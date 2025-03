🔴 Diretta: Fasano-Matera, le formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali

Nel Fasano, mini-rivoluzione di Pistoia che ne cambia quattro rispetto alle ultime della vigilia. Confermato il 3-4-2-1 con Tangorre che va a completare il pacchetto difensivo. In mezzo al campo, invece, è Murgia che va a far coppia con Penza. Invece, sulle corsie esterne ci sono Catalano e Kola. Confermato l’attacco con Battista e Losavio dietro a Losavio.

Nel Matera, invece, non ci sono novitĂ : confermato il 4-2-3-1 ipotizzato alla vigilia. Per sopperire alla squalifica di Sicurella, il tecnico Ferri si affida a Zampa con Berardocco in mezzo al campo. Per il resto confermata la presenza di Testagrossa al posto di Brahja e di Carbone che rimpiazza Bello.

Così in campo

Fasano (3-4-2-1): Lombardo, Tangorre, Urquiza, Onraita, Catalano, Murgia, Penza, Kola, Battista, Corvino, Losavio.

Matera (4-2-3-1): Testagrossa, Carbone, Tazza, Baldi, Casiello, Berardocco, Zampa, Burzio, Napolitano, Kernezo, Di Piazza.

Gentili lettori di antennasud.com, buon pomeriggio dallo stadio Vito Curlo di Fasano. Quest’oggi, seguiremo insieme le emozioni di Fasano-Matera, attraverso la nostra diretta testuale del match, sfida valida per la ventottesima giornata del Girone H di Serie D.

