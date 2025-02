🔴 Diretta, Lecce-Udinese 0-0: primo tempo

Cronaca primo tempo

16′ – Inizio difficile per il Lecce che non riesce a conquistare palla. Momento da gestire per i giallorossi alle prese con un Udinese davvero ben meso in campo.

13′ – Udinese che fa la partita e che ha giĂ avuto una grande chance per passare in vantaggio. Lecce che fatica a conquistare palla: fase di difficoltĂ per la squadra di Giampaolo.

10′ – Ancora Lucca! Ottima risposta di Falcone che respinge. Ma era tutto fermo: bandierina alzata e segnalato fuorigioco.

9′ – Ekkelenkamp! Ci prova il numero 32 da fuori: palla deviata in corner. Secondo angolo consecutivo per i friulani.

7′ – Udinese che continua a premere sull’acceleratore in questa prima fase di partita. Lecce che non riesce a farsi vedere.

5′ – Udinese pericoloso! Ottimo pallone per Lucca che buca la difesa giallorossa e ci prova: respinge Falcone. Poi la difesa salentina riesce a recuperare.

3′ – Fase di studio in questa prima fase.

0′ – Parte il match al Via del Mare: è cominciata Lecce-Udinese.

Il tabellino live

Lecce-Udinese 0-0

Reti:

Arbitro: Bonacina.

Assistenti: Imperiale e Moro.

Quarto Ufficiale: Doveri.

Var e A-Var: Guida e Serra

Note: Serata serena su Lecce. Terreno di gioco in ottime condizioni. Angoli: 0-2.

Le formazioni ufficiali

Qui Lecce – Due novitĂ in casa giallorossa: Giampaolo cambia quasi in toto il centrocampo. Solo conferma per Coulibaly, mentre ci sono dal primo minuto Rafia e Pierret. Per il resto, si tratta dell’undici annunciato alla vigilia.

Qui Udinese – Due variazioni anche in casa friulana: Runjaic opta per Sanchez dal primo minuto con Lucca al suo fianco in attacco. Thauvin, per questo arretra di qualche metro, sulla corsia destra, al posto di Atta.

Così in campo

Lecce (4-3-3): Falcone, Guilbert, Baschirotto, Jean, Gallo, Coulibaly, Pierret, Rafia, Pierotti, Krstovic, Morente. A disposizione: Fruchtl, Samooja, Rebic, Gaspar, Berisha, N’Dry, Veiga, Ramadani, Burnete, Karlsson, Tiago Gabriel, Kaba, Sala. Allenatore: Giampaolo.

Udinese (4-4-2): Sava, Kristensen, Bijol, Solet, Kamara, Thauvin, Lovric, Karlstrom, Ekkelenkamp, Lucca, Sanchez. A disposizione: Piana, Padelli, Payero, Zarraga, Davis, Atta, Ehizibue, Pafundi, Bravo, Kabasele, Giannetti, Zemura, Modesto. Allenatore: Runjaic.

Gentili lettori di antennasud.com, buona sera dallo stadio Via del Mare e benvenuti alla diretta scritta di Lecce-Udinese, match della ventiseiesima giornata del campionato di Serie A che vi racconteremo in tempo reale.

