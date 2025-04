🔴 Diretta, Catanzaro-Bari 0-0: primo tempo

Cronaca primo tempo

14′ – Pucino salva i suoi! Pittarello fa tutto da solo e si invola in area: perentorio intervento del difensore che chiuse l’attaccante e permette a Radunovic di raccogliere la sfera.

12′ – Cross insidioso di Bonin al centro: palla che taglia l’area ma non crea particolari problemi alla difesa ospite.

10′ – Ci prova il Bari ma senza grande incisivitĂ . Benali non se la sente di tirare. Poi cross verso Lasagna: palla troppo lunga per il centravanti.

9′ – Primo corner del match per il Bari.

8′ – Cross di Cassandro al centro: deviazione di Obaretin che mette in corner senza non qualche brivido.

6′ – Lasagna! Primo squillo del Bari: cross di Pereiro per il numero 15 che incorna di poco a lato.

4′ – Primo spunto del Catanzaro: palla al centro per Pittarello che serve Cassandro che ci prova. Il Bari si rifugia in corner.

2′ – Nulla di grave per Maita: torna subito in campo dopo aver subito una pallonata allo stomaco.

1′ – Problema per Maita che finisce a terra: subito in campo i sanitari biancorossi.

0′ – Partiti! E’ cominciata Catanzaro-Bari allo stadio Ceravolo.

Il tabellino live

Catanzaro-Bari 0-0

Marcatori:

Catanzaro (3-5-2): Pigliacelli, Brighenti, Scognamillo, Bonini, Cassandro, Pompetti, Petriccione, Pagano, Quagliata, Iemmello, Pittarello. A disposizione: Gelmi, Borrelli, Compagnon, Ilie, Biasci, Seck, Buso, Maiolo, Coulibaly, Corradi, Situm, Paura. Allenatore: Caserta.

Bari (3-5-2): Radunovic, Pucino, Vicari, Obaretin, Favasuli, Maggiore, Benali, Maita, Dorval, Pereiro, Lasagna. A disposizione: Pissardo, Mantovani, Oliveri, Novakovich, Bellomo, Bonfanti, Tripaldelli, Maiello, Falletti, Simic, Saco, Favilli. Allenatore: Longo.

Arbitro: Giua di Olbia.

Assistenti: Niedda di Ozieri e Pressato di Latina.

Quarto Ufficiale: Luongo di Frattamaggiore.

Var e A-Var: Dionisi de L’Aquila e Di Martino di Teramo.

Note:Â Giornata nuvolosa su Catanzaro. Terreno di gioco in erba sintetica. Angoli: 2-1. Spettatori: 12.000 circa con 747 ospiti.

Le formazioni ufficiali

Per il Bari, Longo opta per il 3-5-2 con Pereiro a supportare Lasagna nel tandem offensivo. In difesa ci saranno Pucino, Vicari e Obaretin. In mezzo al campo Benali con Maita e Maggiore, mentre Favasuli e Dorval saranno i due esterni alti.

Il Catanzaro, risponde con il 3-5-2 con due novità rispetto alla vigilia: c’è Cassando sulla corsia destra di centrocampo e Pittarello a supportare Iemmello nel tandem d’attacco.

  Â

Così in campo

Catanzaro (3-5-2): Pigliacelli, Brighenti, Scognamillo, Bonini, Cassandro, Pompetti, Petriccione, Pagano, Quagliata, Iemmello, Pittarello. Allenatore: Caserta.

Bari (3-5-2): Radunovic, Pucino, Vicari, Obaretin, Favasuli, Maggiore, Benali, Maita, Dorval, Pereiro, Lasagna. Allenatore: Longo.

Gentili lettori di antennasud.com, buon pomeriggio dallo stadio Ceravolo di Catanzaro e benvenuti alla diretta testuale di Catanzaro-Bari, match valido per la trentaduesima giornata del campionato di Serie D che vi racconteremo minuto per minuto.

