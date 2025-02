🔴 Diretta, Fiorentina-Lecce 1-0: secondo tempo

Cronaca secondo tempo

19′ – Giampaolo sembra essere tornato al 4-3-1-2 con Rebic-Krstovic tandem offensivo. Una mossa per provare a trovare maggiore proiezione offensiva.

18′ – Triplo cambio nel Lecce: escono Gallo, Berisha e Kerlsson, entrano Sala, Helgason e Rebic.

16′ – Lecce che comunque sembra essere un p’ piĂą intraprendente in questa ripresa. Nel mentre, Giampaolo studia le prime mosse dalla panchina.

15′ – Ammonito Zaniolo nella Fiorentina! Ed è un giallo pesante per l’ex Roma e Atalanta: era diffidato e salterĂ il Napoli nel prossimo turno.

13′ – Squillo Lecce! Punizione calciata da Karlsson dalla trequarti: la difesa viola riesce a deviare.

9′ – Anche in queste prime battute di ripresa i ritmi restano bassi.

5′ – Ammonito Gallo nei giallorossi.

3′ – Ci prova Jean! Approfitta di un pallone in area ma non riesce a piazzarlo al meglio: presa facile per De Gea.

1′ – Beltran! Squillo Fiorentina! Cross di Dodo per il numero 9 che non riesce ad incornarla al meglio: nessun problema per Falcone.

0′ – Riprende il match al Franchi: è cominciata la ripresa. Si riparte dalle stesse formazioni del primo tempo.

Cronaca primo tempo

47′ – Finisce qui il primo tempo: è 1-0 per la Fiorentina grazie alla rete realizzata da Gosens dopo 8 minuti.

46′ – Ammonito Berisha: primo giallo anche in casa giallorossa.

45′ – Ci saranno 2 minuti di recupero.

43′ – Grandissima occasione per il Lecce! Fa tutto Karlsson che vince un rimpallo e in piena area ci prova: ottima respinta di De Gea che si rifugia in corner.

42′ – Grande chance per la Fiorentina ma è tutto fermo per il fallo di Ndour in piena area. Tutto da cancellare.

40′ – Mancano 5 minuti alla fine di un primo tempo che oltre all’1-0 realizzato da Gosens dopo 8 minuti non ha detto granchè.

35′ – Zaniolo recupera palla e si invola: serve Beltran che si perde tra le maglie del Lecce. Ottimo recupero della difesa giallorossa che spazza via il pericolo.

33′ – In veritĂ sono stati due consecutivi: non sfruttati al meglio dalla squadra di Palladino.

32′ – Secondo corner per la Fiorentina in questo match.

31′ – Ritmi sempre bassi al Franchi. La Fiorentina si affida piĂą alla gestione che al provare l’affondo, anche perchè il Lecce non si è quasi masi fatto vedere dalle parti di De Gea.

30′ – Rischioso retropassaggio di Ndour per De Gea: Kristovic in agguato, ma il portiere viola riesce a spazzare.

26′ – Pierret prova il lancio lungo: uscita sicura di De Gea che anticipa Krstovic.

22′ – Siamo a metĂ primo tempo. Match che non ha offerto grandi emozioni: finora la rete di Gonsens è stato l’unico squillo della partita. Ma alla Fiorentina sta bene anche così. Il Lecce, invece, deve cambiare marcia.

21′ – Break del Lecce: i salentini cercano l’affondo ma non riescono a colpire. Buon pallone al centro di Berisha ma nella terra di nessuno.

19′ – Altro cross al centro di Dodo: pallone insidioso ma la retroguardia giallorossa riesce a deviare il pericolo.

17′ – Krstovic! Si vede il Lecce! Palla recuperata dall’attaccante che si invola in area: il suo diagonale è troppo debole e non crea problemi a De Gea.

16′ – Ammonito Beltran! Primo giallo del match.

13′ – Fiorentina che fa girare palla, cercando di trovare lo spunto giusto per cercare il raddoppio. Lecce che non è ancora riuscito a trovare la reazione.

