioco dal rinvio.

23′ – Giallo anche per Sicurella: pareggiato il conto degli ammoniti.

20′ – Ammonito Kljajic: primo giallo del match.

19′ – Si rivede l’Angri: dal corner di Donnarumma è Giannini che serve al centro Cassese che incorna di poco a lato.

18′ – Secondo corner del match per l’Angri.

15′ – Discesa di Bello che dalla destra mette al centro un cross insidioso: non si lascia sorprendere Viscovo che blocca senza problemi.

13′ – Casiello! Ecco la risposta del Matera! Berardocco non riesce a trovare lo spazio giusto, serve il numero 3 che con una botta da fuori ci prova: palla di un nulla sopra la traversa.

6′ – Matera che prova a farsi pericoloso con alcune incursioni che non creano problemi a Viscovo.

3′ – Ci prova il Matera! Dagli sviluppi della punizione di Berardocco è Di Piazza a provarci dalla distanza: conclusione alle stelle.

1′ – Subito Angri pericoloso! Ottimo pallone per Gaeta che scappa via e mette al centro: Lombardo ci prova ma Testagrossa riesce a metterci una pezza e deviare in corner.

0′ – Partiti! E’ cominciata Matera-Angri allo stadio XXI Settembre-Franco Salerno.

 Â

Le formazioni ufficiali

In casa Matera, Di Gaetano conferma il 4-2-3-1 con alcune novità rispetto a quattro giorni fa. Tra i pali c’è Testagrossa. Difesa guidata dalla coppia Oliveri-Baldi, mentre Bello e Casiello compongono le corsie esterne. In mezzo al campo, Sicurella sostituisce Zampa affiancando Berardocco. Sulla trequarti, la novità è rappresentata dalla presenza di Giordani con Burzio che torna dall’inizio e Kernezo, a supportare Di Piazza unica punta.

In casa Angri, il tecnico Criscuolo si affida al 4-3-3 con Viscovo tra i pali, difesa guidata dalla coppia Alfano-Cassese, mentre Kljajic e Casaloungue agiranno sulle corsie esterne. In mezzo al campo Lombardo con Turchet e Donnarumma. Attacco guidato da Gaeta e Drole a supporto di Giannini unica punta.

Così in campo

Matera (4-2-3-1): Testagrossa, Bello, Oliveri, Baldi, Casiello, Berardocco, Sicurella, Burzio, Giordani, Kernezo, Di Piazza. Allenatore: Di Gaetano.

Angri (4-3-3): Viscovo, Kljajic, Alfano, Cassese, Casaloungue, Lombardo, Turchet, Donnarumma, Gaeta, Giannini, Drole. Allenatore: Criscuolo.

Gentili lettori di antennasud.com, buon pomeriggio dallo stadio XXI Settembre-Franco Salerno e benvenuti alla diretta testuale di Matera-Angri, match valido per la 32esima giornata del Girone H di Serie D che seguiremo insieme minuto per minuto.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author