🔴 Diretta, Martina-Matera 0-0: secondo tempo

Cronaca secondo tempo

16′ – Si vede il Matera! Corner di Berardocco per l’incornata di Tazza: non trova l’incornata perfetta. Palla che si spegne sul fondo.

15′ – Martina pericoloso! Ottima combinazione tra Ievolella e Zenelaj che si invola in area e ci prova: palla di pochissimo alta sopra la traversa.

11′ – Match molto gradevole con entrambe le squadre che cercano lo spunto giusto per trovare il vantaggio. Si è ripartiti sulla falsariga del primo tempo.

9′ – Ammonito Silvestro! Il numero 7 del Martina protestava per un calcio di rigore perchè atterrato in area: Pasquetto di Crema estrae il giallo per simulazione.

8′ – Zenelaj! Martina pericoloso! Ottima conclusione del centrocampista dalla distanza: palla di pochissimo alta.

7′ – Matera che continua a premere. Prima Kernezo, poi Napolitano non riescono a trovare il pallone giusto per i propri compagni a centro area.

5′ – Due corner consecutivi anche per il Martina in queste prime battute di secondo tempo.

3′ – Matera che spinge in questo inizio di ripresa. Due corner consecutivi per i lucani che stanno pigiando sull’acceleratore.

1′ – Subito giallo nelle finale del Martina per Mancini.

0′ – Si riparte al Tursi: è cominciato il secondo tempo di Martina-Matera.

Cronaca primo tempo

46′ – Termina qui il primo tempo: è 0-0 tra Martina e Matera al Tursi.

45′ – Ci sarĂ un minuto di recupero.

44′ – Giallo anche per Napolitano nel Matera.

43′ – Ammonito La Monica per il Martina.

40′ – Ci prova Mancini da fuori: prova un fendente che termina altissimo.

39′ – Espulso dalla panchina il preparatore dei portieri Maggi del Martina per proteste. Nell’occasione i padroni di casa si erano lamentati per un fallo non segnalato a Silvestro.

37′ – Si rivede il Martina! Ievolella mette al centro: la difesa lucana spazza via. Poi ci prova Silvestro con un tiro strozzato: palla a lato.

35′ – Dieci minuti alla fine del primo tempo. Bellissima partita al Tursi tra due squadre che si stanno affrontando a viso aperto, cercando di trovare lo spunto giusto.

33′ – Prova a rispondere il Matera: da Kernezo a Di Piazza, azione che sfuma. Poi viene segnalato fuorigioco.

32′ – Punizione di Silvestro dalla trequarti: ottima presa di Testagrossa.

27′ – La Monica! Dagli sviluppi di calcio di punizione è lui a trovare l’incornata: palla che termina di poco a lato.

23′ – Dopo un ottimo inizio del Martina, è stato il Matera negli ultimi minuti ad avere le migliori occasioni. Partita davvero molto bella al Tursi.

22′ – Ancora Burzio! Errore in disimpegno del Martina: recupera palla il numero 7 che decide di fare tutto da solo, evita l’accorrente Di Piazza, e ci prova: si oppone Llanos che salva i suoi.

20′ – Burzio! Ancora Matera! Incornata dagli sviluppi del corner per il numero 7: palla che termina di poco alta.

19′ – Matera ad un passo dal gol! Cross velenoso di Casiello per l’incornata di Napolitano: super intervento di Figliolia che si oppone in corner.

18′ – Si rivede il Matera! Buonissimo pallone al centro per Burzio che crossa per Di Piazza: non perfetto l’attaccante biancoazzurro. Poi è Berardocco a provarci: sfera che viene ribattuta.

14′ – Matera che si distende, tanto possesso palla ma i lucani non riescono ad incidere nella metĂ campo avversaria.

12′ – Ancora Martina pericoloso! Dagli sviluppi del corner è Russo a provarci per ben due volte: nella seconda è Testagrossa ad opporsi in corner.

