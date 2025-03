🔴 Diretta, Crotone-Cerignola 2-1: secondo tempo

81’ SOSTITUZIONE CROTONE: Murano e Vinicius lasciano il campo a Oviszach e Schirò.

76’ CERIGNOLA IN DIECI UOMINI: espulso 🟥 Tascone. Il centrocampista gialloblu entra in ritardo su Tumminello in mezzo al campo, secondo giallo e cartellino rosso.

72’ CROTONE: ammonito 🟨 Vinicius per gioco falloso. Era diffidato, salterà il prossimo match con il Catania.

68’ CERIGNOLA: ammonito 🟨 Tascone per gioco falloso.

67’ SOSTITUZIONE CERIGNOLA: triplo cambio per gli ofantini. Santarcangelo, Nicolao e Volpe per D’Andrea, Russo e Coccia.

63’ GOL DEL CROTONE: ⚽️ RICCI! Sta succedendo di tutto allo Scida. Il Crotone si riporta avanti grazie a un tap-in vincente proprio di Ricci, appena entrato in campo, che risolve un’azione convulsa nell’area di rigore del Cerignola.

61’ La gara si incattivisce: parapiglia in campo tra calciatori e nei pressi delle due panchine. Nessun provvedimento preso dal direttore di gara.

60’ SOSTITUZIONE CROTONE: Ricci prende il posto di Silva, infortunato, Tumminello per Gomez.

58’ GOL DEL CERIGNOLA: ⚽️ SALVEMINI! Ligi sradica un pallone dai piedi di Silva innescando Tascone il quale lancia in campo aperto Salvemini, che a tu per tu con Sassi non sbaglia. Protesta il Crotone per un presunto fallo di Ligi, ex di turno, ai danni proprio di Silva.

53’ CERIGNOLA: D’Andrea entra in area e lascia partire un destro che si spegne di poco sopra la traversa.

46’ SOSTITUZIONE CERIGNOLA: Bianchini resta negli spoglitoi, al suo posto McJannet.

46’ Si riparte.

➕ SECONDO TEMPO ➕

45’+1’ Si chiude qui la prima frazione. Il Crotone va negli spogliatoi in vantaggio di una rete grazie al super gol di Mattia Vitale, che al 42’ ha spezzato un equilibrio perfetto. Fino a quel momento, infatti, le occasioni da rete avevano latitato consolidando uno 0-0 che sembrava essere il risultato più giusto.

42’ GOL DEL CROTONE: ⚽️ VITALE! Sul cross di Cargnelutti dalla destra, la palla attraversa tutta l’area di rigore arrivando dalle parti di Mattia Vitale, che con un sinistro al volo fulmina Greco insaccando sotto la traversa. Seconda rete in campionato per l’esterno sinistro rossoblu.

39’ CROTONE: ammonito 🟨 Cargnelutti per gioco falloso.

25’ CERIGNOLA: ammonito 🟨 D’Andrea per gioco falloso.

22’ CROTONE: ci prova Guerini in area con l’esterno destro, ma Visentin devia provvidenzialmente in angolo.

16’ CROTONE: ammonito 🟨 Di Pasquale per gioco falloso. Rientra proprio oggi dalla squalifica.

15’ Dopo un quarto di gara, situazione in perfetto equilibrio. Tanto movimento, ma nessuna conclusione a rete.

1’ Partiti.

➕ PRIMO TEMPO ➕

CROTONE-CERIGNOLA 2-1 (15.00)

RETI: 42’ Vitale (CR), 58’ Salvemini (CE), 63’ Ricci (CR)

CROTONE 4231: Sassi; Guerini, Di Pasquale, Cargnelutti, Groppelli; Vinicius 6 (81’ Schirò sv), Stronati; Silva 5 (60’ Ricci), Gomez 5,5 (60’ Tumminello), Vitale; Murano 5,5 (81’ Oviszach sv). Panchina: D’Alterio (p), Martino (p), Piras, Oviszach, Armini, Cantisani, Barberis, Cocetta, Rispoli, Schirò, Vilardi. All. Longo.

CERIGNOLA 352: Greco; Visentin, Ligi, Gonnelli; Russo (67’ Nicolao), Bianchini 5 (46’ McJannet), Capomaggio, Tascone, Coccia (67’ Volpe); D’Andrea (67’ Santarcangelo), Salvemini. Panchina: Saracco (p), Fares (p), Sainz-Maza, Velasquez, Romano, Cuppone, Martinelli, Ianzano, Carrozza. All. Raffaele.

ARBITRO: Lorenzo Maccarini (Arezzo). Assistenti: Mario Chichi (Palermo) e Alessandro Cassano (Saronno). Quarto ufficiale: Riccardo Tropiano (Bari).

AMMONITI: Di Pasquale, Cargnelutti, Vinicius (C); D’Andrea (C).

ESPULSI: al 76’ Tascone (CE) per doppia ammonizione, entrambe per gioco falloso.

NOTE: prima della gara, minuto di raccoglimento in memoria di Riccardo Agabio, vicepresidente vicario e reggente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano nel 2012, nonché storico presidente della Federginnastica. Recuperi: 1’/. Angoli 6-2

