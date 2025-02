🔴 Diretta, Fiorentina-Lecce: le formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali

Qui Lecce – Tutto confermato in casa giallorossa: Giampaolo si affida al consueto 4-3-3 con Karlsson che sostituisce l’infortunato Pierotti a completare il tridente e Pierret in mezzo al campo.

Qui Fiorentina – Alla fine, Palladino opta per una sorta di 3-4-3 con due novitĂ . In difesa, c’è Marì a completare il pacchetto con Pongracic e Ranieri. In avanti, invece, Ndour e Zaniolo affiancheranno Beltran. In mezzo al campo, la coppa Mandragora-Cataldi, con Fagioli inizialmente in panchina.

Così in campo

Fiorentina (3-4-3): De Gea, Pongracic, Mari, Ranieri, Dodo, Cataldi, Mandragora, Gosens, Zaniolo, Beltran, Ndour. A disposizione: Terracciano, Martinelli, Gudmundsson, Comuzzo, Moreno, Fagioli, Caprini, Harder, Parisi, Rubino. Allenatore: Palladino.

Lecce (4-3-3): Falcone, Guilbert, Baschirotto, Jean, Gallo, Pierret, Coulibaly, Berisha, Morente, Krstovic, Karlsson. A disposizione: Fruchtl, Samooja, Rebic, Gaspar, Rafia, N’Dri, Helgason, Veiga, Ramadani, Banda, Burnete, Tiago Gabriel, Kaba, Sala. Allenatore: Giampaolo.

Gentili lettori di antennasud.com, buona sera dallo stadio Artemio Franchi di Firenze e benvenuti alla diretta testuale di Fiorentina-Lecce, match valido per la 27esima giornata del campionato di Serie A, che seguiremo minuto per minuto.

