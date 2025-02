🔴 Diretta, Gravina-Matera 2-1: fine partita

Cronaca secondo tempo

50′ – Finisce qui! Game over al XXI Settembre-Franco Salerno: la spunta 2-1 il Gravina che ottiene tre punti davvero pesanti in ottica salvezza.

49′ – Gol del Matera! Ha accorciato Di Piazza! Eccola la risposta dei biancoazzurri: succede di tutto in area con gli attaccanti materani che non riescono ad impattare la sfera, poi è Di Piazza a stampare in rete.

47′ – Nessuna reazione da parte del Matera! Biancoazzurri che sembrano aver accusato il colpo. Il Gravina controlla senza problemi il match.

45′ – Ci saranno 5 minuti di recupero.

44′ – Fulmineo uno-due del Gravina che ha completamente stordito il Matera in due minuti. Vantaggio meritato dei gialloblu, soprattutto per le diverse occasioni create nella ripresa.

42′ – Raddoppio del Gravina! Ancora Stauciuc! Il numero 20 gialloblu trova la doppietta: azione personale in piena area e trafigge Testagrossa in uscita.

41′ – Matera che ha rischiato grosso e alla fine è stato meritatamente punito.

40′ – Gol del Gravina! Si sblocca il match al XXI Settembre-Franco Salerno! Dagli sviluppi del corner, carambola in area con Stauciuc che ci mette il piede e beffa l’incolpevole Testagrossa.

39′ – Stauciuc! Gravina ad un passo dal gol! Ci prova con una botta da fuori il numero 20: miracolo di Testagrossa che devia in corner e salva ancora i suoi.

34′ – Ammonito Bello nelle fila biancoazzurre.

30′ – Sostituzione Gravina: esce Russo, entra Botta.

29′ – Intanto espulso un componente della panchina del Gravina.

27′ – Tazza! Matera pericoloso! Dagli sviluppi di un calcio d’angolo è il numero 42 che trova l’incornata: palla che termina di un nulla a lato.

25′ – Sostituzione Matera: esce Zampa, entra Giordani.

22′ – Sostituzione Gravina: esce Santoro, entra Stauciuc.

21′ – Doppia sostituzione Matera: escono Casiello e Napolitano, entrano Marigosu e Diop.

19′ – Para Testagrossa! Dagli undici metri, Santoro si fa ipnotizzare dal portiere biancoazzurro che respinge la sfera, salvando i suoi.

18′ – Rigore per il Gravina! Santoro si incunea in area e viene atterrato in piena area da un difensore: l’arbitro indica il dischetto senza esitazione.

15′ – Sostituzione Gravina: esce Banse, entra Meliddo.

13′ – Gravina pericoloso! Altra conclusione da fuori di Russo: ancora Testagrossa ad opporsi. Poi Banse ci prova sulla ribattuta ma calcia alto.

12′ – Sostituzione Matera: esce Burzio, entra Gaeta.

12′ – Sostituzione Gravina: esce Alba, entra Chacon.

9′ – Kernezo! Ancora Matera in avanti. Tutto nasce da una conclusione di Di Piazza che alla fine trova il numero 14 in area: conclusione facile preda di Zanin.

6′ – Occasione per il Matera! Punizione di Napolitano che chiama lo schema: per per Di Piazza che prova a beffare Zanin in uscita ma la sfera termina a lato.

2′ – Ammonito Napolano nelle fila del Gravina.

0′ – Riprende il match al XXI Settembre-Franco Salerno. Si riparte con gli stessi 22 del primo tempo.

Cronaca primo tempo

45′ – Si chiude qui il primo tempo! E’ 0-0 tra Gravina e Matera.

44′ – Traversa del Gravina! Prima grande chance del match: fa tutto Russo che si accentra e calcia un bellissimo bolide, palla che si stampa sul montante superiore. Il Matera si salva.

43′ – Baldi! Si rivede il Matera: corner di Napolitano con il numero 2 che prova l’incornata ma la sfera termina di poco alto.

42′ – Altro tiro dalla bandierina per i biancoazzurri.

39′ – Ci prova Di Piazza! Ma era alta la bandierina dell’assistente.

35′ – Santoro! Altra fiammata del Gravina! Ottimo pallone per il numero 9 gialloblu che si gira e ci prova: Testagrossa dice di no con i pugni.

30′ – Di Piazza! Altro bel pallone al centro per il numero 20 biancoazzurro: ottima presa in uscita di Zanin che anticipa l’attaccante.

