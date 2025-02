🔴 Diretta, Lecce-Udinese 0-1: secondo tempo

Cronaca secondo tempo

5′ – Udinese molto aggressivo in questa ripresa. Lecce che non riesce a trovare le misure in questo avvio di ripresa.

1′ – Riprende il match al Via del Mare! Due novitĂ nel Lecce: escono Rafia e Pierotti, entrano Berisha e Karlsson.

Cronaca primo tempo

48′ – Duplice fischio al Via del Mare! Lecce sotto 1-0 contro l’Udinese: decide, fin qui, il rigore realizzato da Lucca alla mezzora.

47′ – Krstovic! Solo contro tutti, il numero 9 ci prova da fuori: conclusione fuori misura.

45′ – Ci saranno 3 minuti di recupero.

42′ – Buon pallone per Gallo che in piena area non trova il tempo giusto per servire Krstovic: ottimo recupero di Solet.

40′ – Ultimi 5 minuti al Via del Mare, piĂą ovviamente recupero. Lecce colpito nel proprio miglior momento. Adesso i giallorossi tornano a fare fatica.

38′ – Ottima ripartenza dell’Udinese! Kamara fa tutto da solo e avvia un quattro contro tre, serve Thauvin che ci prova: palla deviata in corner.

36′ – Mossa a sorpresa di Runjaic: Lucca esce dal campo sorpreso. Da capire i motivi che hanno portato alla sostituzione.

35′ – Sostituzione Udinese: esce Lucca, entra Bravo.

34′ – Atmosfera che si fa elettrica al Via del Mare dopo il rigore assegnato all’Udinese: nel mirino l’arbitro Bonacina.

31′ – Udinese in vantaggio! Non sbaglia dal dischetto Lucca: palla nel sette, Falcone non può arrivarci. Si sblocca il risultato al Via del Mare: 1-0 per l’Udinese.

30′ – Ammonito Lucca! Incredibile quanto accaduto sul dischetto al momento della battuta: litigio tra alcuni giocatori friulani per la battuta. E alla fine, per perdita di tempo, l’attaccante viene ammonito.

28′ – Rigore per l’Udinese! Bonacina valuta irregolare il contatto tra Jean e Lovric.

27′ – Bonacina richiamato al var! Da valutare un contatto in area giallorossa.

26′ – Arrivata la reazione del Lecce dopo un inizio di partita di marca friulana. Tre corner in pochissimi minuti per la squadra di Giampaolo.

25′ – Grande chance per il Lecce! Sul secondo corner, è Pierotti che in piena area cerca lo spazio giusto, poi ci prova: Kristensen trova la deviazione in corner.

23′ – Primo corner per il Lecce: Pierotti chiuso in angolo dopo un bellissimo lancio di Pierret.

21′ – Palla troppo lenta di Thauvin per Ekkelenkamp: ottima uscita di Falcone.

19′ – Lecce che prova a farsi vedere. Buona rimessa laterale guadagnata sulla trequarti campo avversaria.

16′ – Inizio difficile per il Lecce che non riesce a conquistare palla. Momento da gestire per i giallorossi alle prese con un Udinese davvero ben meso in campo.

13′ – Udinese che fa la partita e che ha giĂ avuto una grande chance per passare in vantaggio. Lecce che fatica a conquistare palla: fase di difficoltĂ per la squadra di Giampaolo.

10′ – Ancora Lucca! Ottima risposta di Falcone che respinge. Ma era tutto fermo: bandierina alzata e segnalato fuorigioco.

9′ – Ekkelenkamp! Ci prova il numero 32 da fuori: palla deviata in corner. Secondo angolo consecutivo per i friulani.

7′ – Udinese che continua a premere sull’acceleratore in questa prima fase di partita. Lecce che non riesce a farsi vedere.

5′ – Udinese pericoloso! Ottimo pallone per Lucca che buca la difesa giallorossa e ci prova: respinge Falcone. Poi la difesa salentina riesce a recuperare.

3′ – Fase di studio in questa prima fase.

0′ – Parte il match al Via del Mare: è cominciata Lecce-Udinese.

Il tabellino live

Lecce-Udinese 0-1

Reti:Â al 31′ pt Lucca (U) su rigore.

Lecce (4-3-3): Falcone, Guilbert, Baschirotto, Jean, Gallo, Coulibaly, Pierret, Rafia, Pierotti, Krstovic, Morente. A disposizione: Fruchtl, Samooja, Rebic, Gaspar, Berisha, N’Dry, Veiga, Ramadani, Burnete, Karlsson, Tiago Gabriel, Kaba, Sala. Allenatore: Giampaolo.

Udinese (4-4-2): Sava, Kristensen, Bijol, Solet, Kamara, Thauvin, Lovric, Karlstrom, Ekkelenkamp, Lucca (dal 36′ pt Bravo), Sanchez. A disposizione: Piana, Padelli, Payero, Zarraga, Davis, Atta, Ehizibue, Pafundi, Kabasele, Giannetti, Zemura, Modesto. Allenatore: Runjaic.

Arbitro: Bonacina.

Assistenti: Imperiale e Moro.

Quarto Ufficiale: Doveri.

Var e A-Var: Guida e Serra

Note: Serata serena su Lecce. Terreno di gioco in ottime condizioni. Ammoniti: Lucca (U). Angoli: 3-5.

Le formazioni ufficiali

Qui Lecce – Due novitĂ in casa giallorossa: Giampaolo cambia quasi in toto il centrocampo. Solo conferma per Coulibaly, mentre ci sono dal primo minuto Rafia e Pierret. Per il resto, si tratta dell’undici annunciato alla vigilia.

Qui Udinese – Due variazioni anche in casa friulana: Runjaic opta per Sanchez dal primo minuto con Lucca al suo fianco in attacco. Thauvin, per questo arretra di qualche metro, sulla corsia destra, al posto di Atta.

Così in campo

Lecce (4-3-3): Falcone, Guilbert, Baschirotto, Jean, Gallo, Coulibaly, Pierret, Rafia, Pierotti, Krstovic, Morente. A disposizione: Fruchtl, Samooja, Rebic, Gaspar, Berisha, N’Dry, Veiga, Ramadani, Burnete, Karlsson, Tiago Gabriel, Kaba, Sala. Allenatore: Giampaolo.

Udinese (4-4-2): Sava, Kristensen, Bijol, Solet, Kamara, Thauvin, Lovric, Karlstrom, Ekkelenkamp, Lucca, Sanchez. A disposizione: Piana, Padelli, Payero, Zarraga, Davis, Atta, Ehizibue, Pafundi, Bravo, Kabasele, Giannetti, Zemura, Modesto. Allenatore: Runjaic.

Gentili lettori di antennasud.com, buona sera dallo stadio Via del Mare e benvenuti alla diretta scritta di Lecce-Udinese, match della ventiseiesima giornata del campionato di Serie A che vi racconteremo in tempo reale.

