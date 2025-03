🔴 Diretta, Martina-Matera: le formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali

Qui Martina – Pizzulli conferma il 4-2-3-1 ma deve fare a meno di De Angelis al centro della difesa, sostituito da Dieng e Piarulli in mezzo al campo. Quest’ultimo sarĂ rimpiazzato da Mastrovito che arretra di qualche metro, con Russo pronto ad agire sulla trequarti. In avanti, torna dal primo minuto La Monica.

Qui Matera – NovitĂ anche in casa biancoazzurra. Ferri conferma Testagrossa tra i pali. Nel suo 4-2-3-1 non c’è Bello a destra ma Carbone. NovitĂ anche in mezzo al campo: confermato Berardocco dall’inizio ma accanto a lui c’è Sicurella e non Zampa che si accomoda in panchina.

Così in campo

Martina (4-2-3-1): Figliolia, Lupo, Llanos, Dieng, Mancini, Zenelaj, Mastrovito, Silvestro, Russo, Ievolella, La Monica. A disposizione: Martinkus, Perrini, Cafagna, Piarulli, De Biazze, Marinelli, Carriero, Tuccitto, Carucci. Allenatore: Pizzulli.

Matera (4-2-3-1): Testagrossa, Carbone, Baldi, Tazza, Casiello, Berardocco, Sicurella, Burzio, Napolitano, Kernezo, Di Piazza. A disposizione: Brahja, Gaeta, Tomaselli, Marigosu, Oliveri, Zampa, Carpineti, Giordani, Bello. Allenatore: Ferri.

Gentili lettori di antennasud.com, buon pomeriggio dallo stadio Tursi di Martina Franca e benvenuti alla diretta testuale di Martina-Matera, match valido per la 26esima giornata del Girone H di Serie D che seguiremo dalle ore 15:00 minuto per minuto.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author