🔴 Diretta, Gravina-Matera: le formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali

Qui Gravina – Tiozzo conferma il 4-2-3-1 con diverse novitĂ : in difesa non c’è Chiaradia a sinistra ma Sardo. In mezzo al campo, con Marconato c’è Alba. Trequarti che vede la presenza di Russo che rimpiazza Chacon. In avanti, confermata la presenza di Santoro.

Qui Matera – Solo una novitĂ per Torrisi che conferma il 4-2-3-1 con Tazza che fa coppia con Baldi al centro della difesa: Paramatti si accomoda in panchina. Per il resto, undici della vigilia confermato con la terza da titolare per Napolitano.

Così in campo

Gravina (4-2-3-1): Zanin, Napolano, Spinelli, Bosnjak, Sardo, Marconato, Alba, Gonzalez, Russo, Banse, Santoro. A disposizione: Gentile, Manfredoni, Chacon, Meliddo, Botta, Cirrottola, Keita, Macanthony, Stauciuc. Allenatore: Tiozzo.

Matera (4-2-3-1): Testagrossa, Bello, Baldi, Tazza, Casiello, Zampa, Sicurella, Kernezo, Napolitano, Burzio, Di Piazza. A disposizione: De Giosa, Paramatti, Gaeta, Tomaselli, Marigosu, Diop, Appeso, Basualdo, Giordani. Allenatore: Torrisi.

Gentili lettori di antennasud.com, buon pomeriggio dallo stadio XXI Settembre-Franco Salerno e benvenuti alla diretta testuale di Gravina-Matera, match valido per la 22esima giornata del Girone H di Serie D.

