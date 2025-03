🔴 Diretta: Fasano-Matera 3-0: primo tempo

Cronaca primo tempo

45′ – Siamo entrati nel recupero, anche se non c’è stata alcuna segnalazione.

43′ – Fasano che mantiene il possesso. Matera che non riesce a trovare nessuna reazione.

40′ – Partita praticamente chiusa al Curlo: il 3-0 del Fasano sembra essere ormai una sentenza su una partita che sembra avere davvero poco da dire.

39′ – Gol del Fasano! Arriva il 3-0 con Corvino! Dominio assoluto della squadra di Pistoia: altro fulmineo contropiede con il numero 10 che tutto solo con un bellissimo tiro a giro trafigge Testagrossa.

36′ – Grande chance per il Matera! Ancora Burzio che trova un bellissimo colpo di testa: ottima respinta di Lombardo che salva i suoi.

35′ – Risponde il Matera: diagonale di Burzio in piena area. Lombardo si rifugia in corner.

34′ – Gol del Fasano! Arriva il raddoppio dei pugliesi con Losavio. Burzio perde palla sulla propria trequarti campo, Corvino avvia il contropiede dei suoi servendo Losavio che beffa la difesa e infila Testagrossa per il 2-0.

33′ – Di Piazza! Doppia occasione per il numero 20 in piena area: in entrambe le chance, arriva la deviazione di un difensore.

29′ – Matera pericoloso! Buon pallone di Kernezo per Burzio che aggancia e ci prova: Urquiza riesce a deviare in corner.

28′ – Nulla di grave per Corvino: il capitano torna in campo.

27 ‘- Corvino a terra. Entrano i sanitari del Fasano. Dovrebbe essere un problema alla caviglia per il numero 10.

26′ – Vantaggio ampiamente meritato per il Fasano che ha avuto un grande occasione per raddoppiare. Finora, Matera non pervenuto.

25′ – Clamorosa occasione per il Fasano! Doppia chance per i padroni di casa: botta di Losavio, palla che sbatte nuovamente sulla traversa. Poi ci prova Onraita di testa ma gli ospiti riescono nuovamente, seppur a fatica, a salvarsi.

24′ – Reazione del Matera: cross di Carbone ed incornata di Di Piazza, palla a lato che non impensierisce minimamente Lombardo.

22′ – Ci prova da fuori Corvino: palla che non sorprende Testagrossa che blocca senza problemi.

21’ – Fasano vicino al raddoppio! Questa volta è Battista che fa tutto da solo: entra in area e ci prova, palla deviata in corner.

19′ – Gol del Fasano! Si sblocca il match al Curlo! Padroni di casa che trovano l’1-0 con Corvino. Tutto nasce dal secondo corner: ancora una volta palla che rischia di beffare Testagrossa, Berardocco salva sulla linea. Poi arriva una serie di batti e ribatti con Corvino che trova la deviazione vincente.

18′ – Losavio! Ancora Fasano pericoloso! Errore difensivo del Matera, recupera palla Losavio che prova un bel diagonale: Testagrossa devia in corner.

16′ – Altro break del Matera: recupera palla Burzio che lancia Kernezo che in piena area si fa rimontare da Urquiza. E l’azione sfuma nuovamente.

14′ – Corvino! Occasione Fasano. Fa tutto da solo il numero 10 che si accentra e calcia in porta: palla di poco alta sopra la traversa.

13′ – Break del Matera: palla per Kernezo che in piena area cerca il contatto ma l’arbitro lascia continuare.

12′ – Buonissimo inizio del Fasano che finora ha avuto le migliori occasioni. Matera che fatica in queste prime battute.

10′ – Punizione Fasano. Ci prova Corvino: palla deviata da Zampa.

8′ – Fasano vicinissimo al gol! Dal corner, palla che viene deviata da Testagrossa a fatica. Poi ci pensa Losavio a deviarla: palla che sbatte sulla traversa.

7′ – Risponde il Fasano: punizione di Corvino. Palla per Urquiza che prova ad incornare: ma c’è la deviazione di un difensore in corner.

5′ – Si vede il Matera: botta da fuori di Burzio, palla deviata. La recupera Kernezo che viene chiuso da un difensore e l’azione sfuma.

3′ – Fase di studio in questi primi minuti al Curlo. Fasano che prova a prendere in mano il pallino del gioco.

1′ – Fasano in tenuta biancoazzurra a strisce. Matera in maglia gialla con diagonale azzurra.

0′ – Partiti! E’ cominciata Fasano-Matera allo stadio Curlo.

Il tabellino live

Fasano-Matera 3-0

Marcatori: al 19′ pt Corvino (F), al 34′ pt Losavio (F), dal 39′ pt Corvino (F).

Fasano (3-4-2-1): Lombardo, Tangorre, Urquiza, Onraita, Catalano, Murgia, Penza, Kola, Battista, Corvino, Losavio. A disposizione: Gattuso, Orlando, Mauriello, Clemente, Ganci, Ballatore, Marsico, Lupoli, Barile. Allenatore: Pistoia.

Matera (4-2-3-1): Testagrossa, Carbone, Tazza, Baldi, Casiello, Berardocco, Zampa, Burzio, Napolitano, Kernezo, Di Piazza. A disposizione: De Giosa, Paramatti, Tomaselli, Marigosu, Oliveri, Carpineti, Basualdo Martinez, Cavallo, Giordani. Allenatore: Ferri.

Arbitro: Brazzani di Bergamo.

Assistenti: Negro di Roma Uno e Aureli di San Benedetto del Tronto.

Note: Giornata nuvolosa su Fasano. Terreno di gioco in erba sintetica.

Le formazioni ufficiali

Nel Fasano, mini-rivoluzione di Pistoia che ne cambia quattro rispetto alle ultime della vigilia. Confermato il 3-4-2-1 con Tangorre che va a completare il pacchetto difensivo. In mezzo al campo, invece, è Murgia che va a far coppia con Penza. Invece, sulle corsie esterne ci sono Catalano e Kola. Confermato l’attacco con Battista e Losavio dietro a Losavio.

Nel Matera, invece, non ci sono novitĂ : confermato il 4-2-3-1 ipotizzato alla vigilia. Per sopperire alla squalifica di Sicurella, il tecnico Ferri si affida a Zampa con Berardocco in mezzo al campo. Per il resto confermata la presenza di Testagrossa al posto di Brahja e di Carbone che rimpiazza Bello.

Così in campo

Fasano (3-4-2-1): Lombardo, Tangorre, Urquiza, Onraita, Catalano, Murgia, Penza, Kola, Battista, Corvino, Losavio.

Matera (4-2-3-1): Testagrossa, Carbone, Tazza, Baldi, Casiello, Berardocco, Zampa, Burzio, Napolitano, Kernezo, Di Piazza.

Gentili lettori di antennasud.com, buon pomeriggio dallo stadio Vito Curlo di Fasano. Quest’oggi, seguiremo insieme le emozioni di Fasano-Matera, attraverso la nostra diretta testuale del match, sfida valida per la ventottesima giornata del Girone H di Serie D.

