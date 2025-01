🔴 Diretta, Fidelis Andria-Matera 1-1, secondo tempo

CRONACA SECONDO TEMPO

26′ – Molta intensitĂ in questa fase del match anche se non ci sono state grandi occasioni.

22′ – Matera che dopo il pareggio ha preso coraggio e sembra essere un po’ piĂą propositivo. Fidelis Andria che comunque non resta a guardare.

19′ – Ancora Matera che spinge: è Napolitano che prova ad incunearsi in area, fermato in corner.

18′ – Gol del Matera! Ha pareggiato Di Piazza! Dagli sviluppi di calcio d’angolo battuto da Napolitano, è l’ex di turno che incorna alle spalle di Esposito per la rete dell’1-1.

14′ – Da Silva! Gran botta da fuori dell’attacco: ottima respinta di Brahja in corner.

13′ – Ottima idea di Napolitano che cerca Di Piazza a centro area: tutto fermato da un difensore della Fidelis.

12′ – Match che da qualche minuto sta diventando anche nervoso e falloso. Il signor Menozzi, però, preferisce tenere i cartellini nel taschino.

8′ – Non tante emozioni in questo avvio di secondo tempo. Matera che cerca di alleggerire la pressione della Fidelis Andria che nel primo tempo è stata tambureggiante.

1′ – Subito Fidelis Andria in avanti: ci prova Cancelli con una conclusione centrale, tutto facile per Brahja.

0′ – Cominciano i secondi 45 minuti al Degli Ulivi. Due sostituzioni nel Matera: escono Coquin e Cavallo, entrano Burzio e Kernezo.

CRONACA PRIMO TEMPO

47′ – Finisce qui il primo tempo! Al Degli Ulivi è 1-0 per la Fidelis Andria dopo i primi 45 minuti.

46′ – Problemi per Coquin. E anche qui sarĂ sostituzione: chiare le indicazioni verso la panchina.

45′ – Ci saranno 2 minuti di recupero.

43′ – Ammonito Da Silva per la Fidelis Andria.

41′ – Fidelis Andria vicina al raddoppio! Punizione di Kragl: Brahja non trattiene e Fantacci fallisce il tap-in davanti al portiere avversario.

40′ – Giallo per Paramatti per fallo su Da Silva. E la Fidelis Andria beneficia di una punizione da ottima posizione.

37′ – Matera che prova a farsi vedere maggiormente in questa fase, ma nessun rischio per la Fidelis Andria che rimane padrona del campo.

35′ – Cross di Basualdo per l’incornata di Di Piazza: presa facile per Esposito.

34′ – Dagli sviluppi del corner, azione manovrata dei padroni di casa: palla per Da Silva che ci prova, il Matera si rifugia in corner.

33′ – Fidelis Andria che continua a spingere: secondo corner per i padroni di casa.

31′ – Cavallo al centro per Di Piazza che viene anticipato in uscita da Esposito. Altro piccolo squillo del Matera.

29′ – Sostituzione Matera: esce Zampa, entra Basualdo.

28′ – Da Silva! Pericoloso stacco di testa del numero 19: di pochissimo alto sopra la traversa.

27′ – Infortunio per Zampa. Il capitano biancoazzurro esce dal campo, si toglie la fascia. Pronta la prima sostituzione.

26′ – Napolitano! Eccolo il primo squillo del Matera. Il numero 11, in piena area fa tutto da solo e ci prova: Esposito risponde in due tempi.

25′ – Brahja anticipa Da Silva: ottimo pallone di Fantacci per l’attaccante, chiuso in uscita dal portiere.

23′ – Matera che non riesce a trovare la reazione. Finora nessun pericolo per Esposito. Fidelis Andria che ogni volta che offende dĂ l’impressione di poter essere pericolosa.

20′ – Ottimo cross di Ercoli dalla destra per Risolo che non trova l’incornata perfetta: palla a lato.

19′ – Traversa di Napolitano ma era tutto fermo. L’arbitro aveva ravvisato un fallo ai danni dei difensori andriesi in piena area.

18′ – Ecco il Matera: è Cavallo che riesce a guadagnare il primo corner dei suoi.

17′ – La squadra di Scaringella ha sicuramente sfruttato tutta la mole offensiva prodotta nei primi minuti. Matera che non riesce a trovare la giusta reazione.

