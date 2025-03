🔴 Diretta, Lecce-Roma: le formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali

Giampaolo conferma il 4-3-3, confermando la coppia Baschirotto-Jean al centro della difesa. In mezzo al campo, invece, c’è Helgason con Ramadani e Coulibaly. In avanti, la novità è rappresentata dalla presenza di Karlsson che rimpiazza Morente: tridente completato da Pierotti e Krstovic terminale offensivo.

Ranieri, invece, conferma il suo 3-4-2-1 con Hummels al centro della difesa. In avanti, a supportare Dovbyk unica punta ci sono anche Pellegrini e Soulè che agiranno alle sue spalle.

Così in campo

Lecce (4-3-3): Falcone; Guilbert, Baschirotto, Jean, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Helgason; Pierotti, Krstovic, Karlsson. All. Giampaolo.

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Cristante, Angelino; Soulé, Pellegrini; Dovbyk. All. Ranieri.

Gentili lettori di antennasud.com, buona sera dallo stadio Via del Mare di Lecce e benvenuti alla diretta testuale di Lecce-Roma, match valido per la trentesima giornata del campionato di Serie A che vi racconteremo minuto per minuto.

