🔴 Diretta, Lecce-Milan 1-0: fine primo tempo

Cronaca primo tempo

50′ – Finisce qui il primo tempo! Decide la rete di Krstovic dopo 6 minuti che permette al Lecce di andare negli spogliatoi in vantaggio.

49′ – E alla fine i minuti di recupero diventano 5 viste le varie interruzioni.

48′ – Ammonito Conceicao, tecnico del Milan, per proteste dalla panchina.

46′ – Helgason! Si rivede il Lecce. Ancora palla persa dal Milan con Pierotti che serve il numero 14 che non calcia proprio benissimo: Sportiello blocca a terra.

45′ – Ci saranno 4 minuti di recupero.

43′ – Ottimo recupero di Krstovic nella propria trequarti. Milan che si era fatto pericoloso, ma l’attaccante guadagna palla, subisce fallo e fa rifiatare i suoi.

42′ – Arriva il primo giallo del match: è per Berisha.

41′ – Grandissima chance per il Milan! Ancora Falcone a salvare i suoi! Altro pallone per l’attaccante rossonero che prova a sorprendere il portiere giallorosso che risponde con un altro grande intervento.

40′ – Gimenez! Altra chance per il Milan! Cross in area per il numero 7 che prova ad incornarla davanti a Falcone che dice di no.

38′ – Gran recupero di Pierotti! Ancora Theo Hernandez sulla sinistra che entra in area ma viene chiuso dal numero 50 che evita ai suoi grattacapi maggiori.

34′ – Continua a provarci il Milan. Qualche piccolo spunto ma la difesa giallorossa sta tenendo molto bene le misure agli attaccanti rossoneri.

32′ – Pulisic! Iniziativa di Reijnders che pesca proprio il numero 11 che prova il diagonale: Falcone si oppone.

32′ – Ed eccolo il rientro in campo di Krstovic.

31′ – Problemi per Krstovic che proprio nell’ultima occasione deve aver messo male il piede. Il numero 9 viene assistito dai sanitari giallorossi ma è pronto a tornare in campo.

30′ – Altra ripartenza del Lecce! In questa occasione, forse un po’ troppo egoista Krstovic che ancora una volta ci prova da fuori: sfera ribattuta.

28′ – Lecce che sta interpretando molto bene questa fase del match. La squadra di Giampaolo riesce ad interpretare quando offendere e quando chiudersi.

25′ – Prova a rispondere il Milan. Tanto possesso palla da parte dei rossoneri: Lecce che si difende con ordine e senza rischiare particolarmente in questa fase.

23′ – Ancora Lecce! I giallorossi provano ad approfittare del momento: ci prova ancora Pierotti ma palla deviata in corner.

22′ – Altra grande chance per i giallorossi! Altro errore del Milan con Pierotti che si trova sui suoi piedi un rigore in movimento: ma il numero 50 calcia malissimo.

21′ – Grandissima occasione per il Lecce! Palo colpito da Krstovic! Combinazione tra Helgason e l’attaccante che vince un rimpallo e da posizione defilata ci prova: no del palo.

18′ – Fuorigioco anche per il Lecce! Buona chance sui piedi di Helgason per i giallorossi.

17′ – E’ fuorigioco anche questo! Dopo quello di Gimenez, annullato anche quello di Gabbia: prima l’1-0, poi l’1-1. Milan non fortunato in questo avvio di partita. Ma al Via del Mare si resta 1-0 per il Lecce.

16′ – Anche qui controllo del Var in corso: sospetta posizione di fuorigioco di Gabbia.

15′ – Gol del Milan! I rossoneri trovano il pareggio! Punizione di Theo Hernandez che pesca Gabbia in piena area che con il piattone stampa in rete: è 1-1 al Via del Mare.

13′ – Ci prova Bondo da fuori: parata facile per Falcone.

12′ – Gimenez! Milan pericoloso! Altro gran pallone di Theo Hernandez per il numero 7: palla di poco alta.

10′ – Primi 10 minuti in cui è successo di tutto al Via del Mare: prima la rete annullata a Gimenez per fuorigioco, poi il vantaggio del Lecce con la fucilata da fuori di Krstovic.

8′ – Musah! Arriva la risposta del Milan! Gran botta del numero 80 rossonero: Falcone dice di no con i guantoni.

6′ – Gol del Lecce! I giallorossi passano in vantaggio! Tutto nasce dal calcio d’angolo in favore del Milan: errore sulla trequarti dei rossoneri e ripartenza due contro tre con Helgason che apre per Krstovic che fa tutto da solo e trova una gran bella conclusione da fuori: Sportiello on può farci nulla. Si sblocca il risultato al Via del Mare: è 1-0 Lecce.