10′ – Giallorossi chiamati subito ad inseguire. Piano-partita da rivedere per Giampaolo con i suoi chiamati a rincorrere dopo appena 8 minuti.

8′ – Fiorentina in vantaggio! Gosens sblocca il match del Franchi! Bellissimo cross di Dodo che pennella un perfetto pallone per Gosens che trova la perfetta incornata che non lascia scampa a Falcone.

6′ – Tutto ok per Kristovic: l’attaccante giallorosso torna in campo per riprendere il match.

5′ – Krstovic a terra per un colpo subito. Entrano in campo i sanitari giallorossi per le assistenze del caso.

4′ – Diversi falli fischiati dal signor Marinelli che hanno rallentato le prime fasi del gioco.

1′ – Fiorentina subito propositiva: primo corner del match per i toscani.

0′ – Partiti! E’ cominciata Fiorentina-Lecce.

Il tabellino live

Fiorentina-Lecce 1-0

Reti:Â al 8′ pt Gosens (F).

Fiorentina (3-4-3): De Gea, Pongracic, Mari, Ranieri, Dodo, Cataldi, Mandragora, Gosens, Zaniolo, Beltran, Ndour. A disposizione: Terracciano, Martinelli, Gudmundsson, Comuzzo, Moreno, Fagioli, Caprini, Harder, Parisi, Rubino. Allenatore: Palladino.

Lecce (4-3-3): Falcone, Guilbert, Baschirotto, Jean, Gallo, Pierret, Coulibaly, Berisha, Morente, Krstovic, Karlsson. A disposizione: Fruchtl, Samooja, Rebic, Gaspar, Rafia, N’Dri, Helgason, Veiga, Ramadani, Banda, Burnete, Tiago Gabriel, Kaba, Sala. Allenatore: Giampaolo.

Arbitro: Marinelli.

Assistenti: Giallatini e Colarossi.

Quarto Ufficiale: Santoro.

Var e A-Var: Di Paolo e Aureliano.

Note: Serata piovosa su Firenze. Terreno di gioco in buonissime condizioni. Ammoniti: Beltran (F) e Berisha (L). Angoli: 4-3. Recupero: 2′ pt.

Le formazioni ufficiali

Qui Lecce – Tutto confermato in casa giallorossa: Giampaolo si affida al consueto 4-3-3 con Karlsson che sostituisce l’infortunato Pierotti a completare il tridente e Pierret in mezzo al campo.

Qui Fiorentina – Alla fine, Palladino opta per una sorta di 3-4-3 con due novitĂ . In difesa, c’è Marì a completare il pacchetto con Pongracic e Ranieri. In avanti, invece, Ndour e Zaniolo affiancheranno Beltran. In mezzo al campo, la coppa Mandragora-Cataldi, con Fagioli inizialmente in panchina.

Così in campo

Fiorentina (3-4-3): De Gea, Pongracic, Mari, Ranieri, Dodo, Cataldi, Mandragora, Gosens, Zaniolo, Beltran, Ndour. A disposizione: Terracciano, Martinelli, Gudmundsson, Comuzzo, Moreno, Fagioli, Caprini, Harder, Parisi, Rubino. Allenatore: Palladino.

Lecce (4-3-3): Falcone, Guilbert, Baschirotto, Jean, Gallo, Pierret, Coulibaly, Berisha, Morente, Krstovic, Karlsson. A disposizione: Fruchtl, Samooja, Rebic, Gaspar, Rafia, N’Dri, Helgason, Veiga, Ramadani, Banda, Burnete, Tiago Gabriel, Kaba, Sala. Allenatore: Giampaolo.

Gentili lettori di antennasud.com, buona sera dallo stadio Artemio Franchi di Firenze e benvenuti alla diretta testuale di Fiorentina-Lecce, match valido per la 27esima giornata del campionato di Serie A, che seguiremo minuto per minuto.

