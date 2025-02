🔴 Diretta, Foggia-Avellino 1-0: primo tempo

38’ GOL DEL FOGGIA: ⚽️ VEZZONI! Cross di Felicioli dalle sinistra, sponda di Zullo per la testa di Franco Vezzoni che sblocca il risultato. Prima rete in rossonero per l’ italoargentino.

31’ AVELLINO: Patierno riceve un pallone in area, si gira, ma trova sulla sua strada un super De Lucia.

29’ FOGGIA: ci prova Emmausso dalle lunga distanza, Innarilli blocca a terra.

16’ AVELLINO: De Lucia dice no a una conclusione dal limite di Patierno.

13’ SOSTITUZIONE FOGGIA: cambio forzato per Luciano Zauri, che deve rinunciare all’infortunato Camigliano: al suo posto, Dutu.

6’ AVELLINO: ammonito 🟨 Armellino per gioco falloso.

3’ FOGGIA: errato disimpegno della difesa irpina, Tascone si trova il pallone tra i piedi in area, calcia potente di prima intenzione ma non trova la porta.

1’ Partiti.

âž• PRIMO TEMPO âž•

FOGGIA-AVELLINO 0-0

FOGGIA (4-3-3): De Lucia; Silvestro, Salines, Camigliano (13’ Dutu), Felicioli; Tascone, Da Riva, Vezzoni; Orlando, Emmausso, Zunno. Panchina: Perina, De Simone, Mazzocco, Danzi, Orlando, Marzupio, Parodi, Brugognone, Kiyine. All.: Zauri.

AVELLINO (4-3-1-2): Iannarilli; Cancellotti, Rigione, Enrici, Cagnano; Palumbo, Armellino, Sounas; Russo; Patierno, Lescano. Panchina: Marson, Todisco, Cionek, Manzi, De Cristofaro, Palmiero, Rocca, Tribuzzi, D’Ausilio, Zuberek, Panico. All.: Biancolino.

ARBITRO: Andrea Calzavara (Varese). Assistenti: Gilberto Laghezza (Mestre) e Matteo Cardona (Catania). Quarto Ufficiale: Leonardo Di Mario (Ciampino).

AMMONITI: Armellino (A).

NOTE:

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author