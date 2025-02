🔴 Diretta, Guidonia Montecelio-Martina: le formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali

Qui Martina – Pizzulli conferma il 4-2-3-1 con una novità rispetto alla vigilia: in difesa, c’è De Angelis a far coppia con Dieng. In avanti, confermato Russo “falso nueve”, con La Monica inizialmente in panchina.

Qui Guidonia Montecelio – Diversi cambi per Ginestra, sostituito da Di Gennaro in panchina, perché squalificato: c’è Cristini nel tridente difensivo con Giordani e Musso. In mezzo al campo, c’è Parisi con Taunkara che va a far coppia con El Bakhtaoui in attacco.

Così in campo

Guidonia Montecelio (3-5-2): Guerrieri, Giordani, Cristini, Musso, Parisi, Mastrantonio, Spinosa, Buono, Stefanelli, Taunkara, El Bakhtaoui. A disposizione: Mastrangelo, Esempio, Succi, Maurizi, Calì, Calzone, A. Rossi, G. Rossi, Spavone. Allenatore: Di Gennaro (squalificato Ginestra).

Martina (4-2-3-1): Mrtinkus, Mancini, Dieng, De Angelis, Perrini, Zenelaj, Cafagna, Silvestro, Mastrovito, Ievolella, Russo. A disposizione: Figliolia, Lupo, Llanos, La Monica, Basile, De Biazze, Martinelli, Carriero, Piarulli. Allenatore: Pizzulli.

Gentili lettori di antennasud.com, buon pomeriggio dallo stadio Comunale di Guidonia Montecelio e benvenuti alla diretta testuale di Guidonia Montecelio-Martina, match valido per la semifinale di ritorno, andata conclusasi sullo 0-0, che vi racconteremo minuto per minuto.

