🔴 Diretta, Lecce-Roma 0-0: secondo tempo

Cronaca secondo tempo

8′ – Giallo per Karlson! Prima ammonizione del match.

6′ – Non decisi, però, i tentativi offensivi dei salentini: non arrivano pericoli dalle parti di Svilar. Ma è un buon impatto in questa ripresa per il Lecce.

5′ – Buonissimo avvio di ripresa del Lecce: due corner guadagnati in pochi minuti. Salentini che stanno provando a spingere.

0′ – Riprende il match al Via del Mare: nessuna sostituzione nell’intervallo.

Cronaca primo tempo

46′ – Finisce qui il primo tempo: è 0-0 al Via del Mare.

45′ – Ci sarĂ un minuto di recupero.

45′ – Pellegrini! Risponde la Roma: conclusione leggermente alta del numero 7.

44′ – Karlson! Cosa si è divorato il centrocampista! Contropiede dei salentini: Pierotti scarica per il numero 14 che in piena area non calcio deciso: alla fine è semplice passaggio per Slivar.

43′ – Dovbyk in piena area serve Soulè che si inserisce: Lecce che si salva in rimessa.

42′ – Primo tempo che sta andando in archivio.

39′ – Krstovic! Cross di Pierotti per il numero 9 che non riesce ad impattare bene.

36′ – Risponde la Roma: ci prova Saelemaekers ma Falcone riesce a bloccare.

35′ – Gallo! Lecce pericoloso! Discesa del terzino, servito da Karlson, che prova infilare Svilar: il portiere si oppone. Poi bravo Angelino ad allontanare la minaccia.

30′ – Roma che negli ultimi minuti cerca il varco giusto: Lecce che si chiude molto bene.

25′ – Lecce che comunque non resta a guardare. La squadra di Giampaolo prova a creare le proprie occasioni.

20′ – Falcone salva il Lecce! Clamorosa occasione per la Roma! Pasticcio del portiere che dĂ un pallone sanguinoso a Ramadani che scivola in piena area, Konè tutto solo ci prova ma l’estremo difensore salentino salva i suoi deviando in corner.

16′ – Coulibaly mette al centro per Guilbert che ci prova: Hummels si oppone in corner. Ma il Lecce sta prendendo coraggio in questi ultimi minuti.

14′ – Helgason! Lecce vicino al gol! Errore della Roma: palla per il numero 14 che dal limite ci prova. Sfera che termina di un nulla a lato.

13′ – Ancora Roma pericolosa! Buon pallone per Dovbyk ma è perentorio l’intervento di Gaspar che chiude in corner.

12′ – Si ricompone la retroguardia di Giampaolo: Guilbert torna in campo.

11′ – Riprende il gioco! Guilbert, però, è pronto a tornare in campo.

9′ – Nello scontro con Falcone, ha la peggio Guilbert che rimane a terra e deve essere assistito dai sanitari giallorossi.

8′ – Clamorosa occasione per la Roma! Tutto nasce da un erroraccio di Guilbert che non si capisce con Falcone: il pasticcio premia Angelino che tutto solo e a porta sguarnita calcia clamorosamente a lato.

6′ – Dovbyk! Ci prova ancora la Roma: uno contro uno con Gaspar che riesce ad opporsi alla conclusione dell’attaccante.

5′ – Ottimo inizio della Roma che prova subito a spingere. Lecce che cerca di smorzare i ritmi del match.

3′ – Cristante! Ci prova il centrocampista dalla distanza: palla che termina altissima e non crea problemi a Falcone.

2′ – Primo corner del match: è in favore della Roma che ne conquista un secondo subito dopo.

0′ – Partiti! E’ cominciata Lecce-Roma al Via del Mare.

Il tabellino live

Lecce-Roma 0-0

Marcatori:

Lecce (4-2-3-1): Falcone, Guilbert, Baschirotto, Gaspar, Gallo, Coulibaly, Ramadani, Helgasson, Karlsson, Krstovic, Pierotti. A disposizione: Fruchtl, Samooja, Rebic, Berisha, Morente, Rafia, Konan N’Dri, De Melo, Jean, Banda, Burnete, Tiago Gabriel, Pierret, Kaba, Sala. Allenatore: Giampaolo.

Roma (3-4-2-1): Svilar, Mancini, Hummels, Ndicka, Saelemaekers, Koné, Cristante, Angelino, Soulé, Pellegrini, Dovbyk. A disposizione: De Marzi, Gollini, Shomurodov, Paredes, Nelsson, Gourna-Douath, Salah-Eddine, Baldanzi, Pisilli, Sangare, El Shaarawy. Allenatore: Ranieri.

Arbitro: Manganiello di Pinerolo.

Assistenti: Preti di Mantova e Moro di Schio.

Quarto Ufficiale: Cosso di Reggio Calabria.

Var e A-Var: Di Paolo di Avezzano e Ghersini di Genova.

Note: Serata fredda su Lecce. Terreno di gioco in buone condizioni. Angoli: 0-2. Recupero: 1′ pt. Spettatori: 27.207 totali, di cui 21.725 abbonati.

Le formazioni ufficiali

Giampaolo conferma il 4-3-3, schierando la coppia Baschirotto-Gaspar al centro della difesa. In mezzo al campo, invece, c’è Helgason con Ramadani e Coulibaly. In avanti, la novità è rappresentata dalla presenza di Karlsson che rimpiazza Morente: tridente completato da Pierotti e Krstovic terminale offensivo.

Ranieri, invece, conferma il suo 3-4-2-1 con Hummels al centro della difesa. In avanti, a supportare Dovbyk unica punta ci sono anche Pellegrini e Soulè che agiranno alle sue spalle.

Così in campo

Lecce (4-3-3): Falcone; Guilbert, Baschirotto, Gaspar, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Helgason; Pierotti, Krstovic, Karlsson. All. Giampaolo.

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Cristante, Angelino; Soulé, Pellegrini; Dovbyk. All. Ranieri.

Gentili lettori di antennasud.com, buona sera dallo stadio Via del Mare di Lecce e benvenuti alla diretta testuale di Lecce-Roma, match valido per la trentesima giornata del campionato di Serie A che vi racconteremo minuto per minuto.

