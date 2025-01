🔴 Diretta: Giugliano-Audace Cerignola 1-3, secondo tempo

CRONACA SECONDO TEMPO

40′ – Ammonito anche Njambe per i padroni di casa.

39′ – Gol dell’Audace Cerignola! Volpe cala il tris al De Cristoforo! Ottimo cross di Paolucci che pennella il giusto cross per il numero 77 che tutto solo davanti a Russo incorna in rete per il 3-1 degli ofantini.

36′ – Ammonito Caldore nelle fila del Giugliano.

35′ – Dieci minuti, più eventuale recupero, al De Cristoforo. Partita sempre più aperta ma l’Audace Cerignola la prova a chiudere, mentre il Giugliano cerca l’episodio per trovare il pareggio.

31′ – Ammonito Coleghin nelle fila del Giugliano.

28′ – Sostituzione Giugliano: esce Peluso, entra De Paoli. Terminano qui i cambi per Bertotto.

27′ – Peluso! Decide di fare tutto da solo e calcia alto! Ma altro rischio dell’Audace Cerignola.

25′ – Ofantini che continuano a spingere in questa fase. Due corner guadagnati dalla squadra di Raffaele.

23′ – Palo dell’Audace Cerignola! Ofantini ad un passo dal tris! Al termine di un contropiede è Salvemini che prova il diagonale: no del legno che nega la terza rete agli ospiti.

20′ – Clamorosa occasione per il Giugliano! Buco della difesa ofantina, Njambe tutto solo davanti a Saracco calcia clamorosamente alto. Grande rischio per la squadra di Raffaele.

19′ – Fase del match non proprio spettacolare. La squadra di Raffaele è in gestione ma senza rinunciare ad offendere. Giugliano che prova a restare in partita e giocarsi le proprie carte.

15′ – Audace Cerignola che prova anche a gestire in questa fase del match. Giugliano che nonostante tutto non è affatto domo.

13′ – Doppia sostituzione Giugliano: escono Vaccarelli e Padula, entrano Njambe e Del Sole.

12′ – Sostituzione Audace Cerignola: esce Achik, entra Volpe. In questo modo Raffaele vuole evitare altri problemi.

11′ – Ammonito Achik! Ingenuità del numero 19 ofantino che mette in rete quando il gioco era fermo per fuorigioco. E l’arbitro non perdona estraendo il giallo.

9′ – Ottimo momento per portarsi in vantaggio per la squadra di Raffaele che mette il match sui binari giusti. E adesso avanti di una rete e soprattutto di un uomo.

6′ – Gol dell’Audace Cerignola! Nuovo vantaggio per gli ofantini! Tutto nasce dal calcio d’angolo di Achik: palla insidiosa al centro per Visentin che di testa serve Coccia che stampa in rete. Cambia il risultato al De Cristoforo: è 2-1 per la squadra di Raffaele.

3′ – Audace Cerignola che prova a fare la partita adesso, considerato anche l’uomo in più. Giugliano che si ripresenta con un 4-3-2 che proverà a rispondere di rimessa.

0′ – Riprende il match al De Cristoforo! Una sostituzione in casa Giugliano: è uscito Balde, è entrato Minelli.

CRONACA PRIMO TEMPO

48′ – Duplice fischio al De Cristoforo! E’ 1-1 tra Giugliano e Audace Cerignola dopo il primo tempo.

45′ – Saranno 3 i minuti di recupero.

44′ – Match che riprende in questo momento.

43′ – Tra lo scontro di gioco e l’espulsione è ormai da poco più di 3 minuti che non si gioca più.

42′ – Espulso Oyewale! Giugliano che resta in 10 per questo finale e per tutta la ripresa.

41′ – Scontro testa contro testa tra Achik e Peluso. I due giocatori sono a terra.

40′ – Cinque alla conclusione del primo tempo.

35′ – Peluso! Giugliano vicino al vantaggio! Gran bella conclusione del numero 44: palla che si alza di poco sopra la traversa.

33′ – Capomaggio! Palla alle stelle da ottima posizione.

31′ – Ecco lo squillo dell’Audace Cerignola: Coccia mette al centro, palla deviata in corner.

28′ – Adesso meglio il Giugliano che dopo il pareggio sta cercando il vantaggio.

26′ – Saracco! Miracolo del portiere dei pugliesi che rimedia ad un suo errore. Brutta uscita su Balde che perde il tempo del tiro e serve al centro Padula: ottima risposta del numero 12 che respinge in corner.

23′ – Gol del Giugliano! Ha pareggiato Padula dal dischetto! Non sbaglia il numero uno dei campani: palla da una parte, pallone dall’altro. Al De Cristoforo torna la parità : è 1-1 adesso.