26′ – Ammonito Zampa nelle fila del Matera.

25′ – Ancora Kernezo! Ancora pericoloso il numero 14 sulla sinistra: altro affondo ma grandissimo intervento di un difensore che chiude in corner.

24′ – Kernezo sulla sinistra, fa tutto bene tranne in area: mette al centro una via di mezzo tra un cross e un tiro. Conclusione che termina alta.

22′ – Siamo a metà del primo tempo. Non ci sono state vere e proprie occasioni de rete. Fiammate da ambo le parti in questa prima fase di partita.

20′ – Incursione di Gonzalez in area: vince un rimpallo a mette al centro. Il Matera chiude in corner.

17′ – Ottimo pallone per Kernezo che si invola in area: ottima lettura di Napolano che chiude il numero 14, palla sul fondo e rimessa in gioco per Zanin.

16′ – Gravina pericoloso! Dagli sviluppi di calcio di punizione: ci prova Russo ma ottima risposta di Testagrossa che dice di no.

12′ – Matera che ci riprova: palla per Sicurella, che perde il tempo giusto. La recupera Casiello che mette al centro ma Zanin si oppone in uscita.

10′ – Di Piazza! Ci prova subito il numero 20: conclusione al volo che termina di poco a lato.

5′ – Primo tiro dalla bandierina in favore dei biancoazzurri.

3′ – Fase di studio in questi primi minuti di partita.

0′ – Partiti! E’ cominciata Gravina-Matera al XXI Settembre-Franco Salerno.

Il tabellino live

Gravina-Matera 2-1

Reti: al 40′ st Stauciuc (G) e al 2′ st Stauciuc (G), al 49′ st Di Piazza (M).

Gravina (4-2-3-1): Zanin, Napolano (dal 14′ st Manfredi), Spinelli, Bosnjak, Sardo, Marconato, Alba (dal 12′ st Chacon), Gonzalez, Russo (dal 30′ st Botta), Banse (dal 15′ st Meliddo), Santoro (dal 22′ st Stauciuc). A disposizione: Gentile, Cirrottola, Keita, Macanthony. Allenatore: Tiozzo.

Matera (4-2-3-1): Testagrossa, Bello, Baldi, Tazza, Casiello (dal 21′ st Marigosu), Zampa (dal 25′ st Giordani), Sicurella, Kernezo, Napolitano (dal 21′ st Diop), Burzio (dal 12′ st Gaeta), Di Piazza. A disposizione: De Giosa, Paramatti, Appeso, Basualdo. Allenatore: Torrisi.

Arbitro: Aurisano di Campobasso.

Assistenti: Azzariti di Termoli e Alfano di Campobasso.

Note: Giornata piovosa sulla Città dei Sassi. Terreno di gioco pesante per le abbondanti piogge. Ammoniti: Zampa, Bello (M) e Napolano (G). Corner: 3-7. Recupero: 0′ pt e 5′ st.

Le formazioni ufficiali

Qui Gravina – Tiozzo conferma il 4-2-3-1 con diverse novità: in difesa non c’è Chiaradia a sinistra ma Sardo. In mezzo al campo, con Marconato c’è Alba. Trequarti che vede la presenza di Russo che rimpiazza Chacon. In avanti, confermata la presenza di Santoro.

Qui Matera – Solo una novità per Torrisi che conferma il 4-2-3-1 con Tazza che fa coppia con Baldi al centro della difesa: Paramatti si accomoda in panchina. Per il resto, undici della vigilia confermato con la terza da titolare per Napolitano.

Così in campo

Gravina (4-2-3-1): Zanin, Napolano, Spinelli, Bosnjak, Sardo, Marconato, Alba, Gonzalez, Russo, Banse, Santoro. A disposizione: Gentile, Manfredoni, Chacon, Meliddo, Botta, Cirrottola, Keita, Macanthony, Stauciuc. Allenatore: Tiozzo.

Matera (4-2-3-1): Testagrossa, Bello, Baldi, Tazza, Casiello, Zampa, Sicurella, Kernezo, Napolitano, Burzio, Di Piazza. A disposizione: De Giosa, Paramatti, Gaeta, Tomaselli, Marigosu, Diop, Appeso, Basualdo, Giordani. Allenatore: Torrisi.

Gentili lettori di antennasud.com, buon pomeriggio dallo stadio XXI Settembre-Franco Salerno e benvenuti alla diretta testuale di Gravina-Matera, match valido per la 22esima giornata del Girone H di Serie D.

