🔴 Diretta, Juventus NG-Foggia 2-0: FINITA

Non basta al Foggia un ottimo secondo tempo per evitare la terza sconfitta consecutiva, la quattordicesima in campionato. I rossoneri pagano una prima frazione decisamente disastrosa, che ha permesso alla Juventus di costruire il suo successo grazie alle reti di Amaradio (9’) e Afena-Gyan (31’).

Nella ripresa gara decisamente più frizzante, sia dall’una che dall’altra parte. I rossoneri ci provano, ma non riescono ad accorciare, cosi come la Juve va vicina diverse volte al 3-0. Tris che potrebbe arrivare su rigore al 74’ (fallo si Bergognone su Amaradio), ma Pietrelli spedisce alle stelle. Finisce quindi con la vittoria della Juventus di Brambilla, che da ex si è preso una bella rivincita.

LA CRONACA

90’+3’ FOGGIA: ammonito 🟨 Da Riva per gioco falloso.

90’ Quattro minuti di recupero.

85’ SOSTITUZIONE JUVENTUS: fuori Cudrig, dentro Ngana.

84’ SOSTITUZIONE JUVENTUS: Deme per Amaradio

80’ SOSTITUZIONE FOGGIA: Gala lascia il campo a Orazio Pazienza.

74’ JUVENTUS: PIETRELLI CALCIA IL ❌ RIGORE ALLE STELLE. Dagli undici metri, conclusione altissima.

73’ CALCIO DI RIGORE PER LA JUVENTUS: Brugognone sbaglia controllo in area e, nel tentativo di rimediare, travolge Amaradio: Zago non ha dubbi e indica il dischetto.

71’ FOGGIA: assolo di Zunno in verticale, la conclusione dal limite però è centrale e Daffara neutralizza in due tempi. Foggia decisamente meglio in questa seconda frazione.

69’ FOGGIA: ammonito 🟨 Dutu per gioco falloso.

69’ JUVENTUS: Pietrelli si accentra e conclude dal limite, non inquadra la porta.

67’ JUVENTUS: ammonito 🟨 Afena-Gyan per gioco falloso.

63’ JUVENTUS: i padroni di casa hanno la palla del 3-0. Perotti, servito in verticale da Afena-Gyan, si presenta tutto solo davanti a De Lucia, ma si lascia ipnotizzare dall’estremo difensore foggiano che salva ancora i suoi.

62’ SOSTITUZIONE FOGGIA: doppio cambio ordinato da Zauri. Orlando e Brugognone per Marzupio e Touho.

60’ SOSTITUZIONE JUVENTUS: fuori Owusu, dentro Perotti.

57’ JUVENTUS: destro di Pietrelli in area da posizione defilata, De Lucia dice no con i piedi. Gara molto intensa in questo avvio di ripresa.

56’ FOGGIA: sinistro di Salines poco fuori area, troppo debole per impensierire Daffara che blocca a terra.

54’ JUVENTUS: una micidiale ripartenza della Juve si conclude con un destro potente di Afena-Gyan dal limite, De Lucia vola a deviare in angolo.

52’ FOGGIA: sinistro di Da Riva dal limite, largo di pochissimo.

51’ FOGGIA: ammonito 🟨 Salines per gioco falloso (trattenuta). Era diffidato, sarà squalificato.

48’ FOGGIA: ancora Daffara dice di no a una conclusione di Tascone. Ottimo inizio di secondo tempo per la squadra di Zauri.

47′ FOGGIA: ci prova Touho, Daffara è strepistoso.

46’ Si riparte. Non ci sono cambi.

➕ SECONDO TEMPO ➕

45’+1’ Dopo un minuto di recupero, si chiude la prima frazione, letteralmente dominata dalla Juventus NG, che va negli spogliatoi con io doppio vantaggio firmato da Amaradio (9’) e Afena-Gyan (31’). Per il Foggia poco ritmo e tanta confusione.

43’ JUVENTUS: ammonito 🟨 Owusu per gioco falloso (gomito alto su Felicioli).

39’ JUVENTUS: De Lucia si oppone a un destro ravvicinato di Owusu, ma l’arbitro aveva fermato il gioco per un calcione di Turco (che aveva partecipato all’azione) a Da Riva. Resta comunque la bella parata del numero uno rossonero.

33’ SOSTITUZIONE FOGGIA: cambio forzato per Luciano Zauri. Fuori Silvestro, infortunato, dentro Zunno.

31’ GOL DELLA JUVENTUS: ⚽️ AFENA-GYAN! Raddoppio della squadra di Brambilla, ex di turno. Sul cross perfetto di Turco, dalla destra, Afena-Gyan colpisce di testa indisturbato. Sesto gol in campionato per l’ex attaccante della Roma.

27’ JUVENTUS: altra chance per i bianconeri. Dalla distanza, il destro di Afena-Gyan non centra la porta.

20’ JUVENTUS: padroni di casa a un passo dal raddoppio. Su una punizione dalla trequarti, De Lucia respinge male con i punti, Owusu gira a rete con il sinistro, ma Felicioli evita la capitolazione allontanando di testa sulla linea.

15’ FOGGIA: Tascone innesca in area Touho, ma la conclusione da pochi passi viene neutralizzata da Daffara in angolo. Pronta risposta dei rossoneri.

9’ GOL DELLA JUVENTUS: ⚽️ AMARADIO. Su azione d’angolo, il numero 16 bianconero sbuca in area e sfruttando un rimpallo batte De Lucia. Vibranti proteste dei calciatori del Foggia per una posizione di fuorigioco dello stesso Amaradio, che alla prima da titolare mette a segno la sua seconda rete stagionale.

1’ Partiti.

➕ PRIMO TEMPO ➕

JUVENTUS NG-FOGGIA 2-0 (17.30)

RETI: 9’ Amaradio (J), 31’ Afena-Gyan (J)

JUVENTUS NG 352: Daffara 6,5; Villa 6, F. Scaglia 6, Gil 6; Pietrelli 5,5, Macca 6, Cudrig 6,5 (85’ Ngana sv), Owusu 6 (60’ Perotti 5,5), Amaradio 6,5 (84’ Deme sv); Afena-Gyan 6,5, Turco 6,5. Panchina: Garofani, S. Scaglia, Anghelè, Citi, Semedo, Mancini, Ripani, Quattrocchi, Savio, Biliboc. All. Brambilla 7.

FOGGIA 352: De Lucia 7; Salines 6, Marzupio 5 (62’ Orlando 5,5), Dutu. 5,5; Silvestro 5 (33’ Zunno 6), Tascone 6, Da Riva 5,5, Gala 5 (80’ Pazienza sv), Felicioli 6; Emmausso 5, Touho 5 (62’ Brugognone 5). Panchina: Perina, De Simone, Camigliano, Danzi, Pazienza, Kiyine. All. Zauri 5.

ARBITRO: Francesco Zago 6 (Conegliano). Assistenti: Luca Bernasso (Milano) e Stefano Peletti (Crema). Quarto ufficiale: Francesco Saffioti (Como).

AMMONITI: Owusu, Afena-Gyan (J); Salines, Dutu, Da Riva (F).

NOTE: recuperi 1’/4’. Angoli 3-5

