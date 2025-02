🔴 Diretta, Casarano-Matera 3-0: secondo tempo

Cronaca secondo tempo

10′ – Rigore per il Casarano! Trattenuta di Casiello su Cajazzo in piena area: giallo al difensore e chance dal dischetto per i salentini.

8′ – Squillo del Matera: ci prova Sicurella su calcio di punizione dalla distanza ma la sfera non sorprende Fernandes, terminando alta.

6′ – Sostituzione Casarano: esce Logoluso, entra Teijo.

5′ – Sostituzione Matera: esce Zampa, entra Sicurella.

4′ – Match a senso unico: il tris di Malcore mette praticamente al sicuro la vittoria da parte di un Casarano che apre così come aveva chiuso la prima frazione.

2′ – Gol del Casarano! E’ Malcore a firmare il 3-0! Altro errore difensivo del Matera, questa volta di Tazza, palla per il numero 9 che con un perfetto diagonale stampa alle spalle di Testagrossa.

1′ – Ci prova Loiodice su punizione: palla di pochissimo a lato.

0′ – Riprende il match al Capozza. Un cambio nel Matera: entra Kernezo, esce Paramatti.

Cronaca primo tempo

46′ – Finisce qui il primo tempo! Si torna negli spogliatoi con il Casarano avanti per 2-0: risultato ampiamente meritato da parte della squadra di Di Bari. Matera quasi non pervenuto.

45′ – Ci sarĂ 1 minuto di recupero.

44′ – Ci prova Zampa da fuori: palla abbondantemente a lato.

42′ – Traversa del Casarano! Altra bella azione del Casarano: ci prova Cajazzo da fuori ma questa volta è il legno superiore a salvare i biancoazzurri.

40′ – Cinque minuti, piĂą eventuale recupero alla fine del primo tempo: Casarano che gestisce e Matera che non riesce a colpire.

35′ – Ancora Malcore: la sua incornata termina di poco alta. Ogni volta che i rossoazzurri affondano sono problemi per i biancoazzurri.

31′ – Burzio! Altra chance per i biancoazzurri: Di Piazza libera il numero 7 che manda alto sopra la traversa.

30′ – Zampa! Eccolo lo squillo del Matera: dagli sviluppi del corner, è il numero 28 che calcia di pochissimo alto.

29′ – Matera che colleziona calci d’angoli in questa fase ma senza creare pericoli.

26′ – Ammonito Cajazzo: è il primo giallo del match.

25′ – Ancora Casarano pericoloso! Zampa salva, con il corpo, la conclusione di Loiodice che termina in corner dopo un’altra gran bella giocata dei rossoazzurri.

24′ – Paradossalmente, il 2-0 del Casarano è arrivato proprio nel miglior momento del Matera.

22′ – Gol del Casarano! Arriva il raddoppio firmato da Ferrara! Harakiri difensivo di Bello che serve di testa il numero 11 che tutto solo davanti a Testagrossa non può far altro che stampare in rete.

21′ – Problema per Di Piazza. Sanitari dei biancoazzurri per il numero 20 a bordo campo.

20′ – Malcore! Ancora Casarano pericoloso: gran pallone in piena area per il numero 9 che si gira tra le maglie azzurre del Matera e calcia di pochissimo a lato.

18′ – Loiodice ci prova da fuori: conclusione troppo alta per impensierire Testagrossa.

16′ – Matera che ha preso coraggio in questa fase del match dopo un inizio da incubo.

13′ – Di Piazza! Clamorosa chance per il Matera! Biancoazzurri vicini al raddoppio: buco difensivo della difesa rossoazzurra, Di Piazza si invola in area e clamorosamente calcia addosso a Fernandes che si oppone in corner.

11′ – Ci prova Loiodice su punizione: palla che termina alta sopra la traversa.

8′ – Una sola squadra in campo in questo avvio di match: il Casarano che dopo il vantaggio ha avuto almeno due nitide chance per raddoppiare. Matera, finora, non pervenuto.

7′ – Casarano ad un passo dal raddoppio! Altro errore difensivo dei biancoazzurri: altro pallone di Cajazzo al centro per Malcore che per un nulla non arriva all’appuntamento con il gol.

5′ – Ancora Casarano! Questa volta è D’Alena che ci prova: ottima respinta di Testagrossa in corner.

4′ – Casarano vicino al raddoppio! Bellissima apertura di Logoluso per Cajazzo che mette al centro per Malcore: palla a fil di palo che termina a lato.

1′ – Gol del Casarano! La sblocca subito Cajazzo! Dopo 50 secondi i rossoazzurri aprono il match: errore di Paramatti che perde palla, l’ex Ferrara serve un perfetto pallone per Cajazzo che trafigge l’incolpevole Testagrossa.

0′ – Parte il match al Capozza: è cominciata Casarano-Matera.

Il tabellino live

Casarano-Matera 3-0

Reti:Â al 1′ pt Cajazzo (C), al 22′ pt Ferrara (C), al 2′ st Malcore (C).

Casarano (3-4-3): Milicevic, Morales, Legittimo, Cajazzo, Logoluso (dal 6′ st Teijo), D’Alena, Pinto, Ferrara, Malcore, Loiodice. A disposizione: Alloj, Perez, Guastamacchia, Cerutti, Versienti, Barone, Saraniti, Opoola. Allenatore: Di Bari.

Matera (4-2-3-1): Testagrossa, Tazza, Paramatti (dal 1′ st Kernezo), Baldi, Casiello, Berardocco, Zampa (dal 5′ st Sicurella), Bello, Napolitano, Burzio, Di Piazza. A disposizione: De Giosa, Gaeta, Marigosu, Carbone, Oliveri, Basualdo, Giordani. Allenatore: Ferri.

Arbitro: Pica di Roma Uno.

Assistenti: Lobene di San Benedetto del Tronto e Gatto di Collegno.

Note: Giornata soleggiata su Casarano. Terreno di gioco in buonissime condizioni. Ammoniti: Cajazzo (C). Corner: 4-8. Recupero: 1′ pt.

Le formazioni ufficiali

Qui Casarano – Due novitĂ in casa rossoazzurra: c’è Cajazzo esterno di centrocampo, mentre l’ex Ferrara va a completare il tridente con Malcore e Loiodice nel 3-4-3 di Di Bari.

Qui Matera – Ferri, si presenta con diverse novitĂ : dovrebbe essere ancora 4-2-3-1 con Tazza terzino a completare una difesa tutta over, mentre Bello va sul versante destro offensivo. La novità è il rientro dal primo minuto di Berardocco, in coppia con Zampa. Ne fa le spese Sicurella in panchina, così come Kernezo. Confermato Di Piazza terminale offensivo.

Così in campo

Casarano (3-4-3): Milicevic, Morales, Legittimo, Cajazzo, Logoluso, D’Alena, Pinto, Ferrara, Malcore, Loiodice. A disposizione: Alloj, Perez, Guastamacchia, Cerutti, Versienti, Barone, Teijo, Saraniti, Opoola. Allenatore: Di Bari.

Matera (4-2-3-1): Testagrossa, Tazza, Paramatti, Baldi, Casiello, Berardocco, Zampa, Bello, Napolitano, Burzio, Di Piazza. A disposizione: De Giosa, Sicurella, Kernezo, Gaeta, Marigosu, Carbone, Oliveri, Basualdo, Giordani. Allenatore: Ferri.

Gentili lettori di antennasud.com, buon pomeriggio dallo stadio Capozza di Casarano e benvenuti alla diretta testuale del match Casarano-Matera, valida per la ventiquattresima giornata del Girone H di Serie D che seguiremo minuto per minuto.