11′ – Palo del Martina! Fa tutto Silvestro da fuori: palla che si stampa sul legno sinistro della porta difesa da Testagrossa.

8′ – Prime battute di primo tempo apprezzabili. Entrambe le squadre provano a fare gioco: al momento le difese stanno avendo il sopravvento.

5′ – Ancora Matera! Spunto di Kernezo che sulla destra scappa via e mette al centro per Burzio che ci prova a botta sicura ma vede un difensore opporsi.

4′ – Prova a rispondere il Matera in questo avvio. Ci prova Napolitano con una conclusione da fuori: palla completamente alta e sbilenca.

2′ – Zenelaj! Primo squillo del Martina! Dagli sviluppi del corner, è il centrocampista numero 27 a provarci da fuori: ottima respinta di Testagrossa che dice di no.

0′ – Parte il match: è cominciata Martina-Matera allo stadio Tursi.

Il tabellino live

Martina-Matera 0-0

Reti:

Martina (4-2-3-1): Figliolia, Lupo, Llanos, Dieng, Mancini, Zenelaj, Mastrovito, Silvestro, Russo, Ievolella, La Monica. A disposizione: Martinkus, Perrini, Cafagna, Piarulli, De Biazze, Marinelli, Carriero, Tuccitto, Carucci. Allenatore: Pizzulli.

Matera (4-2-3-1): Testagrossa, Carbone, Baldi, Tazza, Casiello, Berardocco, Sicurella, Burzio, Napolitano, Kernezo, Di Piazza. A disposizione: Brahja, Gaeta, Tomaselli, Marigosu, Oliveri, Zampa, Carpineti, Giordani, Bello. Allenatore: Ferri.

Arbitro: Pasquetto di Crema.

Assistenti: Giannetti di Firenze e Mandarino di Alba-Bra.

Note: Giornata nuvolosa su Martina Franca. Terreno di gioco in discrete condizioni. Ammoniti: La Monica, Mancini, Silvestro (MA) e Napolitano (MT). Corner: 6-5. Recupero: 1′ pt.

Le formazioni ufficiali

Qui Martina – Pizzulli conferma il 4-2-3-1 ma deve fare a meno di De Angelis al centro della difesa, sostituito da Dieng e Piarulli in mezzo al campo. Quest’ultimo sarĂ rimpiazzato da Mastrovito che arretra di qualche metro, con Russo pronto ad agire sulla trequarti. In avanti, torna dal primo minuto La Monica.

Qui Matera – NovitĂ anche in casa biancoazzurra. Ferri conferma Testagrossa tra i pali. Nel suo 4-2-3-1 non c’è Bello a destra ma Carbone. NovitĂ anche in mezzo al campo: confermato Berardocco dall’inizio ma accanto a lui c’è Sicurella e non Zampa che si accomoda in panchina.

Così in campo

Martina (4-2-3-1): Figliolia, Lupo, Llanos, Dieng, Mancini, Zenelaj, Mastrovito, Silvestro, Russo, Ievolella, La Monica. A disposizione: Martinkus, Perrini, Cafagna, Piarulli, De Biazze, Marinelli, Carriero, Tuccitto, Carucci. Allenatore: Pizzulli.

Matera (4-2-3-1): Testagrossa, Carbone, Baldi, Tazza, Casiello, Berardocco, Sicurella, Burzio, Napolitano, Kernezo, Di Piazza. A disposizione: Brahja, Gaeta, Tomaselli, Marigosu, Oliveri, Zampa, Carpineti, Giordani, Bello. Allenatore: Ferri.

Gentili lettori di antennasud.com, buon pomeriggio dallo stadio Tursi di Martina Franca e benvenuti alla diretta testuale di Martina-Matera, match valido per la 26esima giornata del Girone H di Serie D che seguiremo dalle ore 15:00 minuto per minuto.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author