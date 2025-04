🔴 Diretta, Atalanta-Lecce: le formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali

In casa Atalanta, Gasperini decide di optare per Retegui dal primo minuto. Dunque, toccherà all’ex Genoa guidare l’attacco dei neroazzurri con De Ketelaere in panchina.

In casa Lecce, Giampaolo ne cambia ben tre: Pierret e Kaba completano il centrocampo insieme a Coulibaly. In avanti, invece, c’è Karlsson a completare il tridente.

Così in campo

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi, Kossounou, Hien, Djimsiti, Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta, Pasalic, Lookman, Retegui. Allenatore: Gasperini.

Lecce (4-3-3): Falcone, Guilbert, Gaspar, Baschirotto, Gallo, Coulibaly, Kaba, Pierret, Karlsson, Rebic, Pierotti. Allenatore: Giampaolo.

Gentili lettori di antennasud.com, buona sera dallo stadio Gewiss Stadium di Bergamo e benvenuti alla diretta testuale di Atalanta-Lecce, match valido per la trentaquattresima giornata di Serie A, che seguiremo minuto per minuto.