15′ – Gol della Fidelis Andria! Si sblocca il match al Degli Ulivi! Azione che non finisce: palla per Imputato che fa tutto da solo e fulmina Brahja all’angolino con un bel diagonale per l’1-0 dei padroni di casa.

14′ – Occasionissima per la Fidelis Andria! Triangolo tra Fantacci e Da Silva con quest’ultimo che ci prova a botta sicura: Paramatti salva sulla linea, spazzando via.

10′ – Sicuramente migliore l’impatto della Fidelis Andria che è partita subito forte. Il Matera non è riuscito ad affacciarsi dalle parti di Esposito finora.

9′ – Buon pallone per Fantacci in piena area che però manca l’aggancio: sfera sul fondo.

8′ – Ci prova anche Risolo: conclusione telefonata per Brahja che blocca senza problemi.

7′ – Ci prova Derosa: palla alle stelle! Tutto nasce dalla punizione battuta da Kragl: il difensore non riesce a trovare il giusto impatto con la sfera.

6′ – Ammonito Tazza nelle fila del Matera.

3′ – Fase di studio del match anche se la Fidelis Andria sta cercando subito di condurre i ritmi. Matera che comunque tiene bene il campo.

0′ – Parte il match! E’ cominciata Fidelis Andria-Matera.

IL TABELLINO LIVE

Fidelis Andria-Matera 1-1

Reti:Â al 15′ pt Imputato (FA), al 18′ st Di Piazza (M).

Fidelis Andria (4-3-2-1): Esposito, Ercoli, Bonnin, Derosa, Imputato, Risolo, Cancelli. Verna, Fantacci, Kragl, Da Silva. A disposizione: Summa, Maddaloni, Sylla, Rotondi, De Luca, Likaxhiu, Ceccanti, Jallow, Tedesco. Allenatore: Scaringella.

Matera (4-2-3-1): Brahja, Bello, Tazza, Paramatti, Casiello, Zampa (dal 29′ pt Basualdo), Sicurella, Napolitano, Coquin (dal 1′ st Burzio), Cavallo (dal 1’st Kernezo), Di Piazza. A disposizione: Testagrossa, Spinelli, Tomaselli, Appeso, Carpineti, Giordani. Allenatore: Torrisi.

Arbitro: Menozzi di Treviso

Assistenti: Bortoluzzi di Conegliano e Tosello di Castelfranco Veneto.

Note: Giornata nuvolosa su Andria. Terreno di gioco in buone condizioni. Ammoniti: Da Silva (FA) e Tazza, Paramatti (M). Corner: 5-3. Recupero: 2′ pt.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

Qui Fidelis Andria – Un solo cambio nel 4-3-2-1 di Scaringella: c’è Ercoli sull’out destro di difesa e non De Luca. Per il resto, l’undici è confermato con Fantacci e Kragl a supporto di Da Silva unica punta.

Qui Matera – Mini-rivoluzione in casa biancoazzurra. Nel 4-2-3-1 di Torrisi ci sono Paramatti che parte titolare in difesa con Casiello che torna a sinistra. A proposito di ritorni, ecco anche quello di Napolitano dall’inizio dopo diverso tempo. L’altra novità è Cavallo che rimpiazza Kernezo inizialmente in panchina. In avanti, confermato Di Piazza dal primo minuto.

Così in campo

Fidelis Andria (4-3-2-1): Esposito, Ercoli, Bonnin, Derosa, Imputato, Risolo, Cancelli. Verna, Fantacci, Kragl, Da Silva. A disposizione: Summa, Maddaloni, Sylla, Rotondi, De Luca, Likaxhiu, Ceccanti, Jallow, Tedesco. Allenatore: Scaringella.

Matera (4-2-3-1): Brahja, Bello, Tazza, Paramatti, Casiello, Zampa, Sicurella, Napolitano, Coquin, Cavallo, Di Piazza. A disposizione: Testagrossa, Spinelli, Burzio, Kernezo, Tomaselli, Appeso, Carpineti, Basualo, Giordani. Allenatore: Torrisi.

Gentili lettori di antennasud.com, buon pomeriggio dallo stadio Degli Ulivi e benvenuti alla diretta testuale di Fidelis Andria-Matera, match che potrete seguire dalle ore 15:00, e valido per la 20esima giornata del Girone H di Serie D.

