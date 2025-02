🔴 Diretta, Mantova-Bari 0-0: primo tempo

Cronaca primo tempo

20′ – Bari vicinissimo al gol! Corner di Pucino: palla per Obaretin che ci prova a botta sicura, ottima deviazione di Festa che dice di no.

10′ – Ancora corner per il Bari: è il quarto tiro dalla bandierina.

17′ – Corner di Pucino per l’incornata di Obaretin: ma c’è un’altra deviazione, è ancora calcio d’angolo.

16′ – Palla lunga di Pucino dagli sviluppi di punizione: altro corner per il Bari.

15′ – Giallo per Radaelli! Prima ammonizione del match.

12′ – Si rivede il Bari! Punizione di Pucino, non perfetto Bonfanti: mischia in area con Pucino che calcia addosso a Benali.

10′ – Bellomo! Ci prova il numero 10 biancorosso: buon cross di Dorval per Bellomo che ci prova da fuori ma Festa si fa trovare pronto.

8′ – Mantova che prova a distendersi in questa fase. Bari che copre bene il campo e non si lascia sorprendere.

5′ – Si vede subito il Bari: buon pallone di Obaretin che viene chiuso in corner.

4′ – Scontro Bonfanti-De Maio con quest’ultimo a terra. Nessun problema nemmeno qui: si rialza subito il numero 87 dei lombardi.

2′ – Nessun problema per Bellomo che torna in campo.

1′ – Pestone di Solini su Bellomo: il numero 10 pugliese è a terra, assistito dai sanitari del Bari.

0′ – Fischio d’inizio: è cominciata Mantova-Bari.

Il tabellino live

Mantova-Bari 0-0

Reti:

Mantova (3-4-1-2): Festa, Solini, Brignani, De Maio, Radaelli, Weiser, Burrai, Giordano. A disposizione: Sonzogni, Redolfi, Bani, Debenedetti, Fiori, Galuppini, Fedel, Artioli, Maggioni, Bragantini, Paoletti, Aramu. Allenatore: Possanzini.

Bari (3-4-2-1): Radunovic, Pucino, Mantovani, Obaretin, Favasuli, Maita, Benali, Dorval, Maggiore, Bellomo, Bonfanti. A disposizione: Pissardo, Marfella, Tripaldelli, Lasagna, Maiello, Falletti, Pereiro, Saco, Favilli. Allenatore: Longo.

Arbitro: Scatena.

Assistenti: Rocca e Ragattieri.

Quarto Ufficiale: Castellano.

Var e A-Var: Volpi e Camplone.

Note: Giornata soleggiata su Mantova. Terreno di gioco in ottime condizioni. Ammoniti: Radaelli (M). Corner: 0-4.

Le formazioni ufficiali

Qui Bari – Piccola variazione in casa biancorossa: Longo opta per il 3-4-2-1 con Maggiore che agisce dietro la punta Bonfanti, con lui ci sarĂ Bellomo. Inizialmente, sarĂ panchina per Falletti.

Qui Mantova – Possanzini si schiera a specchio con Trimboli che va a supportare il tandem Mancuso-Mensah. In mezzo al campo, c’è Weiser con Artioli inizialmente in panchina.

Così in campo

Mantova (3-4-1-2): Festa, Solini, Brignani, De Maio, Radaelli, Weiser, Burrai, Giordano. A disposizione: Sonzogni, Redolfi, Bani, Debenedetti, Fiori, Galuppini, Fedel, Artioli, Maggioni, Bragantini, Paoletti, Aramu. Allenatore: Possanzini.

Bari (3-4-2-1): Radunovic, Pucino, Mantovani, Obaretin, Favasuli, Maita, Benali, Dorval, Bellomo, Maggiore, Bonfanti. A disposizione: Pissardo, Marfella, Tripaldelli, Lasagna, Maiello, Falletti, Pereiro, Saco, Favilli. Allenatore: Longo.

Gentili lettori di antennasud.com, buon pomeriggio dallo stadio Martelli di Mantova e benvenuti alla diretta testuale di Mantova-Bari, match valido per la ventisettesima giornata del campionato di Serie B che vi racconteremo minuto per minuto.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author