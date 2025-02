🔴 Diretta, le ultime ore di Calciomercato: seguile con noi

Altamura, è fatta per il prestito di Gabriele Capanni, esterno d’attacco classe 2000 di proprietà della Ternana pronto a lasciare la Pianese per approdare in Puglia. Occhi del Campobasso sul mediano Daniele Franco.

Cerignola, in chiusura la trattativa per Giuseppe Nicolao, esterno classe ’94 in arrivo dalla Turris ed ex Foggia. Dirigenza a lavoro per un attaccante ed un centrocampista dopo la cessione di Zak Ruggiero al Trapani.

Monopoli, avviato un sondaggio per Toma Georgievski, giovane centrocampista delle giovanili del Genoa, valutandolo come possibile rinforzo per la Primavera.