5′ – Buon pallone di Jimenez al centro: Guilbert riesce ad anticipare Pulisic in corner.

3′ – Lecce che prova subito a rispondere: ci prova Morente ma la sua conclusione viene murata dalla difesa rossonera.

2′ – Ma non è gol! Tutto annullato! Il Var richiama Doveri per segnalare la posizione di Gimenez in fuorigioco. Pericolo scampato per il Lecce: si resta 0-0.

1′ – Gol del Milan! Si sblocca subito il match del Via del Mare! Alla prima chance utile, i rossoneri la sbloccano: Reijnders lancia Theo Hernandez che serve Gimenez che trafigge Sportiello.

0′ – Partiti! E’ cominciata Lecce-Milan al Via del Mare.

Il tabellino live

Lecce-Milan 1-0

Reti:Â al 6′ pt Krstovic (L).

Lecce (4-3-3): Falcone, Guilbert; Baschirotto, Jean, Gallo, Berisha, Coulibaly, Helgason, Pierotti, Krstovic, Morente. A disposizione: Fruchtl, Samooja, Rebic, Gaspar, Rafia, Konan, Danilo Veiga, Ramadani, Banda, Burnete, Karlsson, Tiago Gabriel, Pierret, Kaba, Sala. Allenatore: Giampaolo.

Milan (4-2-3-1): Sportiello, Walker, Gabbia, Thiaw, Theo Hernandez, Musah, Bondo, Pulisic, Reijnders, Jimenez, Gimenez. A disposizione: Nava, Torriani, Tomori, Florenzi, Bartesaghi, Terracciano, Fofana, Sottil, Joao Felix, Chukwueze, Leao, Abraham, Jovic. Allenatore: Conceiçao.

Arbitro: Doveri.

Assistenti: Di Gioia e Di Monte.

Quarto Ufficiale: Massimi

Var e A-Var: Chiffi e Marini.

Note: Serata tranquilla su Lecce. Terreno di gioco in discrete condizioni. Angoli: 2-3. Recupero: 4′ pt.

Le formazioni ufficiali

Qui Lecce – Tutto confermato in casa giallorossa: Giampaolo affronta il suo ex Milan confermando il 4-3-3 con una novitĂ . In mezzo al campo c’è Berisha che va a rimpiazzare Pierret. Pacchetto completato da Coulibaly ed Helgason. In avanti, torna Pierotti al primo minuto con Kstovic e Morente. Difesa che vedrĂ Falcone tra i pali con la coppia Baschirotto-Jean, mentre Guilbert e Gallo completano il pacchetto.

Qui Milan – Confermate tutte le indiscrezioni della vigilia: Conceicao lascia fuori Fofana, Joao Felix e Leao. Invece, in avanti ancora confermato Gimenez rispetto ad Abraham che partirĂ dalla panchina. Sembra esserci anche un cambio di modulo con il passaggio al 4-3-3 che vede l’esordio di Bondo a centrocampo con Musah e Reijnders. In avanti, a completare il pacchetto ci sono Pulisic e Jimenez. In difesa, Gabbia al centro con Thiaw, mentre Theo Hernandez e Walker completano il pacchetto con Sportiello tra i pali.

 Â

Così in campo

Lecce (4-3-3): Falcone, Guilbert; Baschirotto, Jean, Gallo, Berisha, Coulibaly, Helgason, Pierotti, Krstovic, Morente. A disposizione: Fruchtl, Samooja, Rebic, Gaspar, Rafia, Konan, Danilo Veiga, Ramadani, Banda, Burnete, Karlsson, Tiago Gabriel, Pierret, Kaba, Sala. Allenatore: Giampaolo.

Milan (4-3-3): Sportiello, Walker, Gabbia, Thiaw, Theo Hernandez, Musah, Bondo, Reijnders, Jimenez, Gimenez, Pulisic. A disposizione: Nava, Torriani, Tomori, Florenzi, Bartesaghi, Terracciano, Fofana, Sottil, Joao Felix, Chukwueze, Leao, Abraham, Jovic. Allenatore: Conceiçao.

Gentili lettori di antennasud.com, buon pomeriggio dallo stadio Via del Mare di Lecce e benvenuti alla diretta testuale di Lecce-Milan, match valido per la ventottesima giornata del campionato di Serie A che seguiremo minuto per minuto.

