🔴 Diretta, Lecce-Udinese: le formazioni ufficiali

Qui Lecce – Due novitĂ in casa giallorossa: Giampaolo cambia quasi in toto il centrocampo. Solo conferma per Coulibaly, mentre ci sono dal primo minuto Rafia e Pierret. Per il resto, si tratta dell’undici annunciato alla vigilia.

Qui Udinese – Due variazioni anche in casa friulana: Runjaic opta per Sanchez dal primo minuto con Lucca al suo fianco in attacco. Thauvin, per questo arretra di qualche metro, sulla corsia destra, al posto di Atta.

Lecce (4-3-3): Falcone, Guilbert, Baschirotto, Jean, Gallo, Coulibaly, Pierret, Rafia, Pierotti, Krstovic, Morente. A disposizione: Fruchtl, Samooja, Rebic, Gaspar, Berisha, N’Dry, Veiga, Ramadani, Burnete, Karlsson, Tiago Gabriel, Kaba, Sala. Allenatore: Giampaolo.

Udinese (4-4-2): Sava, Kristensen, Bijol, Solet, Kamara, Thauvin, Lovric, Karlstrom, Ekkelenkamp, Lucca, Sanchez. A disposizione: Piana, Padelli, Payero, Zarraga, Davis, Atta, Ehizibue, Pafundi, Bravo, Kabasele, Giannetti, Zemura, Modesto. Allenatore: Runjaic.

Gentili lettori di antennasud.com, buona sera dallo stadio Via del Mare e benvenuti alla diretta scritta di Lecce-Udinese, match della ventiseiesima giornata del campionato di Serie A che vi racconteremo in tempo reale.