22′ – Calcio di rigore per il Giugliano! Contatto in piena area tra Saracco in uscita e Padula. Il signor Andreano di Prato indica subito il dischetto.

19′ – Ci prova Paolucci: effetto strano della sfera. Presa facile per Russo.

18′ – Match che si sblocca al primo vero e proprio affondo. Audace Cerignola che adesso prova a sfruttare il momento favorevole.

16′ – Gol dell’Audace Cerignola! Si sblocca il match al De Cristoforo! Ottima lettura di Achik che serve Paolucci che in piena area stampa alle spalle di Russo, portando avanti i suoi.

14′ – La squadra di Raffaele in questa fase sta cercando maggiormente l’affondo. Capomaggio e Paolucci i più ispirati.

10′ – Paolucci! Si vede per primo l’Audace Cerignola. Ci prova Paolucci con un tiro-cross a provare a beffare Russo che dice di no aprendo la mano.

8′ – Fase di studio in questi primi minuti. Ritmi molto bassi al De Cristoforo in questo avvio.

4′ – Giugliano che prova a farsi vedere subito dalle parti di Saracco. Non si lascia sorprendere la retroguardia pugliese.

1′ – Subito primo giallo del match: è per Peluso del Giugliano.

0′ – Calcio d’inizio al De Cristofaro: è cominciata Giugliano-Audace Cerignola.

IL TABELLINO LIVE

Giugliano-Audace Cerignola 1-3

Reti:Â al 16′ pt Paolucci (AC), al 23′ pt Padula (G) su rigore, al 6′ st Coccia (AC), al 39′ st Volpe (AC).

Giugliano (4-3-3): Russo, Oyewale, Caldore, Solcia, Valdesi, Vallarelli (dal 13′ st Njambe), Coleghin, Peluso (dal 28′ st De Paoli), Masala (dal 22′ st D’Agostino), Padula (dal 13′ st Del Sole), Balde (dal 1′ st Minelli). A disposizione: Anacoura, Barosi, Scaravilli, Genovese, Nuredini, Lesi. Allenatore: Bertotto.

Audace Cerignola (3-5-2): Saracco, Visentin, Martinelli, Romano, Coccia, Bianchini, Capomaggio, Paolucci, Russo, Salvemini, Achik (dal 12′ st Volpe). A disposizione: Greco, Fares, Ruggiero, Parigini, Ligi, Ingrosso, Jallow, Faggioli, Sainz-Maza, Velasquez, Gonnelli, Ianzan, Carrozza. Allenatore: Raffaele.

Arbitro: Andreano di Prato

Assistenti: Santarossa di Pordenone e Chiavaroli di Pescara

Quarto Ufficiale: Grasso di Ariano Irpino

Note: Espulso: al 42′ pt Oyewale (G) per rosso diretto. Ammoniti: Peluso, Coleghin, Caldore,Njambe (G) e Achik (AC). Angoli: 1-5. Recupero: 3′ pt.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

QUI AUDACE CERIGNOLA – Rispetto alle ultime, un solo cambio per Raffaele: c’è Bianchini in mezzo al campo e non Ruggiero. Torna da titolare, dopo aver scontato la squalifica Paolucci. In avanti, confermato il tandem Salvemini-Achik.

QUI GIUGLIANO – Ben quattro le variazioni nel 4-3-3 di Bertotto. Valdesi va a sinistra con Solcia al centro a far coppia con Caldole. In mezzo al campo, c’è Vaccarella e non Genovese. Due novità anche in avanti: con Padula, ci sono Masala e Balde.

Così in campo

Giugliano (4-3-3): Russo, Oyewale, Caldore, Solcia, Valdesi, Vallarelli, Coleghin, Peluso, Masala, Padula, Balde. A disposizione: Anacoura, Barosi, Scaravilli, De Paoli, Del Sole, Njambe, Genovese, Minelli, Nuredini, D’Agostino, Lesi. Allenatore: Bertotto.

Audace Cerignola (3-5-2): Saracco, Visentin, Martinelli, Romano, Coccia, Bianchini, Capomaggio, Paolucci, Russo, Salvemini, Achik. A disposizione: Greco, Fares, Ruggiero, Parigini, Ligi, Ingrosso, Jallow, Faggioli, Sainz-Maza, Velasquez, Gonnelli, Ianzan, Carrozza, Volpe. Allenatore: Raffaele.

Gentili lettori di Antennasud.com, buona sera dallo stadio De Cristofaro e benvenuti alla diretta testuale di Giugliano-Cerignola, match valido per la 23esima giornata del Girone C di Serie C che seguiremo insieme.

