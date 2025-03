🔴 Diretta, Audace Cerignola-Foggia 1-1: fine primo tempo

Cronaca primo tempo

46′ – Termina qui il primo tempo: è 1-1 al Monterisi.

45′ – Foggia ad un passo dal vantaggio! Discesa solitaria di Touho che scappa via e riesce a servire Emmausso che ci prova: conclusione a fil di palo.

45′ – Ci sarà un minuto di recupero!

42′ – Doppio miracolo di Greco! Foggia ad un passo dal vantaggio! Ci prova subito Tascone che chiama all’intervento il portiere di casa, poi Touho non riesce ad approfittarne. Ci riprova Tascone ma questa volta Greco di rifugia in corner.

40′ – Ultimi 5 minuti al Monterisi.

36′ – Ammonito Martinelli nella fila dell’Audace Cerignola.

34′ – Proprio nel miglior momento della squadra di Raffaele arriva il pareggio del Foggia. Però, grandi responsabilità della difesa gialloblu che ha regalato il pallone dell’1-1 agli avversari.

32′ – Gol del Foggia! Arriva il pareggio al Monterisi! Suicidio della difesa dell’Audace Cerignola: Touho non approfitta ma serve Tascone che riesce a stampare in rete, realizzando l’1-1.

30′ – Audace Cerignola ancora pericoloso! Altro corner di Achik: palla insidiosa in area. A fatica, Salines riesce a liberare senza non pochi problemi.

29′ – Capomaggio! Audace Cerignola vicino al raddoppio! Gran conclusione del numero 5 da fuori: De Lucia si distende deviando la sfera.

28′ – Ci prova Achik da fuori: conclusione che non crea problemi a De Lucia che blocca senza problemi.

24′ – Buonissimo intervento di Dutu che anticipa Tascone che era pronto a ricevere un ottimo pallone di Achik.

21′ – Espulso, dalla panchina anche Elio Di Toro, direttore sportivo dell’Audace Cerignola per proteste.

20′ – Ammonito Dutu nelle fila rossonere. E pochi secondi dopo tocca anche ad Achik ricevere un giallo piuttosto pesante: era diffidato, salterà il match contro il Crotone di domenica.

19′ – Prova la risposta il Foggia. La squadra di Zauri, però, non riesce ad incidere in questa fase.

17′ – Match che si sblocca alla prima vera occasione: prima la fucilata da fuori di Capomaggio, poi il guizzo di Visentin che sblocca il derby.

16′ – Gol dell’Audace Cerignola! Si sblocca il match al Monterisi! Corner battuto da Achik con Visentin che beffa la difesa rossonera e stampa alle spalle di De Lucia per il vantaggio gialloblu.

15′ – Capomaggio! Prima chance per l’Audace Cerignola! Intuizione di Achik che pesca Capomaggio che da fuori ci prova: gran conclusione deviata da De Lucia in corner.

13′ – Volpe prova un tiro-cross che non sorprende De Lucia. Palla che termina sul fondo

10′ – Pochissime emozioni finora al Monterisi. Sicuramente la posta in palio è alta per entrambe.

7′ – Ci provano i padroni di casa: punizione dalla trequarti di Achik che prova la conclusione a giro. Capomaggio prova ad alzarla di testa: palla alta sopra la traversa.

5′ – Audace Cerignola che prova a fare la partita in questo avvio. Foggia che agisce di rimessa.

2′ – Primo corner del match: è in favore dell’Audace Cerignola.

0′ – Partiti! E’ cominciata Audace Cerignola-Foggia allo stadio Monterisi.

Il tabellino live

Audace Cerignola-Foggia 1-1

Reti:Â al 16′ pt Visentin (AC), al 32′ pt Tascone (F).

Audace Cerignola (3-5-2): Greco, Romano, Visentin, Martinelli, Achik, Bianchini, Capomaggio, M. Tascone, Russo, Volpe, Salvemini. A disposizione: Saracco, Fares, Coccia, Ligi, Santarcangelo, D’Andrea, Sainz-Maza, Velasquez, Gonnelli, McJannet, Cuppone, Nicolao, Ianzano, Carrozza. Allenatore: Raffaele.

Foggia (4-3-3): De Lucia, Silvestro, Salines, Dutu, Parodi, Da Riva, S. Tascone, Gala, Emmausso, Touho, Zunno. A disposizione: Perina, De Simone, Felicioli, Danzi, Orlando, Marzupio, Brugognone, Pazienza, Kiyine. Allenatore: Zauri.

Arbitro: De Angeli di Milano.

Assistenti: Renzullo di Torre del Greco e Tomasi di Schio.

Quarto Ufficiale: Vergaro di Bari.

Note: Serata piovosa su Cerignola. Terreno di gioco in erba sintetica. Ammoniti: Achik, Martinelli (AC) e Dutu (F). Corner: 3-1. Spettatori: 4500 circa con trasferta vietata ai tifosi del Foggia.

Le formazioni ufficiali

Confermato il 3-5-2 in casa Audace Cerignola con il tandem offensivo guidato da Volpe e Salvemini. Raffaele, si affida anche anche ad Achik sulla corsia destra. Risponde, invece, con un 4-3-3 il Foggia di Zauri con Emmausso che dovrebbe essere il “falso nueve” nel tridente del tecnico rossonero.

Così in campo

Gentili lettori di antennasud.com, buona sera dello stadio Monterisi di Cerignola e benvenuti alla diretta testuale di Audace Cerignola-Foggia, derby della Capitanata, valido per la trentunesima giornata del Girone C di Serie C che vi racconteremo minuto per minuto.

