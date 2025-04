🔴 Diretta, Matera-Angri 2-1: secondo tempo

Cronaca secondo tempo

20′ – Sostituzione Angri: esce Donnarumma, entra Djibrili.

19′ – Ci prova Berardocco dai 30 metri: palla che termina altissima.

18′ – Matera ancora pericoloso! Kernezo trova l’affondo ma viene atterrato da Alfano: giallo al difensore e punizione ai biancoazzurri.

16′ – Doppia sostituzione Angri: escono Lombardo e Gaeta, entrano Apuzzo e Kunic.

15′ – Gol del Matera! Giordani trova il vantaggio! Questa volta è Kernezo che dalla sinistra mette al centro per Di Piazza che trova l’incornata ma al centro c’è Giordani che trova il tocco decisivo e beffa Viscovo. E’ 2-1 Matera al XXI Settembre-Franco Salerno.

11′ – Matera che continua ad insistere in questa fase: altro corner guadagnato dai biancoazzurri.

9′ – Gol del Matera! Di Piazza trova la rete del pareggio! Bella giocata di Burzio che entra in area e serve Di Piazza: l’attaccante trafigge Viscovo per l’1-1.

6′ – Sostituzione Matera: esce Turchet, entra Said.

5′ – Matera pericoloso! Grande chance per Kernezo! Fa tutto il numero 14 che si mette in proprio sulla corsia sinistra, si accentra e ci prova: gran colpo di reni di Viscovo che manda in corner.

4′ – Ottimo pallone per Burzio che scende sulla destra: dall’out mette palla al centro ma non c’è nessuno pronto a raccogliere in area.

0′ – Riprende il match. Primo cambio nel Matera: esce Sicurella, entra Basualdo Martinez.

Cronaca primo tempo

47′ – Finisce qui il primo tempo al XXI Settembre-Franco Salerno.

45′ – Siamo entrati nel recupero.

43′ – Matera che ha provato una timida reazione ma senza essere incisivo: anche che si chiude bene e non rinuncia a pungere i biancoazzurri che in difesa mostrano diverse incertezze.

40′ – Cinque minuti alla fine del primo tempo: Angri che conduce 1-0 grazie al vantaggio di Drole.

39′ – Drole ci stava riprovando! Ancora un’incertezza difensiva: con Drole che viene fermato in piena area nel momento decisivo.

37′ – Gol dell’Angri! Drole sblocca il match al XXI Settembre-Franco Salerno! Harakiri difensivo del Matera che si fa superare con un lancio dalle retrovie: Drole beffa la difesa materana e con un pallonetto supera Testagrossa in uscita.Â

34′ – Di Piazza pericoloso! Miglior occasione finora per il Matera! Fa tutto Baldi che trova la discesa e serve il numero 20 in piena area che non è freddo a battere Viscovo che devia.

30′ – Primo tempo che finora non sta offrendo grandi spunti: uno 0-0 sostanzialmente giusto finora.

29′ – Angri pericoloso! Scambio tra Giannini e Lombardo con quest’ultimo che serve un bel cross per il numero 9 che in piena area incorna di poco alto: nessun problema comunque per Testagrossa.

28′ – Ci prova ancora l’Angri! Conclusione di Lombardo da fuori: palla che termina altissima.

27′ – Ammonito anche Giordani nelle fila biancoazzurre.

25′ – Punizione di Turchet: palla troppo lunga per tutti. Testagrossa la rimette in gioco dal rinvio.

23′ – Giallo anche per Sicurella: pareggiato il conto degli ammoniti.

20′ – Ammonito Kljajic: primo giallo del match.

19′ – Si rivede l’Angri: dal corner di Donnarumma è Giannini che serve al centro Cassese che incorna di poco a lato.

18′ – Secondo corner del match per l’Angri.

15′ – Discesa di Bello che dalla destra mette al centro un cross insidioso: non si lascia sorprendere Viscovo che blocca senza problemi.

13′ – Casiello! Ecco la risposta del Matera! Berardocco non riesce a trovare lo spazio giusto, serve il numero 3 che con una botta da fuori ci prova: palla di un nulla sopra la traversa.

6′ – Matera che prova a farsi pericoloso con alcune incursioni che non creano problemi a Viscovo.

3′ – Ci prova il Matera! Dagli sviluppi della punizione di Berardocco è Di Piazza a provarci dalla distanza: conclusione alle stelle.

1′ – Subito Angri pericoloso! Ottimo pallone per Gaeta che scappa via e mette al centro: Lombardo ci prova ma Testagrossa riesce a metterci una pezza e deviare in corner.

0′ – Partiti! E’ cominciata Matera-Angri allo stadio XXI Settembre-Franco Salerno.

Il tabellino live

Matera-Angri 1-1

Marcatori: al 37′ pt Drole (A), al 9′ st Di Piazza (M).

Matera (4-2-3-1): Testagrossa, Bello, Oliveri, Baldi, Casiello, Berardocco, Sicurella (dal 1’st Basualdo Martinez), Burzio, Giordani, Kernezo, Di Piazza. A disposizione: Brahja, Paramatti, Napolitano, Gaeta, Carbone, Carpineti, Tazza, Cavallo. Allenatore: Di Gaetano.

Angri (4-3-3): Viscovo, Kljajic, Alfano, Cassese, Casaloungue, Lombardo, Turchet, Donnarumma, Gaeta, Giannini, Drole. A disposizione: Pizzella, Ciriello, Said, Severino, Kunic, Djibrili, Piccolo, Petricciuolo, Apuzzo. Allenatore: Criscuolo.

Arbitro: Traini di San Benedetto del Tronto.

Assistenti: Giancristoforo di Lanciano e Galluzzo di San Benedetto del Tronto.

Note: Pomeriggio nuvoloso sulla CittĂ dei Sassi. Terreno di gioco in buone condizioni. Ammoniti: Sicurella, Giordani (M) e Kljajic (A). Angoli: 3-2. Recupero: 2′ pt. Spettatori: 500 circa.

Le formazioni ufficiali

In casa Matera, Di Gaetano conferma il 4-2-3-1 con alcune novità rispetto a quattro giorni fa. Tra i pali c’è Testagrossa. Difesa guidata dalla coppia Oliveri-Baldi, mentre Bello e Casiello compongono le corsie esterne. In mezzo al campo, Sicurella sostituisce Zampa affiancando Berardocco. Sulla trequarti, la novità è rappresentata dalla presenza di Giordani con Burzio che torna dall’inizio e Kernezo, a supportare Di Piazza unica punta.

In casa Angri, il tecnico Criscuolo si affida al 4-3-3 con Viscovo tra i pali, difesa guidata dalla coppia Alfano-Cassese, mentre Kljajic e Casaloungue agiranno sulle corsie esterne. In mezzo al campo Lombardo con Turchet e Donnarumma. Attacco guidato da Gaeta e Drole a supporto di Giannini unica punta.

Così in campo

Matera (4-2-3-1): Testagrossa, Bello, Oliveri, Baldi, Casiello, Berardocco, Sicurella, Burzio, Giordani, Kernezo, Di Piazza. Allenatore: Di Gaetano.

Angri (4-3-3): Viscovo, Kljajic, Alfano, Cassese, Casaloungue, Lombardo, Turchet, Donnarumma, Gaeta, Giannini, Drole. Allenatore: Criscuolo.

Gentili lettori di antennasud.com, buon pomeriggio dallo stadio XXI Settembre-Franco Salerno e benvenuti alla diretta testuale di Matera-Angri, match valido per la 32esima giornata del Girone H di Serie D che seguiremo insieme minuto per minuto.

