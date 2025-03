🔴 Diretta, Catania-Foggia 0-0: secondo tempo

56’ SOSTITUZIONE CATANIA: fuori Corallo, dentro Lunetta.

55’ FOGGIA: Orlando, lanciato da Tascone, entra in area, supera un avversario e conclude, ma Dini si rifugia in angolo. Foggia decisamente più in palla del Catania.

52’ FOGGIA: sinistro di Gala dal limite, alto. Ma c’è stata una deviazione, angolo.

46’ Si riparte. In campo i 22 che hanno chiuso la prima frazione.

➕ SECONDO TEMPO ➕

45’+2’ Si chiude la prima frazione: Foggia molto più propositivo del Catania, ma sono mancate le emozioni.

45’ Due minuti di recupero.

40′ CATANIA: Colpo di testa nei 16 metri di Corallo, largo.

35’ FOGGIA: ci prova Zunno con il sinistro all’interno dell’area, ma calcia alto.

28′ CATANIA: Jimenez, dalla destra, suggerisce per Corallo che fallisce una buona occasione mette di sul fondo.

15’ CATANIA: il Massimino fischia la squadra di casa per un approccio non proprio convincente. Si alza un coro: “Fuori i co…”.

15’ FOGGIA: Satanelli ancora vicini al vantaggio con un destro di Orlando dal limite che sfiora il montante.

13’ FOGGIA: servito da Gala dal la sinistra, Sarr si avvita in area di rigore, all’altezza del dischetto, sfiorando il palo alla sinistra di Dini.

8’ CATANIA: sulla punizione di De Rose in area, Del Fabro colpisce di testa ma non trova la porta.

1’ Partiti.

➕ PRIMO TEMPO ➕

CATANIA-FOGGIA 0-0

CATANIA 3421: Dini; Del Fabro, Di Gennaro, Allegretto; Raimo, De Rose, Frisenna, Anastasio; Jimenez, Luperini; Corallo (56’ Lunetta). Panchina: Butano, Farroni, Quaini, Gega, Privitera, Forti, D’Emilio. All. Toscano

FOGGIA 433: De Lucia; Silvestro, Salines, Dutu, Vezzoni; Tascone, Da Riva, Gala; Zunno, Sarr, Orlando. Panchina: Perina, Marzupio, Danzi, Pazienza, Kiyine, Brugognone, Santaniello, Touho. All. Zauri

ARBITRO: Mattia Ubaldi (Roma 1). Assistenti: Alessio Miccoli (Lanciano) e Roberto Meraviglia (Pistoia). Quarto ufficiale: Lucio Felice Angelillo (Nola).

NOTE: terna arbitrale con il lutto al braccio per omaggiare l’ex arbitro Tullio Lanese, scomparso nella giornata di sabato 1 marzo. Spettatori: 14.232, di cui 12.894 abbonati. Recuperi: 2’/. Angoli 2-4

