🔴 Diretta, Casertana-Foggia 4-0: secondo tempo

68’ SOSTITUZIONE CASERTANA: entra Gatti, esce Damian.

67’ GOL DEL FOGGIA: ⚽️ BUNINO! Arriva il poker dei padroni di casa. Bunino la piazza all’angolino con un destro preciso dal limite.

66’ FOGGIA: conclusione di Silvestro, l’ex Kontek salva sulla linea.

64’ SOSTITUZIONE CASERTANA: due cambi per Iori. Bianchi e Ciano per Proia e Vano.

63’ CASERTANA: padroni di casa vicinissimi al poker. Zunino si fira in area, all’altezza del dischetto, colpendo in pieno il palo.

55’ CASERTANA: Egharevba entra in area e prova a piazzarla, ma non sorprende De Lucia che blocca.

52’ GOL DELLA CASERTANA: ⚽️ VANO! Tris dei falchetti con una conclusione dell’attaccante che batte De Lucia con l’aiuto del palo.

49’ FOGGIA: ospiti vicinissimi al gol. Su azione d’angolo, Dutu, servito di testa da Emmuasso, si gira in area e centra in pieno il palo.

46’ SOSTITUZIONE FOGGIA: Doppio cambio, dentro Orlando e Gala, fuori Da Riva e Touho.

46’ Si riparte.

➕ SECONDO TEMPO ➕

45’+1’ Dopo un minuto di recupero, si chiude la prima frazione: Casertana meritatamente avanti con un Foggia deludente.

45’ FOGGIA: ammonito 🟨 Emmausso per gioco falloso.

44’ GOL DELLA CASERTANA: ⚽️ PROIA! Ma il raddoppio arriva. Kallon fa partire l’azione dalla destra, cross per la testa di Egharevba che assiste Proia, il quale deve solo spingere in rete. Notte fonda per il Foggia.

42’ CASERTANA: ammonito 🟨 Vano per gioco falloso.

41’ CASERTANA: lampo in una gara che sembrava addormentata. Il solito Egharevba calcia da buona posizione in area, ma trova l’opposizione di De Lucia.

18’ GOL DELLA CASERTANA: ⚽️ EGHAREVBA! Fa tutto da solo l’esterno campano, che si accentra e apre il piatto destro battendo De Lucia. Secondo gol in campionato per Egharevba.

8’ FOGGIA: sul cross in verticale di Emmausso, Zanellati respinge con i pugni sui piedi di Zunno.

4’ CASERTANA: cross di Collodel dalla destra, Proia colpisce di testa in area, ma manca il bersaglio.

1’ Partiti.

➕ PRIMO TEMPO ➕

CASERTANA-FOGGIA 3-0 (17.30)

RETI: 18’ Egharevba (C), 44’ Proia (C), 52’ Vano (C)

CASERTANA 4231: Zanellati; Fabbri, Kontek, Bacchetti, Damian 6 (68’ Gatti); Collodel, Proia 6,5 (64’ Bianchi); Kallon, Bunino, Egharevba; Vano 6 (64’ Ciano). Panchina: Vilardi, Pareiko, Falasca, Giugno, Llano, Capasso, Deli, Paglino, Carretta, Frison. All. Iori

FOGGIA 433: De Lucia; Silvestro, Parodi, Dutu, Felicioli; Tascone, Pazienza, Da Riva 5 (46’ Orlando); Zunno, Touho 5 (46’ Gala), Emmausso. Panchina: Perina, De Simone, Camigliano, Marzupio, Danzi, Kiyine, Mazzocco, Brugognone, Santaniello. All. Zauri.

ARBITRO: Dario Madonia (Palermo). Assistenti: Michele Piatti (Como) e Michele Decorato (Cosenza). Quarto ufficiale: Riccardo Tropiano di Bari.

AMMONITI: Vano (C); Emmausso (F).

NOTE: prima del fischio d’inizio, minuto di raccoglimento per ricordare Emilio Lombardi, ex medico della Casertana, scomparso la scorsa settimana. Angoli 1-4

